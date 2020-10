Per la settimana che va dal 5 all'11 ottobre, l'oroscopo annuncia una bella Luna fortunata per i nativi Gemelli, che potranno contare su una discreta relazione di coppia, mentre Leone cercherà di non darsi per vinto e proverà a risollevare la propria posizione lavorativa. Tanta fortuna e stabilità di coppia per i nativi della Vergine, ora che Venere si trova in congiunzione, mentre la salute dei nativi Pesci potrebbe subire un calo. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per la settimana dal 5 all'11 ottobre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 5 all'11 ottobre segno per segno

Ariete: settimana discreta per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale.

Anche se Marte si trova in congiunzione, meglio non rischiare troppo su certe mansioni, se non vorrete ritrovarvi in perdita. Cercate dunque di non agire troppo d'istinto. Ottima la salute, mentre per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete felici della vostra relazione di coppia, a parte qualche piccola sbavatura, ma in ogni caso nulla che non si possa risolvere. Per quanto riguarda i cuori solitari, se sarete invitati da qualcuno, non tiratevi indietro. Voto - 8-

Toro: magnifica settimana tutta vivere, da lunedì fino a domenica. L'oroscopo annuncia la Luna in congiunzione fino a lunedì e Venere in trigono dal segno della Vergine. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, non rinunciate alle coccole del partner, soprattutto se serviranno a solidificare il vostro rapporto o a iniziare nuovi progetti di coppia.

Se siete single, magnetici e fascinosi come siete, non vi mancherà la voglia di conoscere nuove persone. Nel lavoro forse ci sarà un po’ di stanchezza, magari la salute non sarà proprio al massimo, ma alla fine sarete abbastanza soddisfatti dei risultati ottenuti dalle vostre mansioni. Voto - 8

Gemelli: settimana che inizierà bene per voi nativi del segno, grazie alla Luna in congiunzione fino a giovedì.

Ciò nonostante, non potrete ignorare Venere in quadratura pronta a mettere in cattiva luce la vostra relazione di coppia. Farete meglio a moderare il vostro atteggiamento e forse non ci saranno grossi problemi. Se siete single vi sentirete liberi di fare ciò che volete, ma in ogni caso meglio non essere troppo spavaldi.

Nel lavoro, con Marte favorevole, godrete di una marcia in più per svolgere correttamente le vostre mansioni. Voto - 7+

Cancro: oroscopo della settimana positivo per voi nativi del segno e ricco di vitalità soprattutto dal punto di vista sentimentale. Venere, in sestile dal segno della Vergine, vi permetterà di evitare litigi pesanti, ma qualche piccola incomprensione potrebbe comunque essere dietro l'angolo. In ogni caso godrete di momenti abbastanza soddisfacenti. Se siete single essere agitati o in tensione, perché non sapete come comportarvi, è normale. Fate un bel respiro e organizzate al meglio il vostro discorso prima di farvi avanti. Insomma, pianificate al meglio ogni momento. Per quanto riguarda il lavoro l'ambiente sarà abbastanza discreto, anche se di tanto in tanto la vostra salute potrebbe barcollare e impedirvi di dare il meglio, ma nel complesso non avrete nulla di cui lamentarvi.

Voto - 7+

Leone: periodo nel complesso stabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ma non per questo esente da difetti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo cercherete di non arrendervi dopo alcuni risultati negativi, provando a risollevarvi, anche se non sarà facile. Molto bene invece la sfera sentimentale, grazie anche a un ottimo stato di salute che vi permetterà di godere bene della vostra relazione di coppia, anche senza il sostegno di Venere. Godrete invece della Luna favorevole tra le giornate di martedì e giovedì. Per quanto riguarda i cuori solitari non avrete alcuna intenzione di rimanere ancora da soli, di conseguenza potreste mettervi alla ricerca di qualcuno che possa completare l'altra metà del vostro cuore.

Voto - 7,5

Vergine: tanta, tantissima fortuna in amore vi attende secondo l'oroscopo della prossima settimana, grazie a Venere in congiunzione. Unico neo sarà la Luna in quadratura tra martedì e giovedì, ma con questo cielo non ve ne accorgerete nemmeno. Ricordate però che oltre a mazzi di rose, cioccolatini o cose simili, bisogna anche dimostrare con i fatti che siete innamorati del partner. Se invece dovete ricucire il vostro rapporto con il partner, non ci sarà momento migliore. Se siete single, oltre a ritagliarvi del tempo per voi stessi, cogliete ogni occasione per legare con nuove amicizie. Nel lavoro saranno le solite giornate di routine, ma con i risultati positivi che avete ottenuto nell'ultimo periodo, la voglia di fare di meglio si farà sentire.

