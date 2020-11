L'oroscopo di martedì 1° dicembre prevede un cielo a favore per i nativi sotto il segno dell'Ariete, sostenuti dal passaggio di Venere, Marte e della Luna, mentre Gemelli riuscirà a ricucire uno strappo nella propria relazione di coppia. I nativi Sagittario avranno la loro mente rivolta verso i loro progetti di gruppo, particolarmente importanti in questo periodo, mentre per l'Acquario le emozioni verranno più facilmente a galla. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per la giornata di martedì 1° dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni martedì 1° dicembre segno per segno

Ariete: partirà bene questo mese di dicembre per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Venere in buona posizione e la Luna in sestile vi garantiranno un bel periodo per quanto riguarda la sfera sentimentale, florida di emozioni e sentimenti tutti da vivere. Se siete single non vi limiterete di certo a conoscere la persona che vi piace. Potreste anche chiedere un ulteriore incontro. Per quanto riguarda il lavoro gli impegni da svolgere non vi costeranno molta fatica e saprete portarli a termine con grande impegno. Voto - 8,5

Toro: previsioni zodiacali di martedì non eccezionali per voi nativi del segno. In amore presto tornerete ad essere simpatici, dovrete soltanto aspettare che le cose che non fanno si sistemino, sia che abbiate una relazione sentimentale che no. Capita a tutti infatti di essere tristi o delusi per qualcosa, ma presto passerà.

Per quanto riguarda il lavoro invece Mercurio da domani non sarà più opposto e porterà buone notizie in merito ai vostri progetti lavorativi. Voto - 6,5

Gemelli: ottima Luna che attraversa il vostro cielo secondo l'oroscopo di martedì 1° dicembre, portando una ventata d'aria fresca alla vostra relazione sentimentale.

Sarete in grado di ricucire eventuali strappi nella vostra relazione di coppia, e il partner sarà decisamente più morbido con voi. Se siete single il vostro istinto vi suggerirà di puntare tutto su un rapporto a cui tenete molto. Nel lavoro i vostri progetti stanno per giungere al termine, e con l'ombra di Mercurio pronto a entrare in opposizione rispetto al vostro segno, fareste meglio ad avere le idee chiare su quale mossa fare in questo periodo.

Voto - 7,5

Cancro: avrete modo di provare spesso sensazioni positive in questa giornata secondo l'oroscopo. Venere continua a darvi man forte e la vostra relazione di coppia avrà modo di godere di bei momenti insieme alla vostra anima gemella. I cuori solitari avranno una grande voglia di emozionarsi in questo periodo per natalizio. Sul fronte professionale lavorare in solitario non sarà qualcosa di negativo per voi anzi, potrebbe aiutarvi a tenere alta la concentrazione e sviluppare idee interessanti. Voto - 8+

Leone: questo periodo di crisi per quanto riguarda il lavoro sta per concludersi secondo l'oroscopo. Mercurio da domani sarà in ottima posizione per voi nativi del segno, e torneranno le idee e un pizzico di fortuna in più con le vostre mansioni.

Dal punto di vista sentimentale aleggerà ancora un po’ di confusione nella vostra relazione di coppia. Meglio avere le idee ben chiare prima di affrontare determinate discussioni con il partner. Se siete single soffrire d'amore fa male, ma dovrete anche sconfiggere questa vostra timidezza se volete essere felici. Voto - 7-

Vergine: potreste notare degli atteggiamenti diversi nei confronti della vostra anima gemella in questa giornata. La Luna in quadratura potrebbe rendervi polemici o mansioni e il rischio di scatenare delle incomprensioni di coppia sarà molto alto. Meglio dunque non prendersela per questioni da poco o per dei semplici equivoci. Se siete single meglio non dare nulla per scontato al momento.

Sul fronte lavorativo non mancherà la determinazione da parte vostra, ma un po’ di fortuna potrebbe anche rivelarsi utile. Voto - 6,5

Bilancia: stufi di essere messi in secondo piano, in questa giornata sfrutterete la posizione favorevoli degli altri, tra cui la Luna, per cercare di poter dire la vostra in merito ad alcuni incarichi di gruppo. Volete essere una risorsa importante e farete tutto ciò che potrete per riuscirci. In amore il desiderio di stare insieme alla vostra anima gemella si farà sentire, e sfrutterete ogni occasione per innescare il romanticismo nella vostra relazione di coppia. Se siete single vi renderete conto da soli di quali siano veramente le cose importanti. Voto - 8

Scorpione: ciò che vorreste veramente dalla vostra relazione di coppia in questo momento è un abbraccio caloroso da parte della vostra anima gemella, e potreste ottenere grazie a Venere in congiunzione.

Dovrete anche dimostrare però di non essere particolarmente suscettibili o sensibili in merito a certi argomenti. Se siete single vi prenderete del tempo per riflettere sulla vostra vita personale. Per quanto riguarda il settore professionale comincia a farsi sentire la stanchezza e la voglia di dedicarsi al altro. Fate attenzione perché potreste non iniziare la giornata dell'umore giusto. Voto - 7+

Sagittario: voi single riuscirete a dimostrarvi degli amici preziosi secondo l'oroscopo di martedì 1° dicembre. Vedrete che il vostro atteggiamento premuroso verrà presto ripagato, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile la Luna sarà opposta ancora per un po’, portando un'atmosfera un po’ pesante.

Ciò nonostante l'amore tra voi e il partner ci sarà e sarà molto forte, dunque non lasciate dominare il nervosismo e le incomprensioni. Nel lavoro da domani Mercurio sarà nel vostro cielo, promettendo una ripresa con i vostri progetti e risultati in miglioramento. Voto - 7+

Capricorno: Giove nel vostro segno zodiacale vi permetterà di avere un po’ di fortuna con i vostri progetti lavorativi secondo l'oroscopo di martedì. Potreste riprendere a sviluppare alcuni progetti ambiziosi e con questo cielo li porterete a termine con maestria e facilità. In amore questo cielo non è splendido, ma nemmeno così pessimo, dunque provatevi pure a creare un'atmosfera calda tra voi e la vostra nima gemella. Se siete single il vostro atteggiamento espansivo farà piacere a molte persone che conoscete.

Voto - 8

Acquario: con la Luna in posizione favorevole le emozioni torneranno nuovamente in risalto secondo l'oroscopo. Questo cielo sta piano piano migliorando e vi darà la possibilità di essere più espansivi nei confronti del partner. Se siete single sarete alla ricerca di qualcosa di nuovo da provare, non in fatto di sentimenti. Nel lavoro Mercurio sarà in una posizione più favorevole lasciandovi più tempo e libertà per agire con i vostri progetti. Voto - 7

Pesci: oroscopo di martedì che vi vedrà affascinanti e più aperti nei confronti del partner grazie alla buona posizione di Venere. Attenzione però alla Luna che potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo, soprattutto ai nati alla fine del segno.

I single daranno il massimo e si noterà il loro modo di fare diverso dal solito. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio smette di essere favorevole e ora toccherà esclusivamente a voi trovare delle idee originali per le vostre mansioni. Voto - 7,5