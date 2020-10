L'Oroscopo di domani 31 ottobre si prepara a dare il benvenuto a una nuova giornata. Sarà buono o portatore di incognite il prossimo sabato? Questa è certamente la domanda da esaudire, alla quale ci apprestiamo a dare la risposta. Come da copione, anche in questo frangente a muovere i fili della fortuna - di conseguenza anche quelli della sfortuna - legati ai simboli zodiacali sarà l'Astrologia. In risalto, oltre alle immancabili previsioni zodiacali, anche la nuovissima classifica stelline relativa ai simboli zodiacali appartenenti alla prima sestina.

Ebbene, in questo frangente le stelle sono predisposte positivamente nei confronti di Ariete, Toro e Leone.

Questi tre simboli astrali sono stati valutati alla pari, dunque sottoscritti con le cinque stelline della buona fortuna riservate ai segni "top". Invece, volendo chiudere questa breve anticipazione svelando i segni in difficoltà ad inizio del weekend, puntiamo decisamente la lente in direzione di Cancro e Vergine. Secondo gli astri del momento, il sensibile segno di acqua sarà costretto, volente o nolente, a chinare la testa di fronte alla specularità negativa di Plutone e Giove, nel contempo in aggressiva quadratura da Marte e Mercurio. Per la Vergine in prospettiva si annuncia un giorno abbastanza difficile, in questo contesto sottolineato dalle due stelle indicanti i periodi da "ko".

Andiamo pure ai dettagli iniziando ad analizzare dapprima la classifica stelline quotidiana e subito dopo le attesissime analisi rilasciate dall'oroscopo di sabato 31 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 31 ottobre

La classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 31 ottobre 2020 è pronta ad un nuovo incontro con voi lettori. Come annunciato in apertura, ad essere messi sotto analisi da parte dell'oroscopo di domani i settori della vita relativi all'amore e al lavoro.

In questo contesto le previsioni astrologiche puntano in esclusiva sui soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

A seguire, in dettaglio, la scala di valori restituita dall'oroscopo del giorno:

★★★★★: Ariete, Toro, Leone;

★★★★: Gemelli;

★★★: Cancro;

★★: Vergine.

Previsioni zodiacali di sabato 31 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani 31 ottobre al segno dell'Ariete indica in arrivo un sabato perfetto in tutto e per tutto. La giornata sarà in gran parte meravigliosa soprattutto per ciò che riguarda l'amore. In coppia, con l'aiuto di Venere, al momento speculare positivo al 85%, sarete più seducenti che mai e in gran forma sia fisica che mentale. Vi sentirete appassionati ed audaci, come degli adolescenti in piena tempesta ormonale: una vera iniezione di rivitalizzante per il rapporto con il partner, soprattutto se ultimamente si fosse un po' assopito. Single, finalmente sta per arrivare una splendida giornata, allegra e ricca di buoni incontri. Con il cielo pronto a disegnare scenari suggestivi e piccanti quanto basta, nulla vi sarà precluso.

Nell'aria c'è già l'avvisaglia per un incontro fortunato, senz'altro capace di rivoluzionare per sempre la vostra vita solitaria. Nel lavoro, sarà un giorno davvero incoraggiante. Se doveste dover prendere decisioni complesse, non lasciatevi sfuggire l'opportunità di chiedere consiglio a chi sapete. Certamente tornerete a casa soddisfatti del vostro operato. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato predicono senza meno una giornata davvero molto sentita, decisamente ottima da vivere. Ben sostenuta da stelle magnanime, il periodo sarà sicuramente ben disposto a dare prezioso supporto in campo affettivo, come pure in quello puramente lavorativo. Valutato altamente positivo questo fine settimana soprattutto per quelli con ascendente tra i top (vedi classifica finale).

Le stelle del giorno sono già pronte a scommettere su di voi e sulle vostre buone energie. In amore, in previsione per voi una giornata all'insegna dell'esuberanza e della forte passionalità. Sfruttate gli interessi in comune per cominciare a condividere qualcosa con lui/lei, dedicando il vostro tempo alle passioni che piacciono ad entrambi. Single, sarà un giorno decisamente importante nel quale riuscirete sicuramente a porre le basi di una rivoluzione sentimentale. Improvvisamente, stupendo anche i vostri migliori amici, vi aprirete a nuovi rapporti con un ottimismo che pochi vi avrebbero attribuito. Nel lavoro, gli appoggi astrali certo non vi mancheranno, quindi se dovete rilanciare il vostro lavoro affrontate sfide inedite ed aprite strade alternative.

