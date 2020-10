La prima giornata del weekend potrebbe rivelarsi vantaggiosa per i Toro, che nonostante qualche tensione e momento di agitazione, potrebbe trovare le soluzioni ricercate, al contrario dell'Acquario che invece potrebbe dover prendere una decisione difficile. Le stelle proteggono i Pesci per quanto riguarda l'amore, ma raccomandano cautela in ambito finanziario. Leone fuori forma. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di sabato 17 ottobre 2020 per tutti i segni, da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 17 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: è una giornata faticosa per l'amore e i rapporti con gli altri. Il segno potrebbe essere piuttosto nervoso e scontroso, meglio cercare di limitare le polemiche e concedersi qualche momento per se. Recupero da domenica.

Toro: potrebbero essere 24 ore di soluzioni per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa dove alcuni nodi potrebbero finalmente venire al pettine. Serenità in amore, anche gli incontri sono favoriti per i single.

Gemelli: la giornata di sabato 17 ottobre potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa per quanto riguarda la sfera lavorativa, le stelle consigliano al segno di agire, se c'è un progetto da realizzare o una proposta da avanzare è il momento di mettersi in gioco.

Armonia in amore e nei rapporti familiari.

Cancro: un quadro astrale romantico e passionale protegge il segno durante le prossime ore, l'amore ricopre un ruolo centrale e anche gli incontri sono favoriti. Chi nelle giornate precedenti ha affrontato liti e discussioni con il partner può trovare dei chiarimenti e ristabilire la serenità.

Leone: il weekend potrebbe rivelarsi piuttosto faticoso per il segno e la giornata di sabato 17 ottobre non sarà da meno. Il nervosismo la farà da padrone, agitando le relazioni di coppia e i rapporti lavorativi. Meglio contare fino a dieci prima di parlare.

Vergine: grazie agli influssi vantaggiosi della Luna questa giornata si rivela molto interessante per il segno.

C'è un ottimo recupero fisico e anche per quanto riguarda l'amore torna la serenità. Gli incontri sono favoriti, non restate in disparte, è il momento di mettersi in mostra.

Bilancia: le prossime 24 ore si presagiscono molto produttive per quanto riguarda il lavoro e gli affari, le stelle favoriscono soprattutto chi possiede un'attività commerciale o gestisce un'azienda. Contrasti in amore.

Scorpione: l'oroscopo lascia presagire un sabato sensuale e accattivante. Le stelle consigliano di sfruttare questo quadro astrale vantaggioso per stare fuori e favorire la possibilità di fare nuovi incontri. Chi vive in coppia invece potrebbe dedicarsi una serata romantica e riaccendere la passione.

Sagittario: è una giornata vantaggiosa per i rapporti con gli altri e i nuovi contatti.

In ambito lavorativo le stelle favoriscono chi lavora nel campo dei social media e della comunicazioni, in questo ambito potrebbero infatti nascere delle collaborazioni interessanti. Recupero in amore.

Capricorno: le giornate precedenti sono state cariche di stress, dunque quello di cui il segno ha adesso più bisogno è una buona dose di riposo e serenità. Meglio allontanare chi o cosa crea preoccupazioni e agitazioni e concentrarsi sul recupero delle energie e del buon umore.

Acquario: è una giornata faticosa per l'amore, durante la settimana non sono mancati i contrasti e ora potrebbe essere giunto il momento della resa dei conti. Non sempre la decisione giusta è anche quella più facile, e il segno potrebbe dover scegliere tra cuore e ragione.

Pesci: quella di sabato 17 ottobre è una giornata di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. C'è serenità in amore e anche in ambito lavorativo le stelle sono positive. Al contrario l'oroscopo raccomanda cautela dal punto di vista economico.