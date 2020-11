L'oroscopo di domenica 29 novembre prevede un Leone piuttosto inquieto a causa di questo cielo così sfavorevole, mentre i nativi Capricorno saranno molto bravi nel gioco della seduzione, grazie anche a Venere e alla Luna favorevoli. Oroscopo di domenica che vedrà i nativi Gemelli un po’ malinconici, soprattutto in amore, mentre Scorpione sarà sempre disponibile a dare una mano a chi ne avrà più bisogno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di domenica 29 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 29 novembre 2020 segno per segno

Ariete: periodo che vi vedrà più attenti sul fronte professionale, considerato questo cielo al momento buono per voi nativi del segno. Marte sostiene le vostre imprese, e anche sotto stress avrete modo di dare il meglio di voi con i vostri incarichi. Sul fronte sentimentale per voi single desideri e impulsi romantici saranno molto forti in questo periodo, e con Venere presto favorevole potrete spingervi più in là. Se invece avete una relazione stabile magari dovrete sistemare qualcosa insieme al partner, ma nel complesso non mancherà l'intesa tra di voi. Voto - 7,5

Toro: settimana che si concluderà bene grazie alla Luna in congiunzione.

Ciò nonostante da domani la situazione potrebbe tornare a peggiorare, soprattutto in amore. Se siete riusciti a dimostrare il vostro amore al partner, allora anche quando il vostro cielo non è favorevole, dovrete provare ad essere romantici o comprensivi. Se siete single in questo periodo vi sentirete bene con voi stessi, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro Giove si trova in posizione favorevole. Se state aspettando un'occasione da sfruttare, forse questa potrebbe essere la giornata adatta. Voto - 7+

Gemelli: un po’ malinconici in questa giornata secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale preferirete fare le cose che interessanti soltanto a voi, ma sappiate che in una relazione di coppia non funziona così.

Se siete single la gelosia vi farà rodere un po’, ma se non vi fate avanti non otterrete risultati. La Luna domani sarà favorevole, dunque provateci. In ambito lavorativo cominciano ad accumularsi varie mansioni da svolgere, tra cui alcuni lavori rimasti indietro. Meglio darsi da fare. Voto - 6,5

Cancro: potreste anche aspettarvi qualche sorpresa dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di domenica 29 novembre. Sarete completamente focalizzati verso il partner, e con questa Luna in sestile ci saranno momenti molto romantici. Se siete single potreste scoprire qualcosa di un amico o della persona che vi piace che potrebbe spiazzarvi. Nel lavoro riprenderete le vostre attività preferite, e con Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione, sarete precisi e puntuali.

Voto - 8,5

Leone: configurazione astrale che vi renderà piuttosto inquieti dal punto di vista sentimentale. Venere e la Luna sono ancora negativi e non vi daranno la possibilità di esprimervi al meglio nei confronti del partner. Oltretutto i vostri comportamenti potrebbero essere mal interpretati, dunque fate bene attenzione. Se siete single non convincetevi di non riuscire a trovare qualcuno da amare o di non poter raggiungere un determinato obiettivo. Con pazienza e perseveranza ci riuscirete. Nel lavoro i risultati al momento non sono convincenti, ma questo periodo sta per finire, perché Mercurio presto sarà nuovamente favorevole. Voto - 6-

Vergine: ci saranno alcuni cambiamenti nell'aria per quanto riguarda il settore professionale.

In ogni caso voi vi sentirete pronti e non avrete paura di osare se necessario, soprattutto quando ci saranno pianeti come Giove e Mercurio pronti ad assistervi. In amore ci saranno belle emozioni insieme al partner, ma forse è anche l'ora di affrontare alcuni argomenti più importanti. Se siete single un'energia travolgente illuminerà il vostro fascino che potrebbe attirare una persona in particolare se sfruttato efficacemente. Voto - 8

Bilancia: Marte in opposizione vi toglie le energie e secondo l'oroscopo di domenica non sarà facile tenere il passo, soprattutto in ambito lavorativo. Le vostre prestazioni infatti potrebbero scendere un po’ e la tensione si farà sentire. Sfera sentimentale invece che si rivelerà piuttosto discreta.

Il partner vi sosterrà soprattutto quando voi vi sentirete giù di morale, e sarete felici di avere un'anima gemella che vi ama così tanto al vostro fianco. Voto - 7

Scorpione: ambito lavorativo molto soddisfacente in questa giornata di domenica secondo le previsioni astrali. Dimostrerete di essere particolarmente bravi con le vostre mansioni, nonché sempre disponibili a dare una mano ai colleghi che ne avranno bisogno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece la Luna vi farà fare un po’ i capricci, e con il partner potrebbero esserci delle incomprensioni. I cuori solitari conteranno un certo fascino grazie a Venere, ma la Luna in opposizione potrebbe ostacolarli. Voto - 7+

Sagittario: giornata di domenica piuttosto discreta per voi nativi del segno.

Sfrutterete al meglio queste stelle soprattutto per quanto riguarda l'ambito professionale, cercando di mantenere un livello di qualità delle vostre mansioni particolarmente alto. Qualche buona notizia potrebbe inoltre giungere. In amore la giornata sarà quella giusta per aprire la vostra mente, entrare in sintonia con il partner e condividere le sue idee, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i cuori solitari sarete pronti per nuove avventure tutte da vivere. Voto - 8

Capricorno: previsioni zodiacali di domenica interessanti per voi nativi del segno, grazie ad una Luna in trigono dal segno del Capricorno, e pianeti come Venere e Mercurio pronti ad assistervi. Dal punto di vista sentimentale forse sarete un po’ goffi, soprattutto nel vostro modo di esprimervi, ma riuscirete comunque ad incantare la vostra anima gemella.

Se siete single invece con questa Luna e Venere favorevole, la seduzione potrebbe essere un'arma vincente. Voto - 8

Acquario: meglio fare un po’ d'attenzione alle parole che userete nei confronti della vostra anima gemella. Questo cielo non vi lascerà molto spazio agli errori, dunque bilanciate bene le parole. Se siete single meglio non essere troppo permalosi soprattutto verso persone che non devono assolutamente nulla a voi. Per quanto riguarda il lavoro meglio non fantasticare troppo, soprattutto su progetti lavorativi che richiedono un ingente somma di denaro. Voto - 6

Pesci: previsioni zodiacali di domenica piuttosto soddisfacenti per voi nativi del segno, grazie alla Luna in sestile dal segno del Toro.

Dal punto di vista sentimentale sarete aperti, comunicativi e romantici nei confronti del partner che noterà sicuramente il vostro modo di fare più esplicito. Se siete single sconfiggete la timidezza e fatevi avanti. Sul fronte lavorativo sarete in grado di essere professionali senza necessariamente ricorrere a metodi diversi dal solito per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8