La giornata del 20 ottobre si rivela molto vantaggiosa per il Sagittario, che può fare affidamento sulle stelle che lo assistono, soprattutto per quanto riguarda le questioni professionali e gli affari. Anche per la Bilancia è un ottimo momento, ma non mancano le rivalità e gli ostacoli, per cui è bene agire con prudenza. Preoccupazioni economiche per i Pesci. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 20 ottobre per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 20 ottobre per tutti i segni

Ariete: la settimana è iniziata in maniera abbastanza faticosa per il segno, cercate sempre di avere cura del vostro stato di salute.

Bene l'amore, meglio non sforzarsi e abbandonarsi alle cure del partner.

Toro: l'oroscopo consiglia al segno di prendersi una pausa durante questa giornata e fare un quadro completo della propria condizione patrimoniale. Alcune spese fatte, infatti, potrebbero aver compromesso la situazione economica e ora è bene muoversi con maggior cautela.

Gemelli: è un momento vantaggioso per gli affari e la sfera professionale, ma durante la giornata di martedì 20 ottobre qualcuno potrebbe cercare di ostacolare il segno o di metterlo in cattiva luce. Meglio evitare di mettere altra carne al fuoco ed elaborare una strategia vincente.

Cancro: potrebbero essere 24 ore faticose per il segno, qualcuno potrebbe accusare dei fastidi.

Meglio evitare gli eccessi e rivedere le proprie abitudini a tavola. Serenità in amore.

Leone: l'oroscopo lascia presagire una settimana di grande passione e romanticismo e questa giornata non sarà da meno. È il momento ideale per dichiararsi alla persona amata o cercare dei chiarimenti nel rapporto con il partner.

Gli incontri sono favoriti e le stelle proteggono le relazioni che nascono in questo periodo. Svolta in ambito lavorativo.

Vergine: potrebbe essere una giornata faticosa per il segno, che non saprà come dividersi tra amore e lavoro. A fine giornata lo stress e la stanchezza accumulati potrebbero costringere la Vergine a prendersi una pausa e rimandare alcuni impegni presi.

Bilancia: le stelle raccomandano prudenza al segno durante questa giornata, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo e il rapporto con i colleghi o i dirigenti. In amore siete un po' distratti, cercate di ritagliarvi del tempo da dedicare al partner e alla famiglia.

Scorpione: queste giornate d'inizio settimana sono da dedicare completamente alla sfera pratica e lavorativa, dove le stelle offrono una marcia in più. Saranno 24 ore vantaggiose per concludere degli affari o delle compravendite. Bene l'amore.

Sagittario: è il momento di agire. Tutti i piani, progetti e sogni fatti, ora, hanno un ottimo terreno per germogliare e diventare realtà. Meglio non fermarsi al primo rifiuto e continuare per la propria strada, senza lasciarsi condizionare dalle critiche o dalle volontà altrui.

Capricorno: il consiglio delle stelle per la giornata di martedì 20 è quello di stare molto attenti. Questo è un segno onesto e qualcuno potrebbe voler giocare su questo aspetto, colpendolo proprio nel punto in cui è più debole. Meglio guardarsi dai falsi amici.

Acquario: è una giornata di grande energia e vitalità per il segno. Saranno 24 ore vantaggiose per la sfera lavorativa, mentre in amore i contrasti potrebbero non volersi arrestare e necessitare di tutta la pazienza a disposizione.

Pesci: questa giornata potrebbe creare qualche preoccupazione al segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera economica. L'oroscopo consiglia di effettuare dei tagli e ridurre le spese. Serenità in amore.

Ok il lavoro.