L'oroscopo del 30 ottobre 2020 è pronto a svelare l'andamento di una nuova giornata autunnale. Quali dei 12 segni dello zodiaco godranno del favore delle stelle? Segno per segno, approfondiamo l'astrologia per la giornata di venerdì 30 ottobre e le previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Oroscopo su amore, lavoro e salute: da Ariete a Cancro

Ariete – Fare finta che nulla sia accaduto e che le vostre siano solo fissazioni, non è mai una buona idea. Avete sempre cercato una giustificazione ai vostri dubbi, ma non potete sempre nascondere la testa sotto la sabbia e fare finta che tutto vada bene.

Le incomprensioni con la persona amata vanno sempre chiarite, anche se queste dovessero portare a una litigata. Vi sentite molto meglio ogni volta che togliete un peso al cuore. Nell’ambito del lavoro prendete una posizione molto precisa e non permettete a nessuno di intralciare i vostri compiti. Per scaramanzia, non dite nulla a nessuno su ciò che state facendo, meglio tagliare prima il traguardo e poi annunciare il vostro successo. Nel settore dedicato alla salute dovete tenere sempre la guardia alta e fare attenzione a ciò che mangiate.

Toro – Le passioni vanno vissute a tempo debito, non quando il tempo è fuggito, rischiate di essere ridicoli. Ogni età ha il suo momento d’oro e se non prendete in tempo le occasioni è inutile cercare di rimediare: le cose andate non tornano mai indietro.

Il tempo non è solo denaro ma è anche occasione. Non buttatevi giù, se lungo il vostro cammino trovate imprevisti, ostacoli e contrattempi. Se un finanziamento tarda ad arrivare o rischia di non essere approvato, non demoralizzatevi, presto avrete la vostra rivincita. Se accusate un raffreddore, non allarmatevi.

L'Oroscopo consiglia di prendervi più cura di voi stessi.

Gemelli – Siete molto passionali, anche se non sempre riuscite a esprimervi nel modo che vorreste, un po' per paura e un po' per vergogna. Le persone che hanno modo di conoscervi restano molto colpiti dal vostro charme. In campo lavorativo cercate di proporre nuovi obiettivi, magari anche banali ma che possono calmare le acque già agitate per via del periodo critico che il mondo sta vivendo.

Spesso non muovete nemmeno un dito e fate volare il tempo, ma sapete benissimo che procrastinare porta solo lavoro arretrato e ulteriori tensioni. Fate qualche rinuncia, se volete essere in forma per il periodo natalizio.

Cancro – Le coppie, sia longeve che fresche, vivono un periodo grigio a causa di divergenze di opinioni, forse non siete d’accordo su come portare avanti l’economia domestica oppure su come comportarsi davanti alle continue intromissioni delle rispettive famiglie d’origine. La pace potrebbe essere ostacolata da parole non dette o da gesti deludenti. Non è il periodo giusto per far partire un nuovo progetto di lavoro, meglio prendersi un po' di tempo, tante idee vi verranno in mente.

Mangiare sano è indispensabile per la vostra forma fisica.

Previsioni delle stelle per venerdì 30 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Giornata assolutamente esplosiva. Ritrovate tanta energia per amare, che nemmeno il vostro partner potrebbe immaginarlo. Avete voglia di fare, di progettare. È anche possibile che il vostro partner si ritrovi, di punto in bianco, con una decisione da prendere in poco tempo. In campo professionale cercate di non buttarvi a capofitto nelle cose solo perché ve lo dice l’istinto. Cercate un approccio o un parere da chi vi conosce. Nonostante la vostra allegria e voglia di fare, i vostri muscoli sono tesi. Meglio tenere sotto controllo il nervosismo.

Vergine – Nel corso di questa giornata potreste assumere un atteggiamento strano e incompressibile per coloro che vi stanno accanto e che finiscono per perdere la pazienza.

Insomma, non è facile gestirvi. Dovreste risolvere le vostre questioni di carattere finanziario, magari bollette, assicurazioni, assegni protestati. Il fattore economico è una seccatura, ma bisogna cavarsela in questa giungla. La salute è in netto miglioramento, ma tenete sotto controllo la voglia di strafogarvi.

