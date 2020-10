L'Oroscopo del giorno 14 ottobre ci prepara all'incontro quotidiano con le stelle. Come da copione ormai consolidato, a tenere alta la curiosità degli appassionati di astrologia sono le nuove previsioni applicate al lavoro e all'amore. In questo contesto l'attenzione sarà rivolta ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo subito a svelare qualche chicca in merito all'astrologia quotidiana, evidenziando su tutti un solo segno indicato al top del giorno: il Toro. Il simbolo di terra potrà contare nel periodo su una meravigliosa Venere in trigono a Urano nel segno, nel contempo in congiunzione astrale alla Luna (Venere e Luna situati ambedue nel segno della Vergine).

Inoltre il frangente si presume possa portare tanta fortuna ad altrettanti due segni, Ariete e Vergine, quest'ultimo in periodo positivo soprattutto per quanto concerne sentimenti e affetti familiari. Di contro, le previsioni zodiacali di mercoledì non vedono di buon auspicio questo giro di boa settimanale per i nati in Leone. Il segno di fuoco dovrà fare i conti con un periodo indicato sottotono, dunque abbastanza ostico da superare.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo del 14 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 14 ottobre

Nuovo appuntamento con la nostra classifica stelline quotidiana, improntata in questo caso sulla giornata del 14 ottobre.

In analisi, in questo contesto, i soli segni appartenenti alla sestina dello zodiaco compresa da Ariete fino a Vergine. Come anticipato in apertura, il segno migliore del momento è il Toro, posizionato al primo posto e al top del giorno grazie all'ottima predisposizione di Venere nei confronti del segno.

Pertanto, senza tergiversare oltre, conviene dare subito spazio alla scaletta quotidiana e valutare il pronostico. Ansiosi di sapere quante stelle ha riservato l'astrologia al vostro segno?

Lo schema riassuntivo indicante la posizione in classifica e quante stelline sono state assegnate ad ogni singolo segno:

1° posto Toro: top del giorno ;

; 2° posto Ariete, Vergine: ★★★★★;

3° posto Cancro: ★★★★;

4° posto Leone: ★★★;

5° posto Gemelli: ★★.

Previsioni zodiacali del 14 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo del 14 ottobre al segno dell'Ariete indica una giornata davvero speciale, in primis nelle cose riguardanti i sentimenti oppure verso le situazioni affettive bisognose di un po' di fortuna. Le previsioni astrali relative al segno annunciano un periodo particolarmante adatto a sostenere qualche buona idea o un nuovo progetto sul quale investire positivamente. Al contempo, sia l'amicizia che l'amore saranno il filo conduttore di questa giornata. Con la Luna a favore del vostro segno (specularità positiva all'85%) ve la spasserete alla grande. Vi sentirete fortunati, coccolati da un partner tenero e capace di regalare dolcezza e notti di passione. Single, avrete ottimi motivi per sorridere a questa bella giornata, tra i quali una certa razionalità e sufficiente buon intuito, il tutto incorniciato da una splendida complicità e tanto romanticismo.

La curiosità avrà il sopravvento e (forse) vi lascerete prendere da un nuovo interesse. In alcuni casi potreste conoscere persone davvero interessanti. Nel lavoro, la Luna positiva per il vostro segno padroneggerà la situazione con disinvoltura. Sostenuti da una bella comunicativa, riuscirete a convincere non poche persone della validità delle vostre idee. Voto - 9+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): top del giorno. Le previsioni astrologiche di mercoledì riservano buone notizie a voi nativi. La giornata si preannuncia brillante soprattutto in campo sentimentale. La Luna nel frangente in congiunzione a Venere - quest'ultima in ottimo trigono astrale al vostro Urano - è pronta a rendervi smaglianti e pieni di energia da investire nel rapporto.

Siate consapevoli dell'ottimo momento al quale andrete incontro, avendo l'accortezza di prestare maggiore attenzione e disponibilità verso il partner. In amore, pertanto, questa giornata per voi sarà strepitosa: vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti in una relazione perfetta e il vostro cuore batterà più forte che mai. Non avrete alcun freno, paura o titubanza, e vivrete la giornata leggeri come una piuma, avvolti dall'affetto del vostro partner. Single, sarete carichi ed entusiasti: pronti per vivere una super giornata? Di prima mattina riordinerete le idee e pianificherete quello che vorrete fare, poi contatterete le persone speciali con le quali vorreste trascorrere la giornata ed elencherete ogni vostro progetto: vedrete, sarà un giorno davvero favoloso!

Nel lavoro, le stelle si troveranno in ottima posizione, quindi sono previste delle novità liete che vi renderanno molto più positivi del solito e certamente disponibili verso gli altri o verso alcuni dei vostri colleghi. Voto - 10+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'astrologia del 14 ottobre, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, preannuncia una giornata molto impegnativa, forse anche con risvolti abbastanza difficili (se non impossibili) da portare a buon fine. Ebbene, probabilmente questo è quanto fatto intendere dalle vostre effemeridi quotidiane. In generale, diciamo che alcune vostre idee o intenti saranno accettate da chi sapete dopo varie insistenze, anche se non sempre potranno essere messe in pratica.

