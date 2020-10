L'Oroscopo di domani 29 ottobre, ha già sviluppato e rese disponibili le nuove previsioni zodiacali di giovedì. Ad essere valutati in questa sede, come annunciato nel titolo principale, i soli simboli compresi nella prima tranche dello zodiaco. A coloro poco ferrati in Astrologia ricordiamo che fanno parte dei primi sei segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a scoprire come saranno le stelle di giovedì in amore e nel lavoro? A fare quest'oggi da metro di misura tra positività e negatività, soprattutto per quanto riguarda l'andamento astrologico quotidiano, la presenza della Luna in Ariete e del Sole in Scorpione con la posizione stabile di Nettuno in Pesci e Marte in Ariete.

Volendo anticipare qualcosa in relazione ai simboli astrali più e meno fortunati, in primo piano c'è da sottolineare in maniera positiva, sia dalla classifica stelline quotidiana che nelle attuali previsioni zodiacali, i nati nel meraviglioso segno del Cancro, meritatamente valutati al "top del giorno". Tra coloro con presunte difficoltà in arrivo, Toro e Leone: il primo sotto quadratura dal Sole e l'altro costretto a "litigare" con la pessima specularità relativa al trio Giove-Plutone-Saturno in Capricorno.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 29 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 29 ottobre

Pronta per essere visionata, la nuova classifica stelline quotidiana impostata sulla giornata di giovedì 29 ottobre non aspetta altro che essere valutata.

Come sempre trattasi di scaletta parziale in quanto in questa sede si parla come anticipato dei soli segni della prima sestina da Ariete a Vergine. Volendo, per coloro eventualmente interessati, è possibile consultare la classifica della settimana completa relativa a tutti i dodici segni.

Vediamo punto per punto quali sono i simboli astrali migliori iniziando dai primi a scendere, segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 29 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani 29 ottobre al segno dell'Ariete indica che evolverà molto bene, se non benissimo, questo giovedì di metà settimana.

Senz'altro questa cosa non farà altro che ingrandire il sorriso sul vostro volto. In amore, una bella Luna nel segno unita ad una buona comitiva di pianeti lenti e rapidi vi sosterrà per chiudere in bellezza questo nuovo giorno che sta per arrivare. La vostra saggezza avrà modo di esprimersi dando buoni frutti nel campo familiare, quindi armonizzando eventuali rapporti tesi con il partner. Il consiglio di oggi è quello di approfittare del buon momento per mettere in chiaro le cose che (eventualmente) ancora non vanno. Single, la giornata imboccherà la direzione giusta: si prevedono piacevoli fuori programma, belle sorprese. Non si escludono neppure chiarimenti nelle amicizie, tanto meno opportunità e piacevoli incontri per i single i più giovani.

Nel lavoro, con la Luna nel segno, quindi pienamente a favore, avrete la possibilità di mettere in mostra il vostro talento. Altresì sarà anche possibile iniziare nuove collaborazioni, alcune tra queste anche molto fruttuose. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche del momento indicano che partirà e chiuderà abbastanza bene questa parte della settimana, con un giovedì buono per quanto concerne sentimenti, affetti e amicizie. La giornata sarà piena di impegni questo sì, ma è pur vero che le stelle vi renderanno vogliosi e ben disposti a collaborare con partner, amici e famigliari. In ambito sentimentale, la Luna porterà una ventata di leggerezza alla vostra giornata suggerendovi di affrontare con ironia una situazione sentimentale un po' critica.

Non ha senso far finta che vada tutto bene se c'è qualcosa che vi infastidisce nel comportamento del partner: parlategli ed insieme risolverete tutto. Single, potrete contare su una buona serata, su un clima di relax e di distensione, nonché su rinnovate energie. Potreste così riscoprire il gusto di fare le cose che più vi piacciono, come ultimare alcuni lavori in casa o praticare esercizi per rilassarvi. Nel lavoro, la vostra attività potrebbe divenire più vantaggiosa e portare nel tempo anche i riconoscimenti che cercavate. Muovetevi con astuzia per non perdere delle occasione che senz'altro vi si presenteranno. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, predice la presenza di un giovedì sicuramente allettante sotto il profilo interpersonale, ottimo anche per le altre cose.

