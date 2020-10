Martedì 6 ottobre la Luna si troverà sul piano astrale assieme al Nodo Lunare nel segno dei Gemelli, mentre Giove, Saturno e Plutone sosteranno sui gradi del Capricorno. Marte permarrà in Ariete, così come il Sole proseguirà il domicilio in Bilancia. Infine, Urano continuerà l'orbita in Toro come Mercurio rimarrà stabile nel segno dello Scorpione. Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Toro, meno roseo per Gemelli e Bilancia.

Sul podio

1° posto Vergine: incontri. Le nuove conoscenze affettive che il secondo segno di Terra farà questo martedì avranno ottime chance di divenire splendidi flirt autunnali, malgrado la durata degli stessi sarà breve come suggerisce il Sole in Bilancia.

2° posto Toro: amore top. Nel nido domestico dei nati Toro si respirerà, con ogni probabilità, un clima di rinnovata complicità nel ménage amoroso, dove anche i discorsi pruriginosi potranno essere affrontati col piglio di un dialogo costruttivo.

3° posto Leone: soluzioni. Con Mercurio quadrato da un lato ed il Sole favorevole dall'altro, i nati Leone potrebbero trovarsi alle prese, in queste 24 ore, con diversi contrattempi nei loro progetti professionali. Gli influssi concilianti del luminare diurno, però, faranno giungere al loro cospetto le giuste soluzioni per affrontarli.

I mezzani

4° posto Capricorno: passionali. Con Venere di Terra in trigono a Urano e in sestile a Mercurio, i nati del segno avranno buone possibilità questo martedì di essere dotati di una ritrovata carica passionale, che farà relegare in secondo piano le problematiche del momento, oltre ad esser apprezzati dal partner.

5° posto Sagittario: affabili. L'irruenza marziale sarà, con ogni probabilità, smorzata dai transiti del Sole opposto e della Luna neutrale che renderanno il terzo segno di Fuoco decisamente più affabile nel rapporto con gli altri, specialmente sul versante amicale.

6° posto Ariete: indaffarati. Le 24 ore vedranno i nati del segno alle prese con una moltitudine di attività pratiche e professionali da portare a compimento.

Sarà bene, però, ritagliarsi qualche spazio anche per il relax durante la giornata, in modo da scongiurare lo stress.

7° posto Acquario: hobby. In una giornata, astrologicamente parlando, complicata come questa i nati Acquario potrebbero e dovrebbero dedicarsi a un hobby, che permetterà loro di ricaricare le energie sia mentali che fisiche, ripartendo già da mercoledì più tenaci che mai.

8° posto Scorpione: pensierosi. Gli intoppi del quotidiano avranno buone possibilità di divenire, loro malgrado, il focus dei nati Scorpione che rimugineranno a tamburo battente su ciò che non va, invece di soffermarsi sui lati positivi della loro esistenza.

9° posto Cancro: indecisi. Martedì che potrebbe risultare poco idoneo in casa Cancro per operare una scelta, sopratutto se riguardante le faccende di cuore, perché Mercurio nel loro Elemento sarà ostacolato dall'opposizione uraniana, nonché dalla retrogradazione nettuniana.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: pigri. La voglia di fare non sarà, con tutta probabilità, il fiore all'occhiello del martedì, in quanto i nativi prediligeranno ciondolare per casa, tra la tavola da pranzo e il divano, crogiolandosi nel dolce far nulla.

11° posto Bilancia: spossati. Con la quadratura marziale in opposizione e il Sole, sui loro gradi, quadrato a Giove, i nati sotto il segno della Bilancia trascorreranno presumibilmente 24 ore nelle quali le energie scarseggeranno. Meglio, difatti, prendersi un giorno di ferie dal lavoro.

12° posto Gemelli: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per le faccende di cuore di casa Gemelli: questo martedì sarà bene non lanciarsi in chiarimenti col partner perché le probabilità che l'epilogo sia positivo saranno ridotte al lumicino.