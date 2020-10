L'Oroscopo di venerdì 23 ottobre è pronto a rivelare le conseguenze dei movimenti degli astri. Alcuni segni come Ariete e Pesci vivranno una giornata intensa sul lavoro, mentre altri, tra cui il Leone, saranno carichi di passione.

Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la congiunzione tra Sole e Mercurio, fra Luna e Giove, tra Luna e Saturno, Luna e Plutone, Giove e Plutone, Giove e Saturno e infine tra Saturno e Plutone. Inoltre la Luna sarà in trigono a Venere, Mercurio in opposizione a Urano e Venere in trigono a Plutone.

Approfondiamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo di domani 23 ottobre per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 23 ottobre: Toro socievole, Cancro paziente

Ariete: per il momento, metterete da parte l'amore e le amicizie perché sarete troppo concentrati sul lavoro. Vi sembrerà di non avere tempo per fare nulla e di non riuscire a svolgere al meglio le vostre mansioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di delegare gli incarichi meno importanti. Non dovrete avere paura di chiedere aiuto perché ci sarà sempre qualcuno disposto a venirvi incontro. Il partner sentirà la vostra mancanza e non potrà fare a meno di farvelo notare.

Toro: sarete molto socievoli e coinvolgenti. Tenderete ad avere una parola carina per tutti, ma la vostra parlantina potrebbe mettervi nei guai.

Infatti, potreste rivelare qualcosa di segreto a qualcuno di poco fidato. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di focalizzare sempre con attenzione chi avete davanti perché una parola fuori luogo potrebbe causare la rottura di lunghe amicizie. In amore, sarete restii ad aprire il vostro cuore: preferirete non fare progetti, al momento.

Gemelli: avrete modo di solidificare il rapporto con il partner. Potrete cogliere diverse occasioni per trascorrere del tempo insieme, ma attenzione a non diventare troppo appiccicosi. Una presenza eccessiva, infatti, potrebbe causare l'effetto contrario. Cercate di concentrarvi anche su altri impegni.

Potreste lavorare su nuove idee da proporre al capo, oppure provare a esercitare qualche nuovo hobby. In ogni caso, ricordate di non trascurare voi stessi e il vostro benessere.

Cancro: dovrete avere molta pazienza, soprattutto in ambito lavorativo. Cercherete di far fronte a tutte le difficoltà che incontrerete, ma potrebbero esserci delle situazioni troppo complesse da gestire. L'amore del partner vi farà tornare il buon umore, ma il vostro cuore continuerà a essere circondato da un velo di tristezza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di vivere la giornata con più leggerezza: prima o poi riuscirete a dare una svolta alla vostra quotidianità.

Oroscopo del 23 ottobre: Leone passionale, Bilancia ipercritica

Leone: il fuoco della passione arderà così prepotentemente da rischiare di provocarvi delle ustioni. Avrete occhi solo per il partner, brucerete d'amore e nessuno riuscirà a interferire nella vostra relazione. Non vi concentrerete sul futuro, ma solo sul presente. Vivrete il momento e saprete affrontare qualunque tipo di imprevisto. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di conoscere meglio la persona amata prima di iniziare a fare progetti.

Vergine: nei rapporti sociali, non ammetterete sbagli di alcun tipo. Se subirete un torto, ve lo legherete al dito e continuerete a tirarlo fuori alla prima occasione. Così facendo, vi sembrerà di portare rispetto verso la vostra persona, in realtà, si tratterà di una tortura continua.

La capacità di perdonare, infatti, potrebbe liberarvi da questi continui pensieri sul passato e sulle persone che ne hanno fatto parte. Ritrovare la serenità interiore contribuirà a un rinnovato sentimento di felicità.

Bilancia: tenderete a giudicare un po' troppo velocemente gli altri. Avrete paura di instaurare relazioni con persone sbagliate e questo vi spingerà a essere un po' troppo critici nei loro confronti. Per voi, conterà più la copertina che il contenuto. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di prendervi del tempo per costruire le vostre opinioni. Potreste rimanere molto sorpresi dall'interiorità di alcune persone. La sincerità avrà un ruolo fondamentale.

Scorpione: avrete voglia di dare spazio alla vostra creatività.

Vi impegnerete per dare vita a qualcosa di innovativo e sorprendente. Trarrete un grande giovamento dalla cucina perché, oltre a preparare deliziosi manicaretti, potrete sbizzarrirvi con la fantasia. Non considererete le difficoltà come possibili insuccessi, ma come un monito ad andare avanti e a impegnarvi di più. In amore, vivrete il rapporto di coppia con serenità e armonia. Sarete pronti a mettervi nei panni dell'altro e a comprendere le sue esigenze.

Previsioni astrologiche di domani 23 ottobre: Acquario preciso, Pesci in difficoltà

Sagittario: sarete mossi da buone intenzioni e dal desiderio di abbattere le barriere che avete costruito tra voi e il mondo esterno. Ci sarà posto per l'amore e per il romanticismo, ma anche l'amicizia avrà un ruolo fondamentale.

Amerete entrare in contatto con persone nuove e interessanti. Purtroppo, la situazione attuale, renderà più complessa la socializzazione, ma grazie ai mezzi tecnologici riuscirete a superare questi ostacoli. Attenzione a non farvi mettere i piedi in testa.

Capricorno: chi vi sarà attorno darà un peso molto grande alle parole. Dovrete fare attenzione ai discorsi che farete perché, nell'impeto del momento, potreste dire la cosa sbagliata. In un momento successivo, ci sarà sempre tempo per le scuse, ma non tutti potrebbero perdonare facilmente. Più tranquilla sarà la situazione sul posto di lavoro. Un rapporto con i colleghi sarà superficiale, ma pacato. In amore, potrete ritenervi soddisfatti della vostra relazione di coppia.

Acquario: verrete travolti da una paura irrazionale per la vostra vita sentimentale. Cercherete di essere precisi e servizievoli, non vorrete dare vita a inutili discussioni, ma non potrete fare a meno di notare alcuni comportamenti del partner. Non ci sarà alcun dubbio: la migliore strategia sarà quella di parlare a cuore aperto con la persona amata. Con un dialogo saldo e ben strutturato potrete dare voce ai vostri dubbi e ricevere delle rassicurazioni. Abbattete tutte le maschere e credete in voi stessi.

Pesci: non sarà una giornata semplice dal punto di vista delle amicizie. Vi troverete ad affrontare una situazione che potrebbe incidere, negativamente, sul vostro umore. Sarà fondamentale ascoltare il punto di vista del vostro interlocutore e non troncare la conversazione senza lasciargli il tempo di spiegare.

Potreste scoprire qualcosa di davvero inaspettato. Per fortuna, le gioie sul lavoro aiuteranno il vostro stato d'animo a riprendersi. Avrete modo di raccogliere i frutti del vostro impegno.