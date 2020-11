L'oroscopo di sabato 14 novembre permetterà ai nativi dell'Ariete di riprendere fiato considerata la posizione più favorevole della Luna, mentre lo Scorpione saprà tirare fuori una dolcezza incredibile nei confronti del partner. I nativi della Vergine dovranno cercare di migliorare i loro rapporti sociali, mentre Marte in posizione favorevole darà una mano ai nativi del Sagittario sul posto di lavoro.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 14 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 14 novembre 2020 segno per segno

Ariete: sarete in grado di gestire meglio la salute in questa.

La Luna sarà in una posizione migliore, e potrete nuovamente riprendere fiato dopo qualche difficoltà, anche se Venere è ancora opposta. In amore prevarrà la ragione e prenderete delle decisioni ponderate, cercando di riportare in auge la vostra relazione di coppia. Se siete single la verità spesso sta nel mezzo, bisogna solo trovarla. In ambito lavorativo se avete delle idee in mente iniziate pure a svilupparle e portatele avanti con convinzione, senza perdevi d'animo. Voto - 7-

Toro: fine settimana non così promettente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna e Mercurio saranno in opposizione dal segno dello Scorpione, e sarà meglio non chiedere troppo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Non date troppa attenzione ad alcuni dettagli, se non volete risultare offensivi nei confronti del partner. Se siete single ci vorrà molta pazienza con certe persone in questo momento. Sul fronte lavorativo potreste essere un po’ svogliati in questo periodo, e avrete bisogno di nuovi stimoli per tornare in pista.

In quanto a salute potreste essere un po’ svogliati o giù di corda. Voto - 6+

Gemelli: cielo ancora discreto in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. Non ci sarà più il sostegno della Luna, ma per quanto riguarda la sfera sentimentale vivrete comunque bellissimi momenti insieme al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single spingete il piede sull'acceleratore e cercate di costruire una potenziale relazione di coppia. Sul fronte lavorativo attenzione a polemiche e nervosismi da parte vostra per non compromettere alcune situazioni. Salute notevole grazie alla posizione favorevole di Marte. Voto - 7,5

Cancro: previsioni astrali della giornata di sabato piuttosto modeste per voi nativi del segno. La Luna sarà favorevole, e in amore potreste arrivare a cambiare idea su certe questioni di coppia. Se siete single fate un po’ più spesso gli occhi dolci verso la persona che vi piace, cercando di attirare la sua attenzione. In ambito lavorativo sarete sempre attivi e con un atteggiamento sempre attento e arguto, non tralascerete nessun dettaglio.

Tuttavia, tenersi così impegnati non sarà il massimo per quanto riguarda la salute. Voto - 7,5

Leone: potrebbe non essere la giornata più adatta per essere troppo dolci secondo l'oroscopo di sabato 14 novembre. Dal punto di vista sentimentale è meglio evitare dunque battibecchi o tensioni con il partner, forse dovreste fare attenzione a non toccare certi argomenti. Per quanto riguarda i cuori solitari dovrete cercare di controllarvi, anche perché le vostre emozioni saranno un po’ contrastanti. Nel lavoro Mercurio in quadratura non sarà adatto per prendere iniziative, dunque meglio tenere un profilo basso e seguire i consigli degli altri. Salute tutto sommato positiva in questa giornata. Voto - 6,5

Vergine: Venere presto transiterà in una posizione più favorevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

I cuori solitari cercheranno di migliorare i loro rapporti sociali in questa giornata, e potrebbero risultare interessanti agli occhi degli altri. Se avete una relazione stabile con eleganza e raffinatezza farete felici il partner. Sul fronte lavorativo ci saranno alcune questioni da sistemare, ma con un po’ d'impegno darete prova delle vostre abilità e otterrete grandi risultati. Voto - 8,5

Bilancia: previsioni astrali di sabato 14 novembre che annunciano un cielo favorevole per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale non ci saranno grandi problemi al momento, dunque godetevi il periodo senza farvi troppi pensieri negativi. Per quanto riguarda i single nei rapporti con gli altri tendete ad attirare l'attenzione in modo attivo.

Sul fronte professionale è il momento di fare delle scelte, dunque meglio essere preparati per bene prima di prendere una decisione. Salute tutto sommato accettabile. Voto - 8+

Scorpione: Luna e Mercurio in congiunzione aprono un fine settimana promettente per voi nativi del segno. In ambito sentimentale sarete sensibili e sensuali al tempo stesso, regalandovi insieme al partner momenti davvero romantici, soprattutto se siete nati nella prima decade. I cuori solitari saranno in grado di dare vita a delle discussioni molto interessanti. Per quanto riguarda il settore professionale i progetti di gruppo saranno tra quelli più gettonati durante la giornata, con risultati più che dignitosi. Voto - 9

Sagittario: si avvicina un periodo in miglioramento per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale questo cielo sarà abbastanza valido per intraprendere nuove sfide insieme al partner, che possano soprattutto aiutarvi a crescere insieme. Se siete single siete molto innamorati ma dovrete darvi da fare per concettizzare tale sentimento. In ambito lavorativo non avrete alcuna intenzione di sorvolare sui dettagli, perché ogni cosa dei vostri progetti dovrà essere perfetta. Voto - 8

Capricorno: essere ottimisti sarà il primo passo verso una vita più stabile secondo l'oroscopo. Soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, dovrete nutrire più fiducia nei confronti del partner, mentre voi single presto vedrete realizzarsi i vostri sogni. Sul fronte lavorativo sarete voi a svolgere la maggior parte del lavoro e di conseguenza ne avrete tutti i meriti.

Sfruttate la posizione favorevole di Giove per gestire al meglio le vostre mansioni. Salute non delle migliori al momento, ma continuerete a lottare e darvi da fare. Voto - 7-

Acquario: oroscopo di sabato 14 novembre discreto per voi nativi del segno. Venere è ancora favorevole, ma la Luna in quadratura potrebbe darvi un po’ fastidio. In amore dunque se per una volta mancherà la passione pazienza, l'importante è che tra voi non manchi il rispetto e l'amore che caratterizza la vostra relazione. Se siete single potreste provare emozioni un po’ particolari. Nel lavoro Marte in buona posizione vi darà una mano e vi darete da fare per svolgere correttamente le vostre mansioni. Voto - 7+

Pesci: con questa Luna in trigono dal segno dello Scorpione mostrate affetto in modi molto originali.

tuttavia non sottovalutate alcuni aspetti della vostra relazione solo perché al momento non sono un problema. Per quanto riguarda i single le emozioni e il romanticismo prevarranno se sapete come sfruttarli. Nel lavoro vi sentirete a vostro agio grazie a Mercurio favorevole, ottenendo risultati più che soddisfacenti. Voto - 8-