Venerdì 26 novembre troveremo sul piano astrale la Luna assieme a Marte transitare nel segno dell'Ariete, mentre Urano sosterà nell'orbita del Toro. Il Sole proseguirà in Sagittario, così come Saturno, Plutone e Giove resteranno stabili in Capricorno. Infine, Nettuno continuerà il domicilio in Pesci come Venere con Mercurio rimarranno nel segno dello Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Sagittario, meno roseo per Bilancia e Vergine.

Sul podio

1° posto Sagittario: soluzioni. Ad avere una marcia in più questo venerdì potrebbero essere i liberi professionisti del Sagittario, che potranno giungere con facilità alle migliori soluzione per ovviare ai contrattempi che sopraggiungeranno durante lo svolgimento delle mansioni lavorative.

2° posto Pesci: loquaci. La fluidità di linguaggio e le doti diplomatiche di cui probabilmente disporranno i nati Pesci in queste 24 ore, saranno due sponsor d'eccezione per eventuali colloqui di lavoro o per ammaliare una preda affettiva.

3° posto Gemelli: shopping. Il primo segno d'Aria, in questa giornata, avrà buone possibilità di poter soddisfare il desiderio di acquistare un oggetto d'arredamento per la propria abitazione, che sarà bene apprezzato anche dal resto della famiglia.

I mezzani

4° posto Ariete: questioni burocratiche. Sebbene non sia particolarmente entusiasmante adoperarsi nell'ultimare le faccende burocratiche pendenti, sarà un esercizio doveroso in casa Ariete questo venerdì e, allo stesso tempo, sarà utile per snellire la mole di attività da adempiere nei giorni seguenti.

5° posto Leone: stacanovisti. Venerdì in cui il secondo segno di Fuoco potrebbe essere oberato di lavoro, e ciò lo farà giungere a sera stremato ma estremamente soddisfatto degli obiettivi raggiunti. Amore in secondo piano.

6° posto Acquario: osservatori. Nel giorno che precede il weekend, i nati Acquario avvertiranno presumibilmente che qualcuno tramerà alle loro spalle nella cerchia amicale e, anziché sparare a zero, preferiranno limitarsi ad osservare i comportamenti altrui, sincerandosi dell'effettività delle loro sensazioni a riguardo.

7° posto Cancro: concilianti. Il primo segno d'Acqua alle prese con una storia sentimentale potrebbe risultare particolarmente conciliante nei confronti dell'amato bene, ricevendo il medesimo trattamento dalla controparte. Serata di probabili perplessità professionali.

8° posto Capricorno: svogliati.

La dedizione che spesso costella le giornate dei nati Capricorno verrà, c'è da scommetterci, meno in queste 24 ore dove i nativi preferiranno di gran lunga starsene in casa a godersi l'affetto delle persone care.

9° posto Toro: nuova prospettiva. Le faccende professionali di casa Toro potrebbero dar da pensare ai nativi, specialmente sulle loro nuove iniziative che gli sembreranno poco idonee ai progetti in essere. Sarà così che la terza decade deciderà probabilmente di cambiare prospettiva d'attuazione e, se necessario, anche target clientelare.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: amore flop. L'atmosfera in coppia potrebbe risultare piuttosto tiepida per i nativi che, anziché stuzzicare il partner, preferiranno dedicarsi anima e corpo alla loro professione, e ciò non sarà affatto gradito dalla dolce metà.

11° posto Bilancia: irritabili. Marte e la Luna in opposizione e Venere in posizione poco benevola potrebbero essere i fautori di un venerdì particolarmente nervoso per i nati Bilancia, i quali mal digeriranno le prese di posizione del partner non nascondendo il loro malcontento.

12° posto Scorpione: pessimisti. Giornata da prendere con le pinze in casa Scorpione, in quanto sarà semplice scivolare in controproducente pessimismo riguardante il loro percorso professionale, a causa dei Luminari di Fuoco che illumineranno a giorno le asperità lavorative del momento.