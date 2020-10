Questa giornata si rivela estremamente positiva per la Vergine, creativa ed ispirata. Anche il Sagittario può ottenere molto per quanto riguarda la sfera pratica, determinazione e voglia di fare non mancano. Pesci passionali, contrasti in amore per l'Acquario. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, giovedì 22 ottobre 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 22 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: nonostante il lieve recupero iniziato durante la giornata di ieri, il segno potrebbe continuare ad accusare alcuni malesseri.

Qualcuno potrebbe risentire di dolori ai reni. Le stelle consigliano di mantenersi idratati ed evitare gli sforzi. Serenità in amore.

Toro: sono 24 ore di recupero per il segno, che soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e l'ambito lavorativo potrebbe mettere a segno il colpo giusto. L'oroscopo protegge l'amore, c'è serenità nei rapporti di coppia e qualcuno potrebbe iniziare a parlare di progetti futuri, come il matrimonio o la convivenza.

Gemelli: potrebbe essere una giornata impegnativa per il segno, ci sono delle questioni economiche da sistemare. Qualcuno invece potrebbe essere alle prese con questioni legali, riguardanti per esempio una separazione, gli astri consigliano di mediare e mantenere i nervi ben saldi, senza cadere nelle provocazioni.

Cancro: inizia con questa giornata un buon recupero fisico per il segno, che si prepara a ricevere i caldi influssi del Sole durante le prossime giornate. Alcune questioni legali o burocratiche potrebbero creare delle agitazioni, ma sarete bravi a sbrogliare la matassa ed arrivare al cuore del problema, così da risolverlo.

Leone: secondo l'oroscopo di giovedì 22 ottobre questa è una giornata molto interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Chi è da tempo alla ricerca di un impiego potrebbe ricevere la chiamata attesa, altri invece potrebbero ricevere una nuova proposta o un avanzamento di carriera.

Amore passionale e romantico.

Vergine: giornata di grande energia e vitalità per il segno. La vena creativa ed ingegnosa della Vergine da il meglio di se durante queste 24 ore. Particolarmente favoriti sono coloro i quali lavorano nel campo dell'arte, della pubblicità o dei social media. Venere continua a proteggere l'amore e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Bilancia: quella di giovedì 22 ottobre 2020 potrebbe essere una giornata faticosa per il segno. Accesi contrasti potrebbero nascere nei rapporti di coppia o in famiglia a causa di questioni riguardanti la gestione della casa o delle finanze. Meglio essere cauti e scegliere con cura i toni e le parole da usare.

Scorpione: le stelle lasciano presagire 24 ore ricche di sorprese per il segno.

Il presagio degli astri si riferisce soprattutto a coloro i quali sono alla ricerca di nuovi incontri o vogliono ricominciare dopo una storia finita o una separazione. Anche in ambito lavorativo il cielo è piuttosto vantaggioso, al contrario occorre cautela nella gestione della sfera economica.

Sagittario: la giornata potrebbe iniziare in maniera leggermente sottotono dal punto di vista fisico, ma questo non basterà a fermare il segno. In ambito lavorativo c'è voglia di mettersi in gioco, di mostrare di che pasta si è fatti. Questa grande grinta potrebbe favorire la nascita di nuove collaborazioni o progetti, ma anche la chiusura di vecchie trattative.

Capricorno: il motto da tenere a mente durante questa giornata é:" chi la dura, la vince".

Non importa quanto faticoso sia o quanto tempo ci vorrà, con costanza, dedizione ed impegno, si può raggiungere qualunque obiettivo. Recupero in amore.

Acquario: quella di giovedì 22 ottobre è una giornata di recupero per il segno, che recupera le energie e ritrova la voglia di fare. In ambito lavorativo vi sentite piuttosto ispirati, dunque rimboccatevi le maniche e trasformate in realtà i vostri pensieri. Alti e bassi in amore.

Pesci: l'amore sarà il grande protagonista di queste 24 ore. La passiona si riaccende all'interno dei rapporti di coppia e anche i single potrebbero fare un incontro particolarmente sensuale. È un momento positivo per quanto riguarda la sfera pratica e professionale, ideale per mettere a punto nuovi progetti o strategie.

Cautela nelle spese.