Diciamo che la giornata di metà settimana sarà in massima parte aperta ad ogni tipo di esperienza, risultando godibile in molti frangenti. Parlando di affetti, il quadro astrale di questa giornata vi mostrerà i frutti positivi ottenuti dal vostro impegno. La Luna sarà ancora benefica e vi donerà quella grinta che consentirà di gestire con capacità il vostro rapporto, in questi giorni consolidato dal calore del focolare domestico. Single, avrete l'umore brillante ed una grande energia. Molti di voi sognano da sempre l'amore romantico, magico; poi però, al dunque quando arriva la persona giusta, per paura vi date vilmente alla fuga... Questa invece sarà una giornata che misurerà il vostro coraggio e quanto siete realmente cambiati.

Mostrerete la forza nel sapersi rimettere in gioco con umiltà e tanta serenità. Nel lavoro, il ritmo della giornata sarà frenetico, le gratificazioni comunque non dovrebbero mancare. Un'opportunità vi consentirà di segnare punti e mettervi nuovamente in buona luce. Voto 9.

Oroscopo del giorno 29 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di giovedì indica un frangente altamente positivo. Questa parte della settimana certamente inizierà con il piede giusto. L'Astrologia pertanto annuncia abbastanza fortuna da sfruttare a piacimento: il momento ideale invita ad approfittare di questa splendida giornata puntando tutto su iniziative ad ampio respiro.

Se potete, spassatevela pure in compagnia di chi vi ama e vi sostiene, solo così sarete certi di poter essere ricambiati in modo sincero e disinteressato. In relazione ai sentimenti, datevi da fare: fate sapere alla persona amata quanto la sua presenza nella vostra vita sia fondamentale e come non ne possiate farne a meno. Le stelle vi regaleranno forti passioni e potrete fare tutto quello che vi passerà per la testa, senza problemi. Single, avrete a portata di mano tutti gli ingredienti necessari per un pomeriggio divertente e per una serata brillante. Se vi guarderete attorno vedrete certamente quelle occasioni a portata di mano capaci di rendere piacevole la vostra vita. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti.

Non fatevi sfuggire nessuna occasione: solo così avrete la possibilità di sfondare. Voto 10.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo del giorno prevede che partirà abbastanza maluccio questo giovedì di metà settimana. In alcuni casi la possibilità di poter godere di un periodo sufficientemente sereno non sarà del tutto perduta: dovete semplicemente apprezzare maggiormente gli aspetti positivi delle persone che vi stanno accanto e, allo stesso momento, mettere da parte certi vostri atteggiamenti troppo critici. In amore, il cielo sopra di voi avrà il potere di farvi sentire inadeguati, perciò potreste correre il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e/o situazioni. Potrà riaccendersi una polemica in famiglia, quindi non mentite a chi vi vuol bene: parlate sinceramente e non rifiutate eventuali ottimi e saggi consigli sugli argomenti che più vi premono da parte di una persona amica.

Single, avrete una parentesi di malumore a causa della speculare negatività generata da Giove, Saturno e Plutone, trio sotto quadratura diretta della Luna in Ariete. Così a scoraggiarvi entrerà in gioco una delusione: forse la cancellazione di un programma o di un appuntamento. Nel lavoro, non sarete di buon umore. Saturno "contro" potrebbe rendervi assai polemici ed anche un pelino scontrosi: attenti al vostro modo (troppo diretto) di comunicare. I vostri colleghi dovrebbero evitare di parlarvi durante questa giornata, il tempo necessario per calmarvi. Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 29 ottobre, predice a voi del segno una giornata discreta su molti fronti, valutata di conseguenza con la quattro stelle della normalità.

In alcuni casi, basterà non farsi condizionare da certi atteggiamenti da parte di quelle persone che ben sapete, per voi sicuramente poco digeribili... In campo sentimentale, non abbiate timore di mostrare i vostri veri e sinceri sentimenti, specialmente se è molto tempo che non lo fate. Così facendo, renderete migliore qualsiasi relazione oppure getterete le basi per risollevare eventuali criticità presenti. È normale avere dei problemi, l’importante è saperne venire fuori con l'aiuto di chi vi vuole bene: tra i migliori candidati a farlo, ovviamente il partner. Single, le vostre amicizie sembrano esser particolarmente importanti e significative: è con loro che potete confidarvi quando qualcosa va storto.

Con qualche pianeta a favore e qualche altro contrario, potrebbe essere probabile che ci siano dei cambiamenti importanti nella vostra vita. Nel lavoro, state ottenendo i risultati che avete sempre desiderato. In parte sarete soddisfatti di come andrà avanti la vostra carriera. Voto 8.

