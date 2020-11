L'oroscopo di martedì 10 novembre annuncia un periodo leggermente migliore per i nativi sotto il segno del Cancro, che avranno la Luna dalla loro parte, mentre per Scorpione questo sarà il momento adatto per inseguire i propri sogni. Gemelli potrebbe essere un po’ sospettoso nei confronti del partner, colpa anche della Luna in quadratura, mentre Acquario dedicherà buona parte del suo tempo libero alla persona amata. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 10 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 10 novembre 2020 segno per segno

Ariete: giornata ancora sottotono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, complice questa configurazione astrale poco favorevole.

Diciamo che le buone maniere non saranno il vostro forte in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, ma sappiate che dovrete reagire presto, provando a cercare il dialogo, nonostante le stelle siano contro di voi. Se siete single meglio tenersi alla larga da persone poco affidabili. Sul posto di lavoro Marte vi rende agguerriti, ma anche un po’ aggressivi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6+

Toro: previsioni astrali di martedì 10 novembre che annunciano una bella Luna in trigono dal segno della Vergine. Sono previsti dunque dei miglioramenti in amore, che vi permetteranno di far esplodere la scintilla della passione più facilmente. Se siete single forse qualcuno si aspetta un po' di calore in più da parte vostra.

Sul fronte lavorativo Giove è ancora favorevole, ma Mercurio da domani sarà in opposizione. Dunque siate sempre agguerriti, ma prestate un po’ più di cautela. Voto - 8-

Gemelli: Luna in posizione sfavorevole in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo. Sarete un po’ polemici e sospettosi nei confronti del partner, e ci sta quando amate la vostra anima gemella, e volete che tutto vada sempre per il meglio.

Cercate solo di non essere troppo invadenti. Se siete single meglio mettere da parte il vostro istinto ed essere più razionali in questa giornata. Nel lavoro le cose procedono molto bene, e anche se Mercurio non sarà più favorevole, potreste tentare qualcosa di più particolare. Salute tra alti e bassi, nonostante Marte sia in buona posizione.

Voto - 7

Cancro: configurazione astrale leggermente migliore secondo l'oroscopo di martedì. Avrete la Luna in sestile dal segno della Vergine in questa giornata, e in amore sarà molto utile per riuscire a costruire un dialogo con la vostra anima gemella. Se siete single un pizzico di fortuna potrebbe assistervi, e farvi concludere la giornata con un sorriso. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio torna favorevole da domani, permettendovi di svolgere le vostre mansioni con più leggerezza, ma mettendoci lo stesso impegno di sempre. Voto - 7-

Leone: il periodo sarà piuttosto buono per curare i rapporti affettivi secondo l'oroscopo di martedì 10 novembre. Venere è ancora favorevole, rendendovi fiduciosi e decisi nei confronti della vostra anima gemella.

I cuori solitari dovranno cureranno bene i rapporti con gli amici, conquistando il loro rispetto. Per quanto riguarda il settore professionale le idee cominciano a mancare, e Mercurio in quadratura di certo non sarà di aiuto. Sarebbe il caso di chiedere un consiglio ad un collega che ne sa più di voi. Salute ottimale in questa giornata grazie a Marte in trigono dal segno amico dell'Ariete. Voto - 7,5

Vergine: ottima giornata per voi nativi del segno, grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione di coppia è solida, e potrete contare sempre sul sostegno della vostra anima gemella. I cuori solitari potrebbero dedicare buona parte del loro tempo ad attività sociali.

In ambito lavorativo quando fate qualcosa che vi piace, l'impegno che ci mettete è notevole, e i risultati ottenuti molto soddisfacenti. Voto - 8,5

Bilancia: previsioni astrali positive per voi nativi del segno, Sarà una giornata romantica in amore, soprattutto se avrete l'occasione di vedere la vostra anima gemella, magari dopo un periodo di assenza. In ogni caso, sarà facile far scattare il romanticismo e godervi la giornata con la persona che amate. Se siete single prenderete i vostri sentimenti più seriamente nei confronti di una persona che avete conosciuto recentemente. Sul fronte lavorativo purtroppo Mercurio vi lascia da domani, dunque fate in modo che questa giornata sia particolarmente proficua.

Voto - 8+

Scorpione: ambito lavorativo che torna alla ribalta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì 10 novembre. Sarete più attivi in questo periodo e riuscirete a tenere il passo rispetto ai vostri colleghi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Potrebbe essere dunque il momento adatto per inseguire progetti più ambiziosi. In amore la situazione sarà pressoché invariata, ma non per questo non vorrà dire che non ci sarà più feeling tra voi e il partner. I cuori solitari con la loro vivacità sapranno sempre tenere via una discussione. Voto - 8

Sagittario: cielo ancora sottotono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ma già da domani la situazione andrà a migliorare.

Sul fronte sentimentale dunque basterà essere molto calmi e ascoltare con attenzione ciò che il partner vi dirà. I cuori solitari cercheranno di vivere con serenità questa giornata, lontano da eventuali complicazioni. Sul posto di lavoro godrete ancora di buoni risultati con le vostre mansioni, nonostante Mercurio non sarà più favorevole. Marte in buona posizione inoltre, sarà perfetto per sostenere progetti che richiederanno un po’ di tempo in più. Voto - 7

Capricorno: oroscopo di martedì discreto per voi nativi del segno. La Luna sarà in ottimo aspetto, e per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete modo di recuperare punti nella vostra relazione di coppia, solo se riuscite a dimostrare maturità e profondità nel vostro temperamento.

Se siete single lasciate perdere i sentimenti al momento, e concentratevi sulle relazioni sociali. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio torna ad essere favorevole, e renderà più vivaci i rapporti con i colleghi, nonché più semplici le vostre mansioni. Voto - 7-

Acquario: giornata positiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere sarà ancora in posizione favorevole e per quanto riguarda la sfera sentimentale il vostro tempo libero sarà interamente dedicato alla vostra anima gemella, rafforzando il vostro rapporto e aumentando l'intesa. Se siete single questo potrebbe essere un periodo di riflessione. In ambito lavorativo la vostra creatività potrebbe leggermente calare a causa dell''arrivo di Mercurio in Scorpione.

Magari alcuni colleghi potrebbero non trovarsi d'accordo con voi. In ogni caso, voi cercate sempre il dialogo. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di martedì positivo soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Mercurio da domani sarà nuovamente positivo, e vi permetterà di mettere su carta idee piuttosto originali. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece la Luna sarà opposta e potrebbe creare qualche piccolo malinteso con il partner. In ogni caso si tratterà di una situazione passeggera. Se siete single il periodo sarà molto valido per fare progetti sul vostro futuro. Voto - 7+