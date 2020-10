Inizia una nuova settimana e l'oroscopo del 26 ottobre 2020 è pronto a rivelare quali sorprese e novità attendono i vari segni zodiacali relativamente all'amore, al lavoro e alla salute.

In evidenza, l'astrologia della giornata di lunedì 26 ottobre e le previsioni delle stelle dedicate ai tutti i 12 segni.

Oroscopo per la giornata di lunedì 26 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa settimana non inizia nel migliore dei modi, anzi già di prima mattina vi sentite scoraggiati. Forse nei giorni passati non avete avuto grandi emozioni oppure qualcosa ha rovinato le vostre aspettative. Con l’inizio di una nuova settimana dovete sperare per il meglio, quindi dovete mettervi in gioco.

Chi vi ha ignorato fino ad adesso o vi ha tenuto sulle spine, adesso si fa sentire ma tocca a voi dare pan per focaccia. Se avete delle rivincite da prendervi nel lavoro, questa è la giornata giusta. Attenzione ai malanni stagionali, non fatevi prendere dal panico per qualche decimo di febbre.

Toro – Durante questa giornata d’inizio settimana potreste ritrovare lo slancio in amore che avevate perso nei giorni passati. Potete finalmente iniziare a costruire qualcosa di concreto e duraturo, senza commettere qualche imprudenza. Non è necessario fare grandi gesti per dimostrare il vostro amore, basta regalare più tempoal partner. Sul fronte lavorativo avete energia e un briciolo d’incoscienza che vi spinge a realizzare i vostri progetti.

Grazie ai vostri pensieri positivi e al vostro impegno, presto raccoglierete ottimi frutti. Nel settore della salute dovete fare molta attenzione, soprattutto ai colpi d’aria.

Gemelli – Siete elettrici in questa giornata e il vostro entusiasmo avrà effetti anche sulla vostra vita privata, forse anche troppo.

Meglio darvi una calmata, il vostro atteggiamento potrebbe infastidire le persone che vi stanno accanto. Nonostante tutto, l'oroscopo consiglia di non perdere mai il vostro ottimismo. In campo lavorativo avete una valanga di idee. Tutto ciò che avete gettato alle vostre spalle non vi provoca nessun rimpianto, continuate a sfornare idee utili per la vostra carriera.

La salute è alle stelle, avete un carattere caparbio che non vi fa mai abbassare la guardia.

Cancro – Siete in grado di costruire una base più solida per il vostro futuro. Non dimenticatevi di mantenere i piedi ben piantati per terra. Fate un passo alla volta, senza fare mosse avventate e senza stravolgere anche la vita della persona amata o della famiglia. In campo lavorativo vi aspetta un periodo un po’ altalenante. Prendete tutto con lo spirito giusto, senza farvi mangiare dall’ansia. Non saranno dei banali raffreddori a mettervi fuori uso. Abbiate più cura della forma fisica e dedicate un po’ di tempo al benessere e alla bellezza.

Previsioni astrali del 26 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – In questa giornata d’inizio settimana avete un po’ di tempo in più per parlare di cose importanti e riflettere sui vostri sentimenti.

Parlate apertamente con la persona che è sempre al centro dei vostri pensieri, magari potreste risolvere alcune questioni rimaste in sospeso per troppo tempo. Anche se ricevete una risposta negativa, almeno vi siete tolti il pensiero. Sul versante lavorativo le persone che vi stanno attorno vi danno coraggio e vi spronano a portare a termine tutti i vostri progetti. La vostra forza fisica è al top, quindi riuscirete a svolgere a qualsiasi compito.

Vergine – Siete quasi vicini al poter costruire qualcosa d’importante con la persona amata. Non fatevi prendervi dalla paura di commettere errori. Questo periodo favorisce i progetti di coppia. Solo con la caparbietà potete arrivare dove volete. In campo lavorativo, anche se vi sembra tutto difficile, ogni problema trova la sua soluzione.

Ciò che conta è mantenere la calma e la serenità. Il riposo e l’alimentazione sono molto importanti, mantenetevi leggeri ed evitate alcolici.

