Quest'ultimo fine settimana di novembre si rivela interessante per la Vergine, che continua a godere della protezione di Venere per quanto riguarda l'amore, anche per i Pesci è un ottimo momento, un quadro astrale vantaggioso protegge e favorisce il segno in tutti i campi. Gemelli a riposo, Cancro alla ricerca di un po' di distrazione. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 28 e domenica 29 novembre 2020, per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 28 e 29 novembre segno per segno

Ariete: durante la giornata di sabato 28 novembre il segno sarà dotato di un forte senso pratico che potrebbe aiutarlo nella conclusione o nella risoluzione di alcune questioni riguardanti la sfera professionale.

Al contrario domenica ci si può concedere un po’ di riposo e dedicarsi agli affetti personali.

Toro: l’oroscopo lascia presagire un weekend romantico ed emozionante, in cui l’amore sarà il grande protagonista. È il momento ideale per coloro i quali desiderano recuperare un rapporto in crisi, ma anche per chi intende confessare i propri sentimenti alla persona amata. Bene il fisico.

Gemelli: la settimana è stata alquanto impegnativa per il segno, che ora ha bisogno di staccare la spina, spegnere il telefono e concedersi un po’ di sano relax. Il consiglio delle stelle è quello di organizzare una serata serena, magari in compagnia del partner e prendersi un po’ cura di se.

Cancro: le giornate precedenti si sono rivelate alquanto faticose per il segno che ora ha bisogno di distrarsi e di vivere qualche momento di spensieratezza.

In amore c’è serenità, la passione si riaccende e anche le incomprensioni possono essere chiarite.

Leone: l’oroscopo del weekend lascia prevedere è un quadro astrale vantaggioso per il segno, tuttavia sarà bene rallentare un po’ i ritmi. In ambito lavorativo avete fatto molto durante le giornate precedenti, dunque ora concedetevi un po' di meritato riposo.

Distraetevi e dedicatevi al partner e alla famiglia.

Vergine: Venere continua a sorridere al segno per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Le prossime quarantott’ore infatti si riveleranno molto vantaggiose in tal senso e anche coloro i quali durante le giornate precedenti hanno dovuto affrontare incomprensioni e malintesi potranno trovare un chiarimento e ristabilire l’equilibrio all’interno della sfera familiare e sentimentale.

Bilancia: il fine settimana potrebbe portare delle interessanti novità al segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera economica. Qualcuno infatti potrebbe riscuotere un pagamento, un premio o ricevere un compenso arretrato. Le stelle sono positive anche per quanto riguarda l’amore è la sfera salutare.

Scorpione: nonostante questo sia un momento molto vantaggioso per quanto riguarda la sfera lavorativa, il percorso sempre ricco di insidie e anche durante il weekend il segno potrebbe trovarsi alle prese con conflitti e rivalità all’interno dell’ambito professionale. Meglio lasciare queste problematiche poi dalla porta di casa per evitare conflitti anche con il partner.

Sagittario: le giornate di sabato 28 e domenica 29 novembre 2020 si rivelano positive per il segno, anche se il cielo non lascia presagire particolari novità.

Qualcuno potrebbe essere alle prese con dei cambiamenti, per quanto riguarda la sfera domestica, potrebbe trattarsi di un trasloco o di un cambio di mobilia, dunque durante il weekend ci sarà molto da fare.

Capricorno: l’oroscopo del fine settimana lascia presagire due giornate interessanti per quanto riguarda l’amore e rapporti interpersonali. Al contrario le stelle consigliano di staccare la spina dall’impegni lavorativi, cercare di riordinare le idee e mettere a punto una strategia per ricominciare al meglio la settimana.

Acquario: durante queste due giornate delle preoccupazioni potrebbero raggiungere il segno, secondo il presagio degli astri potrebbero avere a che fare con la sfera familiare o con i figli.

Le stelle consigliano di agire con cautela, senza lasciarsi prendere dal panico, ma cercando di elaborare al più presto una soluzione efficace. Bene il fisico.

Pesci: un quadro astrale positivo protegge il segno durante queste giornate conclusive del mese di novembre e questo fine settimana non sarà da meno. Sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda l’amore le stelle sono dalla parte dei pesci, favorendoli e sostenendoli.