In amore, sarete un tantino pungenti e tratterete con una certa dose di sarcasmo il partner, finendo col creare un'atmosfera poco piacevole. Forse siete troppo esigenti con le persone che vi vogliono bene: rifletteteci sopra un momentino. Provate ad aspettarvi un po' meno dagli altri e magari a puntare di più su di voi. I rapporti saranno sicuramente più distesi per chi è single: da tempo qualcosa vi turba, infatti non riuscite a parlarne con nessuno. Diciamo che adesso è giunto il momento di sfogarsi e di provare a risolvere la situazione. Nessuno si aspetta da voi qualche colpo di scena, ma per il vostro bene dovrete affrontare e risolvere i problemi che vi assillano prima che sia troppo tardi.

Nel lavoro, sarà certamente una giornata no. In qualche contesto potreste avere delle incombenze professionali finalizzate alla carriera che potrebbero fare a pugni con alcune circostanze sfavorevoli: calma... Voto - 6-.

L'oroscopo del giorno 14 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo della giornata di mercoledì presume che questa parte della settimana possa partire all'insegna della routine. Il periodo comunque potrebbe avere in serbo sorprese di un certo pregio, anche se dovrete essere in grado di usare tutta la vostra abilità per ottenere quanto sperato. Così facendo, le stelle senz'altro porteranno novità interessanti sia a voi che alle situazioni di vostro interesse.

In amore, nella giornata in questione sarete particolarmente rilassati, e questo vi consentirà di andare d'accordo con tutti sia in casa che fuori. Cercate pertanto di intavolare, se possibile, un buon dialogo con le persone che vi interessano: siate disponibili ad ascoltare tutto quello che queste ultime avranno da dirvi e, in caso di critiche, accettatele con la promessa di rimediare alle eventuali mancanze. Single, la vita vi sorriderà e il grande privilegiato sarà il cuore, aperto ad emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili. In preventivo un incontro avvincente, senz'altro capace di offrire un'occasione ottima per una piacevole avventura "mordi e fuggi". Nel lavoro, invece, potrete portare a termine con energia, abilità e bravura gli impegni in calendario.

Non rimandate quindi l'avvio di un progetto per timore di non esserne all'altezza, ok? Voto - 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di mercoledì 14 ottobre prevede una partenza in leggero sottotono. Pertanto, la giornata in analisi indicativamente potrebbe essere improntata alla noia e in massima parte sotto stress da pianeti poco amichevoli. In generale non è che avrete molte opportunità per mettervi in evidenza, specialmente se siete persone desiderose di fare sempre bella figura. In amore sarete prevenuti, sospettosi e distanti: nei rapporti con gli altri metterete in mostra il lato più spinoso del vostro carattere, la freddezza. Le modalità con cui amate liquidare le discussioni saranno per voi comunque una corazza per mascherare un certo disagio interiore.

Intanto fate i bravi col partner, accontentandovi di fare il minimo indispensabile: riposate il più possibile in modo da difendere il vostro equilibrio fisico e mentale. Single, vi sveglierete con un po' di tensione dovuta agli influssi poco positivi di astri dissonanti, ma nell'arco della giornata il sereno tornerà dalla vostra parte. Saprete infatti di dover prendere una decisione importante, il che comporterà dei cambiamenti sostanziali nella vostra vita, ma non appena prese vi sentirete più liberi e felici. Nel lavoro, dei progetti che non decollano vi agiteranno: ma non scambiate un sasso per una montagna, sappiate che presto quasi tutto si appianerà. Voto - 7-.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno di mercoledì 14 ottobre prevede una buona partenza per il giro di boa settimanale e una conclusione ancora migliore. In gran parte sarete precisi e concentrati, circoscrivendo con chiarezza e meticolosità i vostri obiettivi. Senz'altro li otterrete con criterio e tanta forza di volontà, questo è poco ma sicuro. In campo sentimentale, la Luna nel segno, in congiunzione a Venere, donerà grinta, coraggio e autostima: sarete consapevoli di avere a vostra disposizione tutte le risorse necessarie per ottenere quello che desiderate dal rapporto e lo avrete senza problemi. Venere altresì vi farà sentire in perfetta armonia con la persona amata, soprattutto perché avrete al vostro fianco una persona davvero speciale (e lo sapete bene!). Single, non si escludono inaspettate prove d'amicizia da qualcuno che avevate un po' sottovalutato. Non rinunciate al divertimento oppure ad uscire con gli amici per via dei soliti impegni familiari. Organizzatevi in modo che ci sia spazio per tutto, ok? Nel lavoro, per chiudere, avrete la possibilità di adottare alcuni interessanti cambiamenti, ma dovrete analizzare bene i vostri limiti per non fare passi avventati. L'obiettivo in questo caso dovrà essere quello di non mettere in pericolo il vostro equilibrio economico. Voto - 9.

