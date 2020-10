La giornata di domani, martedì 20 ottobre 2020, sarà molto stressante, ed esattamente per questo l'Oroscopo quotidiano riserverà dei consigli per i segni d'Aria, specialmente l'Acquario, quello più provato da qualche malessere fisico. Gli affari e il lavoro in generale daranno delle ottime soddisfazioni ai segni di Terra. Il Toro potrà realizzare dei progetti interessanti per tutta la squadra lavorativa. In basso, le previsioni dello zodiaco per tutti i 12 segni.

Umore basso per il Leone

Ariete: sicuramente vi chiederete se ci saranno “strade” che potreste intraprendere nella vostra carriera in modo alternativo per poter lavorare con una grinta diversa, o che al momento vi manca completamente a causa di alcuni pensieri negativi.

Toro: la Luna vi metterà in condizione di sognare, ma di farlo in un modo più concreto, senza avere a che fare con voli troppo pindarici. Sul lavoro i progetti saranno gli unici vostri pensieri della giornata di domani, mentre l'amore sarà accantonato.

Gemelli: avrete qualche momento di difficoltà in cui potreste credere di non farcela, soprattutto se questa situazione sarà legata alla sfera lavorativa. State vivendo anche un periodo di forte incertezza in famiglia, perciò dovrete rimanere il più tranquilli possibili.

Cancro: purtroppo nella coppia potrebbero esserci delle incomprensioni molto forti, per cui non sarà piacevole trascorrere del tempo con il partner senza che si giunga ad una riappacificazione, di qualunque tipo essa si tratti.

Leone: sarete di un umore pessimo e purtroppo la situazione potrebbe protrarsi a lungo, con poche possibilità di rasserenarvi completamente. Dovrete cercare di avere meno spirito competitivo e concentrarvi sulla vostra mente.

Vergine: avrete qualche occasione per fare un affare, ma niente che possa accendere il vostro spirito e farlo muovere su determinati binari, più dinamici e intraprendenti.

Svago o shopping saranno un vero e proprio toccasana.

Capricorno fortunato

Bilancia: le amicizie recentemente vi hanno dato molto su cui riflettere, ora starà a voi determinare quali siano gli amici che realmente si comportano come tali. Evitate le persone che in qualche modo rendono le vostre giornate meno piacevoli.

Scorpione: dovrete ammettere i vostri errori all'interno della vostra relazione di coppia e ciò significherà in sostanza fare il primo passo nel modo corretto. Una sorpresa che il partner non potrà rifiutare sarà l'ideale per “rompere il ghiaccio”.

Sagittario: dovrete fare il primo passo se avete intenzione di far pace con qualcuno, che sia un amico o un familiare, perché avrete bisogno di questa presenza più di qualunque altra persona. Siate più clementi nei confronti della vostra salute.

Capricorno: avrete una fortuna che vi permetterà di scalare la vetta del successo e di essere più competitivi e collaborativi al tempo stesso nella squadra in cui lavorate. Fare del vostro meglio anche sul campo burocratico.

Acquario: avrete una salute che vi darà qualche piccolo problema, perciò l'affaticamento dovrà essere evitato il più possibile per non peggiorare una situazione che potrebbe essere risolta con un po' di sano riposo.

Pesci: siate meno freddi con le amicizie e con i familiari. Ora come ora probabilmente non avrete molto tempo e pazienza per dare conto a queste cose, ma sarà bene mantenere dei contatti che vi facciano staccare la spina per un po' di tempo.