Sabato 28 novembre troveremo sul piano astrologico Urano e la Luna transitare in Toro, nel frattempo il Sole sosterà sui gradi del Sagittario. Venere assieme a Mercurio proseguiranno l'orbita in Scorpione, così come Giove, Plutone e Saturno permarranno nel segno del Capricorno. In ultimo, Nettuno rimarrà nel domicilio dei Pesci, così come Marte continuerà il moto in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Scorpione, meno roseo per Bilancia e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: finanze top. Il weekend si aprirà presumibilmente con una giornata florida sotto il profilo finanziario in casa Vergine: i nativi potranno concedersi l'acquisto di un oggetto adocchiato tempo prima.

Lavoro in stand-by.

2° posto Scorpione: lavoro top. Grazie alla tranquillità donata dal transito venusiano, i nati del segno quasi non avvertiranno la quadratura lunare spingendo ugualmente il piede sull'acceleratore nelle faccende professionali, con diversi risultati al seguito.

3° posto Cancro: intuitivi. In questa giornata di fine settimana, i nati sotto il segno del Cancro potrebbero godere a piene mani del sestile Giove-Mercurio che sarà foriero di ottime intuizioni, specialmente per i liberi professionisti.

I mezzani

4° posto Sagittario: chiarimenti. Ottimo sabato in casa Sagittario per tentare un chiarimento nella cerchia amicale, sebbene i nativi dovranno misurare a dovere le parole proferite per giungere a un epilogo positivo.

5° posto Leone: routine. Sabato risulterà, con ogni probabilità, privo si novità o scossoni di sorta per il secondo segno di Fuoco, che si dividerà tra lavoro e famiglia mettendo sé stesso, e le sue priorità, in secondo piano.

6° posto Ariete: poco pazienti. Il parterre planetario sta cominciando a mutare favorevolmente per i nati Ariete che, però, con la spinta marziale in moto diretto parranno non avere granché pazienza nell'attendere l'evolversi degli eventi in queste 24 ore.

7° posto Pesci: pantofolai. Il dodicesimo segno zodiacale, in questa giornata di fine mese, potrebbe non avere molta voglia di faticare al lavoro né di dialogare con partner e amici, prediligendo un mood pantofolaio tra le mura della propria abitazione.

8° posto Capricorno: pettegolezzi. Le maldicenze sul versante professionale rivolte ai nativi probabilmente non si faranno attendere questo sabato, ma il terzo segno di Terra, col supporto saturniano e lunare nel loro Elemento, riuscirà a fare orecchie da mercante.

9° posto Acquario: amore flop. Queste 24 ore avranno buone chance di risultare poco spumeggianti nel menàge amoroso di casa Acquario, coi nativi che dovranno sorbirsi un atteggiamento gelido da parte del partner. Lavoro in secondo piano.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: taciturni. I nati Bilancia scorgeranno, c'è da scommetterci, delle manchevolezze da parte del partner in questa giornata ma, anziché porre l'accento su di esse, preferiranno rimanere a osservare in silenzio il comportamento della persona amata.

11° posto Gemelli: imbronciati. Col Sole opposto e la Luna poco conciliante, è facile intuire come il tono umorale dei nati Gemelli non sarà probabilmente ai massimi livelli, con la spiacevole conseguenza che tale broncio non sarà un bel biglietto da visita per coloro che operano nel settore della comunicazione.

12° posto Toro: lavoro flop. Un sabato da bollino rosso pare prospettarsi sul versante lavorativo di casa Toro, in particolar modo per chi tra loro svolge un'attività autonoma perché dovrà mettersi di buona lena a far quadrare il bilancio economico.