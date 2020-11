Venerdì 27 novembre troveremo sul piano astrale la Luna assieme a Urano transitare nel segno del Toro, mentre Venere con Mercurio proseguiranno l'orbita in Scorpione. Giove, Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. In ultimo, Marte continuerà il moto in Ariete come il Sole resterà nell'orbita del Sagittario.

Oroscopo giornaliero favorevole per Cancro e Toro, meno conciliante per Leone e Acquario.

Cancro passionale

Ariete: stacanovisti. Venerdì in cui il primo segno zodiacale potrebbe concentrare parecchie energie sul fronte professionale, dando dimostrazione ai vertici aziendali di gradire anche qualche ora di straordinario.

Amore in secondo piano.

Toro: lungimiranti. La splendida congiunzione che nascerà tra il Luminare notturno e Urano sui loro gradi avrà buone chance di ampliare la veduta dei nativi, sinora incentrata sul presente, verso il prossimo futuro, in modo da cominciare a piantarne le basi.

Gemelli: stanchi ma soddisfatti. La giornata che precede il weekend risulterà, con tutta probabilità, particolarmente stancante ma, allo stesso tempo, soddisfacente perché i nati Gemelli riusciranno a ultimare diverse incombenze impellenti.

Cancro: passionali. Ansia e stress del momento lasceranno presumibilmente spazio a una ritrovata passionalità per il primo segno d'Acqua, che trascorrerà assieme al partner un venerdì tanto spensierato quanto focoso.

Amore flop per il Leone

Leone: amore flop. Il comportamento sopra le righe del partner potrebbe far rimanere perplessi i nati Leone che, invece di indagare sull'accaduto, preferiranno dedicarsi ad altre attività pratiche, lasciando cuocere il partner nel proprio brodo.

Vergine: cambio look. Giornata ideale in casa Vergine per dare una rigenerata al look, con i nativi che non baderanno a spese per rinnovarsi e il risultato, in termini di fascino, non deluderà le aspettative native e del partner.

Bilancia: cambi d'arredo. Il secondo segno d'Aria avvertirà, con ogni probabilità, la voglia di sistemare diversamente alcuni oggetti nell'arredamento della propria abitazione, sebbene col transito marziale opposto sarebbe bene rinviare gli sforzi.

Scorpione: nervosi. Nel luogo di lavoro di queste 24 ore, i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero risultare oltremodo nervosi coi colleghi e a rischio di ingaggiare inutili battibecchi, dove sarà facile che qualche loro parola ferisca l'interlocutore.

Lavoro sottotono per l'Acquario

Sagittario: abbuffate. Se questo venerdì fosse un vizio capitale, per i nati Sagittario sarebbe la gola perché si metteranno alla ricerca di ingredienti e pietanze prelibate, per poi riprodurre i loro piatti preferiti in casa senza badare alle quantità.

Capricorno: testardi. La cocciutaggine, una caratteristica comportamentale di cui spesso sono corredati i nati Capricorno, potrebbe rivelarsi l'arma segreta dei nativi, in quanto li metterà di fronte delle nuove possibilità lavorative.

Acquario: lavoro sottotono. Tra maldicenze e provocazioni, la giornata professionale di casa Acquario non sarà probabilmente una passeggiata di salute, ma non tirate i remi in barca adesso.

Pesci: conoscenze. I sentimenti, alle volte, nascono nelle situazioni inusuali ed è ciò che potrebbe accadere ai nati Pesci questo venerdì, dove le nuove conoscenze avranno buone chance di essere approfondite subito dopo.