Questo sarà il giorno giusto per rimettervi in gioco. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica una giornata parzialmente buona. Diciamo che la partenza del weekend non sarà delle migliori, poi però, man mano che la giornata prenderà vigore inizierete una lenta ma progressiva ascesa verso la positività e la buona voglia di fare. In amore, con grande fantasia saprete imprimere un andamento piacevolmente bizzarro alla vita di coppia e vi divertirete a rivoluzionare ogni cosa. Single, sarà la Luna, buona amica di sempre, a dirigere il gioco facendovi incontrare le persone giuste ed allontanando quelle sbagliate. Sarà un enorme piacere risentire persone conosciute nel passato con le quali non speravate nemmeno di mantenere un contatto.

Nel lavoro, sarà una giornata senza infamia e senza lode. Questa di sabato annuncia un fine settimana immerso nella piena routine. In effetti non ci sarà nessun pianeta così cattivo da darvi noia, pertanto sarà possibile trovare soluzioni ad eventuali problemi del momento. Iniziate pure a perfezionare quel progetto che vi preme molto. Voto 8.

Oroscopo sabato 31 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato, dal punto di vista dei sentimenti o verso il puro romanticismo, purtroppo non annuncia buone nuove. Diciamo che questo inizio di weekend potrebbe essere un pochino complicato per molti di voi. Infatti, le stelle non vi aiuteranno più di tanto, perciò dovrete essere voi a favorire situazioni, persone o quant'altro.

Evitate perciò di essere troppo aggressivi per non rischiare di perdere le occasioni migliori: mantenete la calma! In amore, qualcosa si agita nella vostra mente per il fatto che dovrete misurarvi nei prossimi giorni con nuove situazioni faticose. In coppia però l'attrazione sarà intensa, anche se vi ritroverete a fare i conti con i vostri caratterini pepati. Single, cercate di non ricadere nella depressione che ha caratterizzato il recente passato. L'invito è rivolto soprattutto a quelli particolarmente presi a rimuginare sui propri errori. Siete perfettamente a conoscenza delle strategie migliori per avvicinare una persona che vi interessa, quindi sfruttale! Sul fronte lavorativo accantonate i dubbi e rispolverate i vostri progetti: il giorno potrebbe offrire interessanti opportunità per rilanciare la vostra attività o il vostro ruolo.

Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata più che ottima, certamente interessante dal punto di vista astrologico e con ottime referenze soprattutto per quanto concerne il vostro segno. In molti dimenticherete alcuni vecchi malesseri e finalmente, dopo tante amarezze, vi prenderete delle belle soddisfazioni personali. In amore, finalmente riuscirete a pensare al futuro al fianco della persona che amate veramente. Tutto questo vi porterà ad avere una complicità ancora più grande con il partner, godendovi appieno tutte le emozioni ed i sentimenti che la giornata senza meno regalerà, in piena libertà. Single, non si può certo dire che la vivacità vi manca, anche perché le stelle sono pronte a regalare tante occasioni d'incontro sempre molto interessanti.

Sfoggiate quindi tutto il vostro fascino e non potrete di certo sbagliare. Di lavoro si parla molto, in vari contesti ed in tutte i discorsi: un argomento che piace molto anche alla Luna, soprattutto se operate alle dipendenze altrui. Voto 9.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, sabato 31 ottobre, non prevede un periodo tutto rose e fiori. Infatti la giornata di partenza del nuovo weekend è stata classificata con il "ko". Pertanto a molti converrà tenere un atteggiamento guardingo e prevenuto, soprattutto nelle relazioni sentimentali. In molti sarete chiamati a risolvere delle situazioni poco piacevoli. Seppur con qualche sacrificio, alla fine risolverete tutto per il meglio.

In campo sentimentale, nonostante il velo d'insoddisfazione, sarete in grado di produrre tanto e bene. In questo momento non ci sarà spazio per i sogni e neppure per la passione, perché sarete troppo coinvolti dai problemi quotidiani: mancherà il tempo materiale per poter pensare ai bisogni del partner. Single, l'Astrologia purtroppo non vi sosterrà e la vostra simpatia non basterà a salvarvi dalle grinfie di una persona saccente oppure dal disbrigo di compiti noiosissimi. Un viaggio organizzato o uno spostamento andrebbe rimandato, in modo che possiate partire in tempi più tranquilli: presto il momento sarà opportuno per riprendere la vita di sempre. Nel lavoro, dovreste evitare di essere precipitosi cercando di contenervi per non fare aumentare la tensione.

Potreste agire in maniera scorretta e pagarne poi le conseguenze.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.