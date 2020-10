Lunedì 5 ottobre 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Urano transitare sui gradi del Toro, mentre Giove, Plutone e Saturno sosteranno in Capricorno. Marte proseguirà l'orbita in Ariete così come Mercurio rimarrà stabile nel segno dello Scorpione. In ultimo, Venere proseguirà il moto in Vergine e Nettuno continuerà a stazionare in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine ed Acquario, meno roseo per Ariete e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: amore top. Grazie al Sole in undicesima dimora e al sestile Venere-Mercurio, i nati Acquario potrebbero trascorrere un inizio settimana all'insegna delle coccole con l'amato bene, infatti si prediligerà l'intimità casalinga rispetto alla mondanità.

2° posto Vergine: progetti. Malgrado siano ancora in fase embrionale, i pianeti generazionali in moto diretto aizzati dalla Luna in Toro spingeranno presumibilmente i nativi a porre le basi per dei nuovi progetti professionali. Amore in secondo piano.

3° posto Leone: taciturni. Il silenzio che metteranno, con ogni probabilità, in atto i nativi di prima e seconda decade sarà dettato dalla forte destabilizzazione interiore (Mercurio quadrato) di questo lunedì. Tale atteggiamento, però, si rivelerà una saggia mossa in quanto gli permetterà di non urtare alcuni equilibri relazionali già precari.

I mezzani

4° posto Capricorno: puntini sulle "i". La puntigliosità, tipica del segno, avrà buone chance di emergere in maniera prorompente durante queste 24 ore, specialmente nel settore professionale dove, spesso in maniera perentoria, difenderanno le loro ragioni coi colleghi.

5° posto Sagittario: questioni burocratiche. Il terzo segno di Fuoco, col duetto Luna-Venere di Terra, sarà probabilmente chiamato ad occuparsi di alcune questioni burocratiche che non potranno più essere rimandate ai giorni seguenti.

6° posto Gemelli: mondani. La voglia di divertimento che il Sole in Bilancia donerà ai nati del segno sarà soddisfatta dal tardo pomeriggio, quando organizzeranno una cena tra amici dove le risate non mancheranno.

7° posto Bilancia: spiragli. Sul versante professionale, oramai da svariate settimane, il clima con capi e colleghi non è dei migliori ma in questo lunedì la prima decade del segno avrà buone possibilità di scorgere qualche spiraglio per cambiare in meglio la situazione.

8° posto Scorpione: provocatori.

Il modo di comunicare dei nati Scorpione in questa giornata, a causa dell'opposizione di Mercurio sui loro gradi con Urano retrogrado nell'amico/nemico del Toro, sarà probabilmente tendente alla provocazione, sebbene dietro non si celerà alcuni malizia da parte loro.

9° posto Toro: illusioni. Nettuno camminerà all'indietro nel segno dei Pesci formando un sestile con la Luna nel loro domicilio ma, malgrado questo lunedì ciò avverrà in quarta dimora, quello che ai nati Toro sembrerà fattibile si rivelerà una mera illusione.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: destabilizzati. Con la triade generazione in opposizione, avvalorata dai transiti del Luminare notturno e di Venere, ai nati Cancro parrà di trovarsi sulle montagne russe, barcamenandosi tra perplessità amorose e lavorative.

11° posto Ariete: schietti. Un pizzico di diplomazia servirebbe come il pane al primo segno di Fuoco in queste 24 ore, perché la retrogradazione marziale unita al pragmatismo lunare li spingerà a dire, senza alcun filtro, ogni cosa che gli passerà per la mente.

12° posto Pesci: maldicenze. Lunedì in cui il dodicesimo segno zodiacale potrebbe essere bersaglio di alcune maldicenze infondate messe in giro da parte di qualche parigrado. sarà bene fare orecchie da mercante e proseguire diritti per la loro strada, anziché rispondere a tono.