L'oroscopo di domenica 4 ottobre prevede notevoli miglioramenti dal punto di vista sentimentale per i nativi Toro, che potranno contare ora su Venere in trigono dal segno della Vergine, ma anche sulla Luna in congiunzione, mentre per i nativi Cancro innamorati potrebbero giungere buone notizie. Scorpione cercherà di godersi questa giornata di relax, cercando di non essere troppo invasivo con il partner, mentre Bilancia riuscirà a prendere in mano la situazione al lavoro, grazie a Mercurio in congiunzione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 4 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 4 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: in questo periodo voi single siete desiderati e volete essere desiderati secondo l'oroscopo, anche se Venere non sarà più favorevole, giocate comunque le vostre carte e potreste avere un po’ di fortuna.

Se avete una relazione fissa inizia un nuovo ciclo di storie d'amore, che in fin dei conti non sarà così male. Salute nel complesso buona, grazie a Marte che vi dona energie, utili soprattutto in ambito lavorativo. La giornata infatti sarà molto impegnativa, dunque meglio non perdersi in chiacchiere. Voto - 8-

Toro: tutti vi vogliono in questa giornata secondo l'oroscopo, in tutti i sensi. Se siete single infatti sarà il vostro forte fare nuove conoscenze, che magari non persona devono diventare qualcosa di più oltre che una semplice amicizia. Se avete una relazione fissa questo benessere con il partner fornitovi dalla Luna e da Venere porta tanta fortuna e stabilità tra di voi. Per quanto riguarda il lavoro e la salute, forse qualche piccolo acciacco, ma nel complesso sarete in grado di portare a termine le vostre mansioni, senza troppe difficoltà.

Voto - 8,5

Gemelli: la vostra relazione di coppia potrebbe subire una battuta d'arresto secondo l'oroscopo della giornata di domenica. L'influenza negativa di Venere potrebbe avere ripercussioni negative durante la giornata e forse fareste meglio a giocare d'astuzia per non incappare in inutili litigi.

Se siete single prendete in considerazione alcuni sentimenti sopiti all'interno del vostro animo, ma non metteteli in mostra, non al momento. Salute nel complesso buona, che in ambito lavorativo sarà utile per preparare il terreno al meglio in vista della settimana entrante. Voto - 7-

Cancro: oroscopo di domenica 4 ottobre in miglioramento per voi nativi del segno, sia dal punto di vista della salute che in amore.

Venere in sestile dal segno della Vergine vi aiuterà nella vostra relazione di coppia, offrendovi nuove opportunità di trovare benessere con il partner. Se siete single i vostri progetti al momento sono molto importanti. Per quanto riguarda il lavoro dirigete i vostri lavori al meglio grazie anche ad un ottimo spirito di squadra, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7,5

Leone: Venere lascia il vostro cielo, ma non per questo ci saranno catastrofi e disastri ovunque nella vostra vita quotidiana. Secondo l'oroscopo infatti, la vostra relazione di coppia non avrà nulla da temere fin quando mostrerete il vostro amore come avete fatto finora. Per quanto riguarda i cuori solitari, sappiate che non è mai troppo tardi per riaggiustare qualcosa che avete sbagliato con la persona che vi piace.

La salute invece potrebbe essere un po’ in calo, soprattutto sul posto di lavoro. Porterete a termine le vostre mansioni, questo dì, ma con gran fatica e solamente alla fine della giornata. Voto - 7,5

Vergine: inizia per voi un periodo d'oro per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Venere che si troverà in congiunzione al vostro cielo, e la Luna che vi accompagnerà nelle prossime due giornate, in trigono dal segno del Toro. Con l'ottima salute che avete in questo periodo, dal punto di vista sentimentale dunque preparatevi a trascorrere momenti indimenticabili insieme alla persona che più amate al mondo. Se siete single e avete la fortuna di aver conosciuto una nuova persona, approfittate di questa Luna per farvi avanti.

Nel lavoro riuscirete a prendere in mano la situazione e sarete in grado di gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 9+

Bilancia: ambito lavorativo ottimale secondo l'oroscopo di domenica 4 ottobre. Ci sarà grande trepidazione sul posto di lavoro in questa giornata, magari perché ci saranno delle piacevoli novità, ma in ogni caso sarete in grado di gestire bene la situazione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece la vostra relazione di coppia ancora non decolla, ciò nonostante la situazione sarà nel complesso buona. Se siete single dovrete decidere da che parte schierarvi. Voto - 7

Scorpione: vi godrete questa giornata di domenica, di festa, senza preoccuparvi troppo dei problemi della vita quotidiana.

In amore ora che Venere non è più negativa, avanzare delle piccole e semplici proposte al partner vi aiuterà a riavvicinarvi ad essa. In ogni caso però andateci piano, anche per quanto riguarda la vostra salute. Infatti, sarete un pochino stanchi, dunque se potete riposatevi. Se siete single divertimento e piacere saranno in primo piano. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in congiunzione migliora i rapporti con i colleghi, e nei lavori di gruppo non sarete costretti a sforzarvi troppo. Voto - 7+

Sagittario: Venere in quadratura dal segno della Vergine potrebbe essere un problema dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia fatica un po’ a decollare, dunque meglio non commettere errori.

Se siete single non fatevi prendere dai dubbi proprio adesso, o dovrete ricominciare da capo con la persona che amate. Nel lavoro con l'ottima salute che avete, non avrete problemi ad accettare incarichi più pesanti. Voto - 7-

Capricorno: sfera sentimentale promettente in questo periodo secondo l'oroscopo, ora che Venere si trova in posizione favorevole. Con la salute ottimale che avete inoltre, portare fuori in un posto speciale la vostra anima gemella sarà qualcosa a portata di mano per voi nativi del segno. Se siete single sarete abbastanza realisti in fatto di sentimenti, e con un po’ di determinazione troverete la persona su misura per voi. In ambito lavorativo anche i progetti più impegnativi saranno facili da portare a termine grazie a Giove e Saturno in congiunzione che vi sostengono.

Voto - 8+

Acquario: meno contrasti in amore in questo periodo secondo l'oroscopo, anzi tutto il contrario. Ora che Venere non si trova più in opposizione, cercare il dialogo con il partner sarà più facile per voi, e con il giusto approccio potreste riuscire a risolvere nei prossimi giorni alcuni dei vostri problemi. Se siete single il vostro umore sarà decisamente positivo per stare in compagnia di chi preferite. Nel lavoro organizzatevi al meglio se ci tenete a finire in tempo in questa giornata. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di domenica che di positivo vede solo la Luna in sestile dal segno del Toro. Per tutto il resto, dovrete difendervi dalla posizione sfavorevole di Venere, che in amore potrebbe farvi rallentare un po’.

Se siete single potrebbero profilarsi dei piccoli ostacoli all'orizzonte. Salute invece discreta per questa giornata, a parte un po’ di nervosismo. Per quanto riguarda il settore professionale nulla da dire invece, considerato che svolgerete le vostre mansioni quasi come se foste dei computer. Voto - 7-