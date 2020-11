L'oroscopo di venerdì 27 novembre prevede alcuni momenti di gelosia per i nativi sotto il segno dei Gemelli che potrebbero essere un po’ impulsivi o paranoici, mentre Vergine vivrà questa situazione sentimentale con leggerezza e tranquillità. Sagittario sentirà la necessità di assumersi nuove responsabilità dal punto di vista sentimentale, mentre Pesci avrà modo di vivere sentimenti molto forti da far battere forte il loro cuoricino. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 27 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 27 novembre 2020 segno per segno

Ariete: ambito lavorativo piuttosto discreto in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo.

Un po’ d'intraprendenza in più vi permetterà di essere un po’ più coraggiosi con le vostre mansioni, e con Marte al vostro fianco potreste ottenere qualcosa in più. Sfera sentimentale che perde il supporto della Luna, ma non per questo il vostro fascino o l'intesa di coppia ne risentiranno. Se siete single il vostro lato ironico potrebbe risultare appagante nonché intrigante per qualcuno. Voto - 7,5

Toro: Mercurio e Venere vi rendono piuttosto nervosetti secondo l'oroscopo di venerdì 27 novembre. In fatto di sentimenti dovreste cercare di allontanare le vostre insicurezze e cercare di mostrare più affetto nei confronti dei vostri cari, che siate single oppure già impegnati. Per quanto riguarda il settore professionale potreste non sentirvi adeguati a certe mansioni.

L'insicurezza potrebbe farsi sentire, ciò nonostante cercate di mantenere la calma e trovate delle soluzioni adeguate per svolgere i vostri incarichi, anche chiedendo aiuto a un vostro collega se necessario. Voto - 6+

Gemelli: ambito lavorativo in cui vi sentirete più motivati secondo l'oroscopo. Mercurio in buona posizione sostiene le vostre imprese e con questa voglia di fare riuscirete a mettervi sopra i vostri colleghi.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece la Luna alle vostre spalle vi renderà un po’ gelosi nei confronti del partner, con il rischio di essere piuttosto impulsivi o paranoici. Evitate di prendervela per questioni da poco. Se siete single dovreste mettere al primo posto quelle cose a cui tenete maggiormente, nonché quelle che possano garantirvi maggior stabilità nella vostra vita quotidiana.

Voto - 7-

Cancro: questo cielo al momento promette molto bene per voi nativi del segno, e per quanto riguarda la sfera sentimentale godrete del sostegno della Luna e di Venere, che vi daranno non solo tante energie, ma anche una notevole carica che vi permetterà di far felice il partner. Se siete single il vostro cuore batte forte, ma meglio non correre troppo. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio è positivo e voi avrete una certa lucidità e intuitività che vi permetteranno di svolgere in maniera efficace le vostre mansioni. Voto - 8,5

Leone: prendersela per questioni da poco non ha praticamente senso, soprattutto quando questo cielo non è così favorevole. La giornata infatti sarà piuttosto turbolenta e non sarà affatto piacevole mettersi in mezzo a discussioni di cui non fate parte, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

In amore se siete single al momento lasciate perdere i rapporti strani e abbastanza complessi. Se invece siete già impegnati in questo periodo dovrete cercare di dare più spazio alla vostra vita sentimentale, soprattutto voi nati alla fine del segno. Voto - 5,5

Vergine: giornata piuttosto valida per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere. Dal punto di vista sentimentale vivrete la giornata con leggerezza e tranquillità, senza pensare troppo ai problemi, che in questo momento sono piuttosto facili da gestire. Se siete single vi sentirete più forti e motivati in questo periodo. In ambito lavorativo qualche nuovo progetto professionale potrebbe stimolare la vostra creatività, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8+

Bilancia: oroscopo di venerdì soddisfacente per voi nativi del segno con un cielo tutto sommato valido. Già sul fronte sentimentale sarete in grado di attirare il partner con la vostra simpatia, e trascorrere un periodo tutto sommato allegro. Se siete single potrete concedervi di stuzzicare i vostri amici senza necessariamente sentirvi in colpa. Per quanto riguarda il lavoro potreste avere bisogno di un po’ di tempo in più per i vostri progetti, ma ne varrà la pena. Voto - 7,5

Scorpione: Luna che entrerà in opposizione in questa giornata di venerdì e che durerà per tutto il fine settimana secondo l'oroscopo. In amore la vostra relazione di coppia potrebbe rallentare un po’ a causa di alcuni inconvenienti che potrebbero raggelare l'atmosfera.

Venere è ancora favorevole, ma sarà necessaria cautela per il momento. Se siete single la vostra attenzione potrebbe aver bisogno di spostarsi su qualcos'altro. Nel lavoro gli incarichi da portare a termine saranno molti e la vostra pigrizia potrebbe farsi sentire. Voto - 6,5

Sagittario: configurazione astrale che prevede un cielo discreto per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale voi single sentirete la necessità di prendervi nuove responsabilità insieme al partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i cuori solitari dedicarsi a un hobby potrebbe essere un'attività rinvigorente per voi nativi del segno. Nel lavoro consultandovi più spesso con i colleghi vedrete che otterrete risultati più soddisfacenti.

Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo di venerdì 27 novembre che annuncia la Luna in trigono dal segno del Toro, perfetta per stuzzicare il partner e godere di una relazione di coppia più movimentata. Se siete single potreste vedere i rapporti con alcune persone sotto una luce differente. Sul posto di lavoro le nuove opportunità andranno analizzate con attenzione, considerato che questo cielo potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Voto - 7+

Acquario: dubbi e incertezze iniziano ad assalirvi sul fronte lavorativo secondo l'oroscopo. Mercurio in quadratura dal segno dello Scorpione continua a mettervi in crisi, ma fortunatamente questo periodo un po’ così sta per concludersi. In amore presto sarà tempo di cambiamenti per la vostra relazione di coppia e voi dovrete farvi trovare preparati.

Se siete single non siate troppo testardi in questa giornata e imparate che per ogni cosa ci vorrà il suo tempo. Voto - 6

Pesci: avrete modo di provare intense emozioni in questo periodo secondo l'oroscopo. Per voi single le relazioni potrebbero nascere all'improvviso, e il vostro cuore batterà all'impazzata. Se avete una relazione stabile vi dedicherete alle questioni veramente importanti insieme alla vostra anima gemella, soprattutto per far progredire la vostra relazione. In ambito lavorativo Mercurio si trova in posizione favorevole, e vi darà una mano con i vostri incarichi, ma attenzione alla pigrizia che di tanto in tanto potrebbe farsi sentire. Voto - 8-