Questa seconda giornata della settimana potrebbe riservare delle tensioni ai nativi dell'Ariete, che, come consigliano le stelle, farebbero bene a tenere i nervi ben saldi ed evitare le decisioni di impulso. È un momento di grande passione e sensualità per lo Scorpione e anche gli incontri sono favoriti per i single. Cancro sognatore. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 27 ottobre 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di martedì 27 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di tenere il freno a mano ben tirato.

E' un momento di forte impulsività e nervosismo per il segno, dunque meglio agire con cautela ed evitare di prendere decisioni importanti, almeno fino a mercoledì quando Mercurio e Venere favoriranno l'inizio di un momento di recupero.

Toro: sono 24 ore vantaggiose, in cui si può tornare alle vecchie buone abitudini e concedersi anche un po' di riposo. Le stelle favoriscono le contrattazioni e le compravendite, ma proteggono anche l'amore e le relazioni che nascono in questo periodo.

Gemelli: la settimana è iniziata con qualche tensione per il segno e questa giornata non è da meno. Soprattutto per quanto riguarda la sfera salutare il cielo raccomanda prudenza, meglio evitare gli sforzi e gli eccessi, ridurre il consumo di alcool e di sigarette.

Cancro: le stelle sono dalla parte del segno e durante le prossime giornate cercheranno di aiutarlo a trasformare in realtà i propri sogni, agendo in particolare in ambito pratico e professionale. Bene l'amore. Contrasti con i figli.

Leone: l'oroscopo di martedì 27 ottobre lascia presagire un cielo splendente per il segno, che può fare affidamento su un quadro astrale vantaggioso.

Ciononostante sarà bene evitare di fare passi più lunghi della gamba e misurare con cura ogni nuova scelta.

Vergine: questa giornata è da prendere con le pinze, potrebbero infatti nascere delle problematiche in ambito lavorativo e per quanto riguarda la sfera pratica, ma bisogna evitare di farne un pretesto capace di distruggere tutto ciò per cui si è lavorato.

Serenità in amore.

Bilancia: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi leggermente sottotono per il segno, che potrebbe risentire di alcuni malesseri fisici, soprattutto alla schiena o alle articolazioni. Gli astri consigliano di prendersi una giornata di stop e valutare l'inizio di cure mediche. Amore litigioso.

Scorpione: è una giornata di grande passione e romanticismo, è il momento per le coppie di seppellire l'ascia di guerra ed impegnarsi a ritrovare l'armonia perduta. Le stelle favoriscono inoltre i nuovi incontri e proteggono le relazioni che nascono durante queste giornate conclusive di ottobre.

Sagittario: l'oroscopo di martedì 27 ottobre lascia presagire 24 ore faticose per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione di rapporti interpersonali.

Particolarmente agitati potrebbero rivelarsi i rapporti tra genitori e figli. le selle consigliano di mostrarsi aperti al dialogo e disposti all'ascolto, così da buttare giù questo muro divisorio che si è alzato.

Capricorno: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di scegliere ben ei propri collaboratori, un buon lavoro di squadra, potrebbe infatti portare, durante le prossime ore, delle ottime possibilità di crescita e miglioramento. Amore sensuale, anche gli incontri sono favoriti dagli astri.

Acquario: sono 24 ore faticose per il segno, le cose di cui occuparsi sono molte, ma il tempo e la pazienza a disposizione scarseggiano. Le stelle consigliano di muoversi con attenzione, evitando di fare troppo.

Recupero da mercoledì, grazie agli influssi positivi di Venere e Mercurio nel cielo.

Pesci: l'oroscopo di martedì 27 ottobre lascia presagire una giornata impegnativa per il segno, che in ambito lavorativo potrebbe essere alle prese con nuovi incarichi o sfide. Il consiglio, soprattutto per chi deve affrontare un colloquio di lavoro, è quello di tirare fuori tutto il proprio fascino intellettuale e mostrarsi convinti delle proprie idee. Bene l'amore.