L'Oroscopo di sabato 31 ottobre è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà. Eccoci giunti nell'ultimo giorno di ottobre che tra le altre cose è anche Halloween. Nonostante la precaria situazione generale, c'è chi riuscirà a trascorrere una serata indimenticabile e appagante. I giorni difficili sembrano ben lontani dall'essere finiti, tuttavia qualcosa comincerà a smuoversi a partire da queste promettenti 24 ore caratterizzate dalla presenza della Luna Piena in Toro. Scopriamo nel dettaglio le previsioni della giornata e relativa classifica.

Previsioni astrali di Halloween: gli ultimi sei segni zodiacali

Capricorno – 12° posto - Halloween non vi piace come festa, per questo motivo non vi sentirete tanto propensi a fare qualcosa di interessante in queste 24 ore. Sarete alle prese con delle faccende domestiche, purtroppo la casa non si pulisce da sola. Ultimamente vi sentite confusi e poco in forma, in genere l'autunno vi rende poco performanti e tanto assonnati. Ed ecco che in questo 31 ottobre 2020 avrete a che fare con dei cali di energia. Cercate di trascorrere del tempo all'aria aperta, fa bene all'umore e alla salute.

Acquario – 11° in classifica - Ultimamente non fate altro che poltrire e rigirarvi i pollici davanti alla tv o magari navigate ore e ore su internet.

In questo sabato rischierete di toccare il fondo, ma quando si va in basso si trova la spinta per risalire verso l'alto! Dunque, incassate il colpo e preparatevi ad adottare delle abitudini che vi miglioreranno la vita. Chi è single da qualche anno si sente pronto per una nuova relazione, ma sarà bene cercare di non forzare i tempi.

Toro – 10° posto - In questo sabato avrete tanta voglia di uscire e di tuffarvi nella mischia, ma ciò non vi sarà possibile. La situazione generale non è migliorata e questo vi rende molto abbattuti. Ed ecco che con uno stato d'animo così negativo rischierete di andare in escandescenze, ma cercate di mettere da parte ogni disaccordo perché non vale la pena litigare con i genitori anziani o con il partner.

Una bella passeggiata all'aria aperta vi calmerà i nervi.

Sagittario – 9° in classifica - Lavorare fuori casa vi incute un po' di paura, anche pensare ai vostri cari alle prese con le insidie del mondo esterno vi tormenta quotidianamente. Siete un segno all'apparenza forte, ma dentro siete fragili. Non continuate a essere ciò che non siete, lasciatevi andare. Sarà un weekend di tregua, concedetevi una coccola in queste 24 ore. Siete fan della pizza e/o dei dolci e non mancheranno di certo in questa giornata. Coccole con la persona amata. Chi ha dei figli, riuscirà a divertirsi assieme a loro anche senza uscire.

Leone – 8° posto - Coloro che studiano o lavorano si sentiranno decisamente poco concentrati e non vedranno l'ora di prendersi una meritata pausa.

In giornata, avrete modo di prendere le distanze da tutte quelle situazioni che vi intimoriscono generalmente. State vivendo nella costante paura di non farcela o forse state combattendo una battaglia. Qualunque sia la tempesta che state attraversando, le stelle rivelano che riuscirete ad avere la meglio a patto che siate positivi e che cambiate modus operandi.

Vergine – 7° in classifica - I tempi sono cambiati e non c'è cosa più sbagliata che rimanere ancorati al passato. Sbarazzatevi, in questa perfetta giornata, delle cose che non funzionano più e preparatevi ad abbracciare delle novità. Entro dicembre la vostra vita subirà un'altra trasformazione e vi piacerà! C'è un tempo per agire e uno per fermarsi a osservare l'andamento della situazione, quindi non andate di fretta e aspettate che passi la mareggiata.

Predizioni dell'oroscopo del 31 ottobre: i segni di metà classifica

Ariete – 6° posto - Avrete modo di passare un po' di tempo in maniera insolita e soddisfacente. Chi ha dei figli si divertirà ancora di più. Dopo tutte le disavventure che avete passato, vi riscoprirete più forti che mai e finalmente capirete che la mente può tutto e che non occorre uscire di casa per divertirsi. Prendetevi cura del vostro corpo e ritagliatevi dei momenti per nutrire la vostra mente attraverso la meditazione o la lettura di libri appaganti.

Scorpione – 5° in classifica - I giorni difficili di ottobre stanno volgendo a conclusione, finalmente! A partire da questo sabato ritornerete a essere più ottimisti e sorridenti.

Cercare di trovare un lato positivo di tutte le cose, vi sarà di grande utilità e vi renderà meno ansiosi nei confronti della vita in generale. L'amore della famiglia e del partner non vi mancherà di certo anche se non vi sentite totalmente tranquilli e al riparo dalle preoccupazioni.

Bilancia – 4° posto - Le previsioni astrologiche di Halloween 2020 vi vedranno alle prese con alcune situazioni interessanti. Chi ha un amore a distanza, vorrebbe convivere con il partner, ma la situazione familiare o economica non lo consente. Tuttavia, sarete molto ottimisti e lungimiranti, siete un segno pieno di buon senso pratico e di intelletto. Siete capaci di attendere il momento migliore per partire all'attacco!

Sorrisi e passione in serata, per fortuna esiste internet.

Cancro – 3° in classifica - L’oroscopo del 31 ottobre parla di chiarimenti o riavvicinamenti. Sarà un Halloween insolito! Potreste ritrovare quell'oggetto che credevate disperso nel nulla! Chi lavora o sta mandando avanti la famiglia, ultimamente si sente parecchio assonnato ma ce la sta mettendo tutta pur di andare avanti. Un'accurata pianificazione del vostro lavoro quotidiano vi aiuterà a essere più conclusivi e soddisfatti. Coloro che sognano una carriera strepitosa e soddisfacente, dovranno focalizzarsi sui dettagli perché è in essi che si cela il segreto del successo. Pelle meravigliosa!

Pesci – 2° posto - Le previsioni zodiacali parlano di un sabato appagante, creativo e divertente.

Tendete a dare il meglio di voi stessi quando siete sotto pressione o se la situazione presenta delle condizioni restrittive. Ed ecco che vi accingerete a trascorrere un Halloween indimenticabile. Avrete modo di stare con la persona del cuore, con la famiglia, i figli, i nipoti, insomma non ve ne starete da soli. L'amore risulterà incandescente ed eventuali incomprensioni saranno dimenticate. Serata a base di pizza e buon film!

Gemelli – 1° in classifica - Si prevede una giornata molto speciale e sorridente, soprattutto per coloro che hanno avuto una settimana negativa e strapiena di litigi. L'armonia tornerà a governare nella vostra dimora domestica che forse non vi soddisfa più di tanto, ma che amate con tutto il cuore.

Il vostro estro creativo sarà strepitoso in queste 24 ore. Date sfogo alla vostra fantasia in cucina poiché tutto vi riuscirà più che bene e saprete stupire i commensali. Serata scoppiettante al calduccio e con un bel film di Halloween.