Bilancia – Questa giornata regala qualche bella occasione in amore. Le armi a vostra disposizione sono la simpatia e la disinvoltura, ma attenzione alla vostra permalosità e alla vostra testardaggine. In campo lavorativo siete sempre alla ricerca di qualcosa che stimoli la vostra mente e anche quella di chi vi sta attorno. È molto importante trovarsi bene con chi lavora con voi. Questo non è il momento di trascurare voi stessi, anzi fate più attività fisica e seguite una dieta equilibrata e salutare.

Scorpione – Qualcuno perde la testa per voi, forse perché ispirate molta tenerezza e quindi ha voglia di sorprendervi con piccoli gesti romantici. I single potrebbero innamorarsi ma dovrebbero riflettere sui propri sentimenti per non far soffrire nessuno. Chi è stato costretto a stare a casa, per vari motivi, ora ritrova lo slancio per dare forma ai nuovi progetti. Avete le stesse possibilità degli altri e finalmente lo avete capito. È il momento giusto per prendervi cura del vostro corpo e della vostra salute.

L'oroscopo del 30 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se nutrite forti sentimenti nei confronti di una persona "peperina" o che si caccia spesso nei guai, dovete riflettere con calma per capire se siete all’altezza di stare ai suoi passi.

Se siete una persona tranquilla, un po’ pigra e con i piedi ben piantati per terra, allora iniziare una storia con una persona dinamica, avventurosa e che vola spesso con la fantasia significa correre un grande rischio, vivere con tante incognite e sorprese. A volte, gli amori più forti nascono da due persone molto diverse tra loro. Spetta a voi seguire la voce del cuore o quella della testa. Nel lavoro tenete sempre le orecchie ben aperte, captare ogni minimo movimento potrebbe davvero aiutarvi. Usate tutte le precauzioni per la vostra salute e non temete gli attacchi di raffreddori dovuti ai cambiamenti di stagione.

Capricorno – In questo periodo potreste cambiare completamente opinione su qualcosa che avevate snobbato tempo fa.

Un po' di irrequietudine potrebbe affacciarsi sul vostro rapporto di coppia, e se è poco solido potrebbe interrompersi in modo brusco. Non affidatevi troppo alle sensazioni, perché potrebbero essere poco affidabili. L’ambito professionale sembra tranquillo. La vostra attenzione deve essere dedicata ai progetti più urgenti. Tenete sotto controllo la vostra foga e non scattate di fronte alle provocazioni, potreste rovinare tutto. Assumete integratori, fibre e quant’altro per aumentare le vostre difese immunitarie. Non dimenticate di bere molta acqua.

Acquario – Se dovete volgere il vostro sguardo al passato, allora dovete farlo con la massima umiltà, altrimenti rischiate di non ottenere il perdono dalla persona che amate.

Non esistono vie di mezzo in questi casi: o vi perdona o vi porta rancore per tutta la vita. Fate un passo verso la persona desiderata e lei vi verrà incontro. Se siete in cerca di lavoro, tentate più approcci possibili anche via social. Non snobbate il lavoro part-time, perché potrebbe essere di aiuto in questo periodo critico. Tutto ciò che fate adesso, in futuro vi sarà ricompensato due volte. Nel settore della salute, l'oroscopo consiglia di non sottovalutare i fastidi fisici e di mangiare in modo sano.

Pesci – Nella giornata di venerdì 30 ottobre dovete affrontare una volta per tutte le vostre incertezze, che spesso confondono i vostri sentimenti. Dovete essere accorti e capire quando è il momento giusto per parlare.

Cercate di non prendere decisioni dettate dall’impulsività e aspettate con pazienza prima di agire. Non demordete in campo lavorativo, qualcosa di buono verrà fuori, dovete avere più fede e fiducia nel destino. Ricordatevi di essere più cauti nelle spese, spesso esagerate un po'. Siete un po' sotto stress, tutta colpa dei battibecchi che assistete in famiglia. Il consiglio dell’oroscopo è: “Non ti curar di loro, ma guarda e passa”.