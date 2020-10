Le previsioni per l'oroscopo di domani, giovedì 15 ottobre, annunciano la Luna spostarsi nel segno della Bilancia a partire dalle prime ore del mattino, portando discreti benefici ai segni d'aria, soprattutto per Gemelli, che al momento in amore tentenna un po’, mentre Leone con un po’ di coraggio potrebbe decidere di farsi avanti. Per l'Ariete invece potrebbe essere un problema questa Luna opposta, causa di atteggiamenti un po’ arroganti nei confronti del partner, al contrario i nativi Acquario potrebbero vedere buoni risultati sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 15 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 15 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: giornata in calo per voi nativi del segno secondo le previsioni per domani, a causa della Luna che entra nel segno della Bilancia. Questa Luna opposta in amore potrebbe mettervi in difficoltà con la vostra relazione di coppia. Essere arroganti nei confronti del partner infatti non è una buona soluzione quando qualcosa non va. Provate a parlarne. Se siete single e magari vi siete resi conto che la persona che state frequentando non fa per voi, forse è il caso di voltare pagina. In ambito professionale state lavorando a ritmi intensi e in salute potrebbe esserci un lieve calo.

Nulla di drammatico. Voto - 7

Toro: in questo periodo vi viene più facile parlare con la vostra anima gemella secondo l'oroscopo di domani 15 ottobre, grazie a Venere in buon aspetto che vi dà una mano. Sarete alla ricerca di attenzioni continue, che otterrete dal partner molto facilmente, soprattutto se siete nati nella terza decade.

I cuori solitari potrebbero ricevere delle proposte interessanti, sentendosi loro per una volta corteggiati. Sarà una magnifica sensazione. In ambito lavorativo Mercurio si prende gioco di voi, causando degli imprevisti che dovrete cercare di risolvere in fretta, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo.

Voto - 7,5

Gemelli: i rapporti con il partner saranno più stabili nelle prossime giornate secondo l'oroscopo, grazie alla Luna che vi assiste dal segno della Bilancia. Meglio in ogni caso non esagerare con i baci per non sembrare troppo ruffiani. I cuori solitari evitate di ripescare il passato in caso di litigi. Per quanto riguarda il settore professionale potreste essere messi a dura prova, ma con il vostro atteggiamento aggressivo nel svolgere le vostre mansioni, sarete pronti a tutto. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo della giornata di mercoledì nel complesso buono per voi nativi del segno. Certo avrete la Luna in quadratura che vi darà un po’ fastidio, ma fortunatamente Venere ci metterà una pezza.

In amore sarete piuttosto felici della vostra relazione di coppia, ciò nonostante potrebbe mancarvi lo spunto per dimostrare tale felicità. Se siete single mantenete vivo il rapporto che avete con la persona che vi piace. In ambito lavorativo meglio non pretendere troppo dalle vostre capacità, considerato che la salute potrebbe non essere delle migliori. Voto - 7-

Oroscopo giovedì 15 ottobre: ottima giornata per la Vergine

Leone: giornata più che valida per voi nativi del segno, con la Luna che viene a darvi una mano per le prossime due giornate. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, soprattutto se siete single, potrebbe essere il momento di farsi coraggio e dire ciò che da sempre sognate.

Se avete già una relazione fissa, allora spolverate le vostre vecchie abitudini, per fare qualcosa di bello insieme al partner. Salute nel complesso buona. In ambito lavorativo invece la situazione continua a non soddisfarvi, per cui potreste prendere in considerazione l'idea di cambiare radicalmente il vostro stile di vita. Voto - 7

Vergine: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Venere che illumina la vostra relazione sentimentale. Sarete un vero e proprio esempio nei confronti del partner, e voi sarete soddisfatti di ciò che avete costruito. Chi sta aspettando delle risposte in amore sarà accontentato, o almeno riceverà segnali incoraggianti nella direzione desiderata.

Nel lavoro anche se le cose vanno piuttosto bene, siate prudenti nelle decisioni che prendete. Giove vi indica la strada, ma non percorretela di fretta. Voto - 8+

Bilancia: Luna che si sposta nel vostro cielo a partire da questa giornata di giovedì. Dal punto di vista lavorativo apparirete come delle persone equilibrate e precise, in grado di soddisfare le esigenze dei vostri colleghi o dei vostri clienti grazie alle vostre scelte ponderate. In ambito sentimentale vi sentirete teneri e gentili voi single, che potreste attirare l'attenzione vero nuove conoscenze. Se invece avete una relazione stabile vivere la vostra storia d'amore con leggerezza e passione sarà per voi fondamentale. Voto - 8,5

Scorpione: tanta, tantissima curiosità aleggerà dentro di voi in questa giornata di giovedì 15 ottobre.

Dal punto di vista lavorativo sarà una cosa buona perché avrete voglia di approfondire nuove branche del vostro impiego, che possano assicurarvi in futuro interessanti sbocchi. In amore invece meglio trattenersi un po’ per non risultare fastidiosi agli occhi dei vostri familiari. Se siete single attenzione ad essere troppo generosi con chi vuole voltarvi le spalle. Voto - 8

Oroscopo del 15 ottobre: Capricorno sicuro di sé

Sagittario: oroscopo di giovedì discreto per voi nativi del segno, con la Luna che viene in vostro soccorso, anche se Venere continua ad ostacolarvi. In amore sentite che qualcosa sta cambiando nella vostra relazione di coppia, e dovrete rimanere al passo per progredire insieme al partner.

Se siete single potrebbe rivelarsi una giornata promettente per alcuni di voi. Nel lavoro non perdetevi d'animo e date il meglio di voi per vedere realizzarsi un piccolo sogno. Marte è in posizione favorevole e sicuramente energie e forza di volontà non mancheranno. Voto - 7

Capricorno: se negli ultimi giorni qualcosa vi ha preoccupato, soprattutto in amore, adesso sarete più sicuri di voi stessi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque date una carezza in più al partner, e dimostrate di essere sempre disponibili nei suoi confronti. Se siete single le emozioni che provate sono intense, ma attenti a non esagerare. Nel lavoro la fortuna girerà dalla vostra parte e vi piacerà vedere i vostri progetti professionali spiccare il volo.

Voto - 8+

Acquario: la Luna in posizione favorevole vi darà una mano in questa giornata di giovedì secondo l'oroscopo. Dal punto di vista lavorativo non vi mancherà lo spunto per dare un tocco di classe ai vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore le cose che volete voi e quelle che vuole il partner sono diverse al momento, ciò nonostante potreste sempre scendere a compromessi. Se siete single parlate pure dei vostri sentimenti con le persone di cui vi fidate. Potrebbe servirvi per sfogarvi un po’. Voto - 7,5

Pesci: lasciarvi scivolare le cose addosso non è il forte al momento secondo l'oroscopo di giovedì. Proprio in amore avete bisogno di chiarimenti ma questo potrebbe non essere il momento più adatto.

Se siete single l'insicurezza sarà la vostra peggior nemica. In ambito lavorativo fortunatamente non vi mancherà la creatività e con Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione potreste anche dare vita ad un progetto di gruppo. Tuttavia meglio tenere d'occhio la salute. Voto - 7