Voto - 8,5

Bilancia: settimana solamente discreta per voi nativi del segno, considerata la vostra configurazione astrale un po’ povera. Nulla da dire per quanto riguarda la salute, che sarà molto buona, ma dal punto di vista sentimentale raggiungere un certo feeling con la vostra anima gemella sarà un po’ faticoso. Se siete single la parte centrale della settimana si rivelerà il periodo più appropriato per conoscere nuove persone e sviluppare emozioni positive. Per quanto riguarda il settore professionale, non siete pienamente soddisfatti del vostro lavoro, perché magari ci sentite sottovalutati. Impegnatevi al massimo e provate a convincere i colleghi che siete più che adatti al vostro ruolo.

Voto - 7-

Scorpione: rapporto di coppia soddisfacente per voi nativi del segno. Ciò nonostante, se non vi sentite sempre a vostro agio, tagliate i rami secchi e date vita a nuove esperienze romantiche da vivere con la persona che amate. Se siete single la vostra instancabile vitalità vi aiuterà a essere sempre ottimisti e allegri, soprattutto in compagnia di altre persone. Salute che si attesta su buoni valori, a parte qualche sbalzo d'umore. Sul fronte lavorativo, con Mercurio in congiunzione andrete dritti come una spada con le vostre mansioni, soprattutto in quelle di gruppo. Voto - 7+

Sagittario: difficile raggiungere la sintonia di coppia secondo l'oroscopo, soprattutto quando Venere si trova in quadratura.

Vi toccherà fare i conti con la Luna opposta, con qualche ripercussione sulla salute. Quando ci sono delle tensioni in famiglia è difficile stabilire armonia e forse dovreste cercare di fare qualcosa per evitare tutto ciò, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single l'affetto non vi manca, il problema sarà donarlo a chi non vorrà proprio saperne di ricambiare. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere qualche disagio che potrebbe costringervi a chiudere le vostre mansioni in ritardo, ma fortunatamente non sarà un grave problema, soprattutto dal punto di vista economico. Voto - 6+

Capricorno: oroscopo della prossima settimana tutto da vivere per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie a Venere in posizione favorevole.

La vostra relazione di coppia godrà di emozioni positive, che vi faranno dimenticare i tratti negativi, migliorando sensibilmente l'umore e spingendovi a fare qualcosa di nuovo per la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i cuori solitari i due di picche di coloro che effettivamente non meritavano il vostro amore non vanno presi in considerazione. Nel lavoro l'oroscopo vi comunica che arriverà finalmente il periodo che state aspettando da tempo e questo sarà il momento più adatto per cogliere l'occasione al volo. Voto - 8

Acquario: settimana abbastanza tranquilla dal punto di vista sentimentale, ora che Venere non vi darà più fastidio. Ciò nonostante, questa settimana sarà di riflessione e di ripresa per la vostra relazione di coppia, utile in particolare per riportare in auge l'amore e la passione che la facevano da padrona.

Per quanto riguarda i cuori solitari, i vostri desideri sono forti, ma prima di agire forse un po’ di corteggiamento potrebbe farvi bene, anche per conoscervi meglio. In ambito lavorativo sarete molto appassionati in quel che fate. Sappiate che quando ci mettete passione i risultati ottenuti saranno non solo più soddisfacenti, ma avranno anche un gusto migliore. Voto - 7,5

Pesci: soprattutto per voi single soffrire d'amore non è mai una cosa bella e secondo l'oroscopo della settimana dovrete cercare di pensare positivo per tornare in pista. Se invece siete già coinvolti in una relazione di coppia, potreste aver bisogno di rinnovamenti per non sfociare nella noia o in possibili litigi e incomprensioni.

In calo la salute, considerato che di tanto in tanto il vostro umore potrebbe non essere dei migliori. Settore professionale più che discreto, grazie a Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione, che v'indicherà la strada su come agire al meglio per concludere quei lavori un po’ più difficili e noiosi da svolgere. Fortunatamente i risultati che otterrete non saranno così terribili. Voto - 6,5