La giornata è molto positiva per il segno del Sagittario, che per questa settimana, può fare affidamento su un quadro astrale molto vantaggioso. Al contrario alcune decisioni sbagliate potrebbero costringere il Capricorno a tornare sui propri passi e cambiare rotta. Continuano per la Vergine i contrasti in famiglia e nel rapporto di coppia. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 17 novembre 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 17 novembre 2020 per tutti i segni

Ariete: è una giornata interessante per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Il consiglio delle stelle è quello di osare e di non aver paura di dar voce alle proprie idee. Alti e bassi in amore.

Toro: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi faticose per il sego, soprattutto per quanto riguarda la sfera economica e la gestione della casa. Alcuni contrasti potrebbero nascere all’interno del rapporto di coppia e in famiglia proprio per questi motivi, meglio agire con cautela.

Gemelli: l’oroscopo di martedì 17 novembre 2020 lascia presagire una giornata interessante, durante la quale si può ottenere molto in ambito lavorativo. Le stelle premiano il lavoro di squadra. Amore sereno. Meglio il fisico.

Cancro: sono 24 impegnative per il segno, alle prese con del lavoro arretrato da sbrigare.

Qualcuno dunque potrebbe essere occupato da pratiche o documenti da smaltire, finendo per accumulate stress e nervosismo, che potrebbero agitare anche i rapporti con il partner.

Leone: l’oroscopo lascia presagire una giornata estremamente interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica ed economica.

Qualcuno infatti potrebbe ricevere una somma di denaro oppure ottenere un avanzamento di carriera con annesso aumento. Dubbi in amore.

Vergine: queste giornate iniziali della settimana si rivelano faticose per il segno, in particolar modo per quanto riguarda la gestione dei rapporti familiari. Accesi contrasti potrebbero nascere tra genitori e figli, ma anche nel rapporto tra fratelli.

Bilancia: l’oroscopo di martedì 17 novembre lascia prevedere una giornata molto interessante per quanto riguarda la sfera lavorativa. Certo i risultati non piovono dal cielo e per raggiungerli occorre impegno e costanza, ma ne varrà la pena. Serenità in amore.

Scorpione: sono 24 interessanti per quanto riguarda gli affari. Secondo l'oroscopo questo è il momento ideale per coloro i quali desiderano concludere una vendita o procedere in un acquisto immobiliare. Alti e bassi in amore.

Sagittario: questa nuova settimana di novembre si rivela interessante per il segno e la giornata di domani non è da meno. È un momento di recupero per il fisico, energia, grinta e voglia di fare non mancano. In ambito lavorativo si può ottenere molto.

Bene l’amore.

Capricorno: durante questa giornata il segno potrebbe vedersi costretto a compiere un passo indietro. Alcune decisioni prese durante duranti presente infatti potrebbero rivelarsi controproducenti ed esigere un immediato cambio di direzione.

Acquario: con l’inizio di questa giornata si riaccendono per il segno le speranze d’amore. Durante le settimane precedenti infatti non sono mancati i contrasti in tal senso, ma ora il segno si prepara a vivere un momento più positivo. Attenzione alle rivalità in ambito professionale.

Pesci: l’oroscopo di martedì 17 novembre lascia presagire una giornata faticosa per quanto riguarda la sfera lavorativo e rapporti con i colleghi, all'interno dei quali potrebbe nascere accese discussioni.

Il consiglio delle stelle è quello di agire con diplomazia ed evitare di dire più del dovuto. Serenità in amore.