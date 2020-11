L'oroscopo di martedì 24 novembre prevede un'atmosfera abbastanza accogliente per i nativi Gemelli dal punto di vista sentimentale, che potranno contare sulla Luna in buona posizione, mentre Mercurio in opposizione continua a confondere le idee ai nativi Toro per quanto riguarda il lavoro. Oroscopo di mercoledì che vedrà per i nativi Sagittario diplomazia e tenacia sul posto di lavoro, mentre alcuni equilibri cambieranno in amore per i nativi Bilancia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di mercoledì 25 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo e previsioni di mercoledì 25 novembre 2020 segno per segno

Ariete: tenete sotto controllo l'umore e le energie in questa giornata secondo l'oroscopo di mercoledì. In ambito lavorativo sarà necessario tanto impegno per le vostre mansioni, che sicuramente riuscirete a portare a termine, ma in ogni caso meglio non sprecare risorse. Per quanto riguarda la sfera sentimentale tutto diventerà un po’ più facile nella vostra relazione di coppia, recuperando al meglio il vostro rapporto. Se siete single il gioco di sguardi potrebbe comunicare moltissime cose tra voi e la persona che vi piace. Con questa Luna favorevole potreste fare piacevoli conquiste. Voto - 8

Toro: vi attendono alcuni momenti di tensione dal punto di vista sentimentale.

Le previsioni astrali di mercoledì 25 novembre vi suggeriscono di non essere impulsivi nei confronti del partner, meglio fermarsi un momento in più a riflettere prima di parlare. Se siete single potreste essere meno socievoli del solito in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro avrete qualche buona idea da sviluppare, ma Mercurio opposto mette un po’ di confusione nella vostra tabella di marcia.

Meglio dunque rimandare a un momento migliore. Voto - 6

Gemelli: oroscopo di mercoledì che vedrà la Luna in sestile dal segno dell'Ariete fino a domani. In amore dunque sarete più sciolti nel comunicare i vostri sentimenti al partner, regalandovi un'atmosfera calda e accogliente, perfetta per godere della compagnia della vostra anima gemella.

Se siete single non abbiate paura di aprirvi al dialogo con la persona che vi piace. Nel lavoro lo stress calerà notevolmente quando le vostre mansioni arriveranno a buon fine, e sarete decisamente più rilassati. Voto - 7,5

Cancro: periodo piuttosto piacevole da vivere per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie a Venere e Mercurio favorevoli. Ciò nonostante la Luna sarà in quadratura, dunque se vi capiterà qualche imprevisto, qualche nodo da sciogliere, prendete la situazione con calma e cercate di risolverla, soprattutto sul posto di lavoro. I problemi capitano a tutti, ma si possono risolvere. In amore voi single vi renderete conto di quanto siete attraenti e attirare nuove conoscenze potrebbe essere più semplice.

Se invece avete una relazione stabile curate al meglio la vostra storia d'amore per sentirvi in pace con voi e con il partner. Voto - 8-

Leone: giornata non facile da gestire per quanto riguarda il settore professionale a causa di Mercurio in quadratura. Al momento infatti è difficile ricavare delle soddisfazioni dal vostro impiego, ma sappiate che non è interamente colpa vostra di questo calo. Sfera sentimentale nel complesso soddisfacente grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Ariete. Tuttavia questa stanchezza sentimentale continua a farsi sentire, e dovrete convincervi che il partner è davvero innamorato di voi e voi del partner. Se infatti negli ultimi giorni è mancato l'amore tra voi, è perché vi siete sentiti trascurati, dunque ricordatevi quanto amore c'è tra voi.

Se siete single date più spazio alle vostre emozioni e ai vostri sentimenti. Voto - 6+

Vergine: voi single avrete proprio bisogno di vivere una storia intensa e romantica, considerato che il vostro cuore batte molto forte ed è focoso di sentimenti. Mettetevi in gioco dunque e se siete già innamorati, fatevi avanti. Se avete una relazione stabile, secondo l'oroscopo di mercoledì 25 novembre, avrete modo di esprimervi senza troppi timori nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Giove favorevoli vi permettono di esprimere tutto il vostro potenziale con le vostre mansioni. Voto - 8-

Bilancia: cambiano alcune cose dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Il vostro assetto astrale è cambiato, dunque anche in amore la vostra relazione di coppia sta prendendo una piega differente, e starà a voi decidere quale direzione dare, insieme alla vostra anima gemella. Se siete single il vostro cuore è in agitazione, e vi spingerà ad agire il più presto possibile. Per quanto riguarda il lavoro terrete duro in questo periodo e vi darete da fare per ottenere buoni risultati. Voto - 7+

Scorpione: questo cielo porta delle belle novità per voi nativi del segno. A partire dalla sfera sentimentale, vera essenza della vostra vita quotidiana, la vostra relazione di coppia avrà modo di vivere delle piccole gioie da alcuni eventi particolari, carichi di significato per voi.

Se siete single sarete travolti da tanti pensieri ed emozioni in questo periodo. Nel lavoro Mercurio sostiene le vostre iniziative e si prospetta una giornata in cui dimostrerete spesso determinazione e fiducia. Voto - 8,5

Sagittario: Luna che si troverà in ottimo aspetto in questo periodo secondo l'oroscopo di mercoledì 25 novembre. Dal punto di vista amoroso lo sguardo del partner suscita fiducia e ottimismo, nonché forti emozioni e passione. I cuori solitari tenderanno a essere socievoli, risultando molto simpatici agli occhi degli altri. Per quanto riguarda il settore professionale diplomazia e tenacia vi spingeranno a ottenere risultati fuori dal comune con le vostre mansioni. Voto - 8

Capricorno: oroscopo di mercoledì tutto sommato discreto per voi nativi del segno.

Giove sarà ancora stabile nel vostro cielo e per quanto riguarda il lavoro se confiderete nelle vostre capacità, avrete modo di sorprendere i colleghi. Per quanto riguarda i sentimenti, valutando attentamente la situazione potreste essere in grado di rendere felice il partner con poco. Se siete single introducendo gli argomenti giusti, potreste riuscire a sciogliere il ghiaccio. Voto - 7,5

Acquario: sfera sentimentale che non sarà così esaltante in questa giornata secondo l'oroscopo. Venere e Mercurio infatti continuano a essere negativi e non stupitevi dunque se il partner non sarà così contento del vostro atteggiamento. Se siete single al momento non è facile godere della compagnia dei vostri amici.

Per quanto riguarda il lavoro scaricare le vostre responsabilità agli altri e prendersene il merito vi aiuterà solo a farvi dei nemici. Voto - 6-

Pesci: sfera sentimentale notevole in questo periodo secondo l'oroscopo. In amore il partner vi guarda con occhi innamorati e scatenare un vortice d'emozioni sarà estremamente semplice per voi. Se siete single alcune cose potrebbero essere più semplici di quanto pensiate. Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente presi dai vostri progetti che quasi non vi accorgerete del tempo che passa. Voto - 8