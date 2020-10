Nell'oroscopo di giovedì 8 ottobre, i nativi sotto il segno del Cancro cercheranno di adottare una relazione di coppia trasparente con il partner, senza nascondersi nulla, mentre Bilancia sarà pervasa da sensazioni o emozioni nuove. Avere troppa sicurezza in sé potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio per i nativi Ariete, mentre per Scorpione sarà una giornata interessante per riacquistare forza interiore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 8 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 8 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale soddisfacente in questa giornata di giovedì, con la Luna che continua a sorridervi e Marte che vi dona energie da spendere.

In amore la voglia di fare una piccola sorpresa al partner si fa sentire, magari un piccolo regalino, qualcosa che desidera da un po’. Se siete single e avete qualche dubbio, chiedete pure, altrimenti non troverete mai una risposta. In ambito lavorativo avere un po’ troppa sicurezza in sé potrebbe indurvi a commettere un errore, meglio dunque non essere così baldanzosi. Voto - 7,5

Toro: probabilmente inizierà un momento particolare della vostra vita lavorativa secondo l'oroscopo di giovedì 8 ottobre, e con gli influssi positivi di Giove e Saturno avrete la situazione sotto controllo. Dovrete però saper gestire bene i vostri tempi e i rapporti con i colleghi se non volete imprevisti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere favorevole rende armoniosa la vostra relazione di coppia, con una buona salute per accontentare il partner.

Se siete single godetevi la compagnia dei vostri amici, senza pensare troppo a innamorarvi. Voto - 8

Gemelli: configurazione astrale molto appetibile in questa giornata di giovedì secondo l'oroscopo, grazie alla Luna e al Sole in ottimo aspetto. In amore saprete conciliare perfettamente sentimenti e doveri nei confronti del partner, al punto che quest'ultimo sarà soddisfatto del vostro operato.

In quanto a salute sarete in piena forma, dunque non preoccupatevi. Se siete single e innamorati, meglio non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro queste giornate di prova stanno andando bene, e presto supererete questa fase di sperimentazione. Voto - 8-

Cancro: per i single le connessioni romantiche si faranno sempre più forti in questo periodo secondo l'oroscopo, e con l'arrivo della Luna potreste intensificare tutto ciò.

Se invece avete già una storia d'amore, cercherete di rendere trasparente la vostra relazione, senza segreti l'uno con l'altro. In quanto a salute, questa non sarà delle migliori, ma potreste prendere la situazione con filosofia. Nel lavoro esprimerete le vostre idee senza farvi problemi, tuttavia attenzione a quel che dite, anche se Mercurio è favorevole. Voto - 7,5

Leone: se siete single in questa giornata potreste vedere il valore delle persone a voi più care, e ciò vi spingerà a non avere obiettivi al dì fuori della vostra portata, soprattutto sentimentali. Se avete una relazione stabile il vostro rapporto è solido, dunque non fatevi problemi ad avanzare nuove proposte alla vostra anima gemella.

Nel lavoro vi state districando con molta fatica tra le varie mansioni da svolgere, ma sappiate che presto saranno necessari interventi pesanti. Voto - 7,5

Vergine: Luna nervosa che chiede un po’ di pazienza per voi cuori solitari secondo l'oroscopo di giovedì, oltre che un po’ d'attenzione alla salute. Se invece avete una relazione stabile Venere continua a darvi il suo supporto, ma sarà comunque una buona idea cercare di non essere troppo assillanti, o pretenziosi. Nel lavoro non lasciatevi condizionare troppo da discorsi economici che poi si rivelano fallimentari. Continuate per la vostra strada. Voto - 8+

Bilancia: con la Luna in sinergia dal segno dei Gemelli, l'oroscopo di giovedì 8 ottobre si rivelerà soddisfacente soprattutto dal punto di vista sentimentale.

La vostra coerenza e il vostro romanticismo saranno due armi fondamentali per compiacere il partner, e renderlo felice. Se siete single con un po’ di fortuna potreste avvicinarvi alla persona amata. Nel lavoro mantenete la vostra tenacia anche se le cose con vanno al meglio, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7+

Scorpione: periodo in crescita per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, soprattutto se volete dare più tono al vostro io interiore. Se siete single dunque fatevi forza e non abbiate paura ad approcciarvi a nuove persone. Se avete una relazione stabile basterà poco per scatenare emozioni positive con il partner. Salute in netto miglioramento rispetto alle giornate precedenti.

In ambito lavorativo Mercurio è favorevole, e anche se dovrete ragionare un po’, alla fine troverete una soluzione alle vostre mansioni. Voto - 7,5

Sagittario: periodo sicuramente non dei migliori secondo l'oroscopo, ciò nonostante non è tutto da buttare. Avete Marte in trigono dal segno dell'Ariete, che vi terrà in salute e molto attivi, e per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di darvi da fare ottenendo discreti risultati. Sfera sentimentale invece poco stabile al momento a causa di Venere sfavorevole. Tuttavia il Sole in sestile potrebbe darvi una mano, dunque giocate bene le vostre carte. Se siete single cercate di sistemare ciò che non funziona al meglio in questo momento nella vostra vita.

Voto - 7-

Capricorno: oroscopo di giovedì più che soddisfacente per voi nativi del segno, grazie a Venere in ottimo aspetto. Dal punto di vista sentimentale godrete di meravigliosi momenti insieme al partner, e le vostre parole avranno un tono più emotivo del solito. Se siete single preferirete essere più razionali anziché ascoltare il vostro cuore. Nel lavoro nulla vi potrà fermare e il vostro perfezionismo sarà la ciliegina sulla torta. Voto - 8,5

Acquario: una giornata in cui sul posto di lavoro potreste essere più critici del solito secondo l'oroscopo. Ebbene, fare attenzione ai dettagli a volte è giusto, l'importate è non essere troppo indisposti nei confronti dei colleghi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il Sole e la Luna in posizione favorevole vi mettono a vostro agio con il partner, recuperando punti nella vostra relazione e anche in salute.

Se siete single mantenete i rapporti con i vostri amici, anche a distanza se necessario. Voto - 7+

Pesci: trarre forza dalla vostra anima gemella al momento viene un po’ difficile secondo l'oroscopo a causa di una configurazione astrale non molto positiva. Per quanto riguarda i cuori solitari occhio al comportamento che deciderete di adottare in questa giornata. In ambito lavorativo grazie alla buona salute che avrete, non vi farete problemi a lavorare un po’ di più, oppure a collaborare in gruppi di lavoro più grandi, grazie a Mercurio in sinergia dal segno dello Scorpione, che favorisce soprattutto i rapporti con i colleghi. Voto - 7-