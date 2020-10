L'Oroscopo del weekend dal 9 all'11 ottobre andrà ad approfondire i transiti planetari, a caccia di novità preziose per l'amore e la fortuna di ciascun segno zodiacale. La Luna in Cancro sarà protagonista di questo fine settimana e garantirà sensazioni affettuose, premurose e romantiche a tutti i simboli dello zodiaco appartenenti all'elemento Acqua. Ci saranno belle sorprese per i single e coloro in coppia potranno vivere splendidi momenti a due. E gli altri segni? Venere splenderà ancora in Vergine e consoliderà gli affetti di tutti i segni zodiacali di Terra, nelle previsioni astrali fortunate.

Luna in Cancro nell'oroscopo del weekend di ottobre

Ariete: attenzione alla Luna in dissonanza a Marte, che innervosirà gli animi. Sarete alquanto insicuri, impulsivi e alla ricerca di conferme capaci di cacciare via dalla mente i dubbi e le insicurezze amorose. Questa Luna sprigionerà sensazioni ultrasensibili, quindi dovrete cercare voi in coppia di indirizzare al meglio anche l'impetuosità di Marte, in maniera costruttiva. Bando all'apatia di Sole in opposizione e dovrete passare all'azione voi single, per concretizzare i sogni sentimentali.

Toro: buoni gli influssi derivanti dalla casa astrologica del Cancro. Sarete più premurosi nei confronti delle persone amate e una nuova energia dirompente vi lambirà.

L'astro d'argento punterà un riflettore sulla sfera sentimentale e voi single potreste essere colti da veri e propri colpi di fulmine. Per voi in coppia, la sfera sentimentale acquisterà un'intensità notevole e renderete davvero speciale il rapporto a due.

Gemelli: alcune situazioni sentimentali richiederanno una revisionata e dovrete fare luce sule storie amorose, anche accantonando un atteggiamento testardo e troppo pessimista.

Sole dalla Bilancia regalerà tanta diplomazia per equilibrare al meglio sentimento e razionalità. Venere in quadratura produrrà delle noie anche per voi single, ma dovrete perseverare con fiducia andando avanti con coraggio per raggiungere gli obiettivi amorosi prefissati.

Cancro: la Luna transiterà nel segno per tutto il weekend e regalerà una nuova sensibilità.

Le emozioni prenderanno il volo con questa Luna che parlerà ai cuori di tutti voi, garantendo sensazioni romantiche e molto materne. Voi in coppia potrete approfondire i legami nel focolare domestico, beneficiando di splendidi momenti affettuosi. Voi single sarete molto intuitivi e pronti a cogliere al volo le occasioni fortunate proposte da Mercurio in Bilancia.

Leone: la Luna molto vicina a voi diffonderà sensazioni profonde e romantiche. Sigillati tra l'astro d'argento in Cancro e Venere in Vergine, si prevederanno splendidi momenti a due per voi in coppia e anche voi alla ricerca dell'amore, non dovrete temere nulla in amore. Il Sole garantirà la giusta vitalità, così voi single potete conquistare la "preda amorosa" ambita.

Vergine: si prevederanno belle novità in amore con Venere nel segno, Mercurio complice dalla Bilancia e la Luna posizionata in Cancro. Via libera all'amore quindi e alla voglia di progredire in maniera benefica, con concretezza e tanta voglia di costruire in due. La Luna garantirà romanticismo e sarete più attenti ai bisogni della persona amata. Voi single dovrete uscire poiché l'anima gemella potrebbe essere proprio lì ad aspettarvi dietro l'angolo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ottima la posizione della Luna che formerà un trigono astrale favorevole per l'amore, in sinergia con Mercurio. Potrete esprimere i sentimenti che proverete, con maggiore loquacità e consapevolezza.

Le sensazioni amorose diventeranno più chiare e serene. Venere veglierà sugli affetti e i desideri amorosi anche di voi single, così giungeranno sorprese piacevoli e imprevedibili.

Scorpione: il satellite notturno emanerà i suoi influssi portentosi dal Cancro. Così potrete ricevere appagamento emotivo anche grazie alla posizione favorevole di Venere in Vergine. Gli astri dal Capricorno avvieranno un cambiamento positivo, in cui ritroverete voi stessi e la forza per progredire. Così potrete voi in coppia condividere emozioni portentose con il partner e voi single avviare un corteggiamento costruttivo per l'avviamento di nuove storie amorose.

Sagittario: un'idea fortunata non aspetterà altro che di essere consolidata e sarà fortunata per sbloccare alcune situazioni in sospeso.

La Luna quasi sfiderà voi in coppia a essere più espansivi e a dimostrare i sentimenti che proverete. Alcune difficoltà per voi single saranno facilmente superabili agendo con prudenza e perseverando con grande forza di volontà. Venere risulterà in quadratura e sfiderà a fare di più per concretizzare i progetti sentimentali tenuti da tempo in cantiere.

Capricorno: attenzione a qualche malumore impartito dalla Luna che agirà in opposizione. In sinergia con gli astri presenti nel segno, potreste cadere vittima di pensieri pessimisti. Dovrete cercare quindi di fronteggiare il tutto, bandendo la tristezza ed evitando di chiudervi in voi stessi, per sfuggire a un confronto che può essere risolutivo per la sfera amorosa.

Urano splenderà per voi e rivoluzionerà sempre il tutto in maniera imprevedibile.

Acquario: si prevederanno bei momenti a due per voi in coppia e vi sarà grande ricchezza emotiva. Il Sole in Bilancia brillerà per voi e riscalderà i cuori. Voi single potrete osare in amore, poiché la strada giusta sarà proprio lì davanti a voi. Bando a ogni tipo di dubbio e incertezza e potrete progredire. Sarete molto affascinanti e ricchi di charme.

Pesci: l'atmosfera a due per voi in coppia sarà ancora più sognante, con la Luna che formerà uno strepitoso trigono astrale in sinergia con Nettuno. Come per magia, sarete coinvolti da sensazioni profonde e non permetterete a nessuno di intromettersi in questo idillio sentimentale.

Voi single sarete molto premurosi nei confronti delle persone a cui tenete e questa vostra sensibilità risulterà irresistibile per le "prede amorose" che punterete.