Bilancia – Dopo un lungo periodo di solitudine, finalmente avete raggiunto una serenità interiore. In questa giornata non potete sperare che tutto vada liscio, tuttavia, sapete benissimo come comportarvi nei momenti difficili e tristi. La persona che ha fatto breccia nel vostro cuore è responsabile del vostro cambiamento d’umore, cercate di non perdere la pazienza e di prendere la vita con filosofia. Se avete un progetto lavorativo già avviato, non trascuratelo, questa potrebbe essere la volta buona. In salute siete abbastanza in forma, sempre in equilibrio e in buona sintonia.

Scorpione – In amore andate avanti per la vostra strada, senza farvi influenzare troppo dalle opinioni altrui. Se la persona con cui condividete la vostra vita non vi dà particolari preoccupazioni, non vuol dire che nasconda qualcosa. Non date ascolto ai pettegolezzi di quartiere e alle voci di corridoio. In campo lavorativo dovete condividere i vostri progetti con gli altri, magari vi aiutano a risolvere certi grattacapi. Ci vuole pazienza e costanza, ma più di tutto ci vuole lo spirito di sacrificio. I malanni di stagione non potete evitarli e dovete combatterli finché non passerà questo periodo critico. Dopo la tempesta potete tirare un sospiro di sollievo.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le energie in questa giornata sono piuttosto buone ma non è sufficiente per rafforzare la vostra relazione, che ha bisogno di più presenza, fantasia, creatività e passione. Se avete un partner intraprendente, cercate di stare ai suoi passi e di costruire insieme qualcosa che rafforzi la vostra vita di coppia, altrimenti rischiate di rovinare tutto ciò che avete costruito fino ad adesso. Forse qualche impegno lavorativo, dovuto al disordine di questo periodo critico, salta e questo vi fa innervosire. Alla fine, riuscirete a trovare una soluzione e ad adattarvi ai cambiamenti di questo periodo segnato dall’emergenza sanitaria.

Parlando di salute, iniziate la giornata con qualche esercizio di meditazione.

Capricorno – In amore lasciatevi andare, sempre se avete una grande voglia di vivere una storia romantica come quelle delle favole. Siete capaci di coinvolgere la persona interessata, la love story potrebbe spiccare il volo. In questo periodo ci sono problemi lavorativi, soprattutto per coloro che lavorano nel campo della ristorazione o in un’azienda che fatica ad andare avanti per via di questo periodo critico. Chi lavora da casa riesce a guadagnare senza difficoltà, anche se deve rinunciare a qualche sfizio. Al momento, meglio non lamentarsi, quindi accorciate le maniche e datevi da fare. Alti e bassi nel settore dedicato alla salute: avvertite una grande pressione che provoca qualche fastidio fisico.

Fatevi una camomilla in serata e cercate di dormire un po’ di più.

Acquario – Non dovete assolutamente lasciare che siano gli altri a dirigere i vostri sentimenti, solo voi potete sapere cosa sentite dentro, cosa vi fa emozionare, cosa vi fa star bene o cosa no. Per tale ragione potrebbero nascere incomprensioni con le persone che amate di più. Dovete cercare di essere più onesti con voi stessi e con gli altri. Siate spontanei. Anche nel lavoro potreste subire pressioni ma in questo caso sarebbe meglio fare di testa vostra. La salute procede per il meglio, ma non dovete sottovalutare il periodo che stiamo vivendo. Massima prudenza ai malanni stagionali, l’Oroscopo consiglia di non trascurare il vostro corpo.

Pesci – Se qualcuno vi ha scelto è perché accetta il vostro modo di fare, vi stima e vi rispetta. Lasciate alle spalle i tormenti amorosi e date più spazio ai progetti che avete in mente, magari vi daranno piccole soddisfazioni e qualche introito in più. I cuori solitari in cerca di amore potrebbero allargare il giro delle amicizie e magari trovare l’anima gemella. Anche via social si potrebbero sviluppare delle belle situazioni. Anche se questo non è un buon periodo per il lavoro e l’economia, dovete spremere le meningi e dare forma alle vostre iniziative. Solo con la creatività, la fantasia e la voglia di fare cose nuove potete far brillare la vostra attività. La salute chiede di non esagerare con i cibi pesanti, fritti e dolci.