L'Oroscopo di domani 28 novembre è finalmente disponibile per essere consultato. Periodo sicuramente importante soprattutto per coloro che attendono con curiosità buone notizie in arrivo dalle previsioni zodiacali giornaliere. Ad essere analizzata in questo contesto è la giornata di partenza del nuovo weekend, messa sotto la lente astrologica in rapporto ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di sabato segno per segno.

Classifica stelline 28 novembre

Questo sabato di fine settimana vedrà vincenti in amore e anche nelle attività di lavoro ben tre segni.

Diciamo che non proprio tutti i simboli astrali avranno una buona giornata. La nuova classifica stelline quotidiana relativa alla giornata del 28 novembre, come annunciato in apertura, indica che ad essere valutati su amore e lavoro in questa sede saranno i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Di seguito il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Toro, Cancro, Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: NESSUNO

★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 28 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo del 28 novembre relativo al segno dell'Ariete predice che partirà bene questo weekend, anche se potrebbero nascere momenti decisamente impegnativi a cui dover prestare una certa attenzione.

In questo periodo state facendo progressi in alcuni campi. I risultati finora ottenuti non sono stati quelli attesi e per questo vi diciamo di pazientare, a breve arriveranno notizie decisamente più interessanti. In amore, avrete tutto sotto controllo, come conviene ad un segno razionale come il vostro.

Con un po’ di buona volontà sarà possibile riportare in equilibrio l’intesa con la persona amata, rendendola perfetta e serena. Single, sarà meglio scacciare quei brutti pensieri di solitudine e provare a tirarsi su con l'umore. E' vero che di delusioni ne avete avute troppe, per questo vi diciamo sicuramente che sono in arrivo tempi migliori.

Nel lavoro, impegno e costanza sono elementi necessari per farvi largo nel vostro ambito: qualche ostacolo sicuramente lo incontrerete, ma la vostra tenacia e la vostra abilità vi consentiranno di procedere. Per alcuni non si escludono guadagni migliori di quelli sperati, per altri entrate extra. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato preannunciano una splendida giornata. Si affaccia pertanto all'orizzonte per tanti di voi nativi un periodo tra i più belli ed efficaci degli ultimi tempi. In molti sarete smaniosi di condividere idee e progetti con amici o familiari, coinvolgendoli in qualcosa di molto interessante. In amore, in molti potreste avere a che fare con un aspetto particolarmente allettante.

Approfittatene per catturare ancora di più il cuore del vostro partner. Sarete molto soddisfatti del risultato delle vostre azioni/scelte fatte o messe in preventivo da fare nei prossimi giorni. Single, potrete iniziare la giornata nel migliore dei modi grazie ad un cielo assolutamente magnifico! Chi è libero da legami potrà scorrazzare a destra e a manca nella certezza di essere ovunque ben accolto. Nel lavoro, comincerà a decollare un'attività che avevate progettato qualche tempo fa. La vostra attività, se ben svolta, inizierà a dare frutti positivi portando grandi soddisfazioni. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica buone prospettive questo sabato per gran parte di voi del segno.

Grazie a pianeti favorevoli, dunque in aspetto convincente, forse riuscirete ad avere la meglio in alcune situazioni a stampo affettivo. Muovetevi, come sempre, con una certa fiducia e consapevolezza sia nelle vostre capacità che nelle persone con le quali andrete ad interagire. In amore, è sempre l'entusiasmo emotivo a portare passione nella sfera sentimentale; questo sabato è il momento giusto per essere spensierati e fiduciosi nel futuro. Godetevi la vita al massimo facendo di tutto per fare ciò che veramente vi rende felice. Single, la Luna vi renderà più ottimisti e fiduciosi nei confronti della vita. Nonostante vi sia ancora qualche pianeta in aspetto disarmonico, potreste avere la possibilità di ottenere una piccola rivincita: avete solamente bisogno di tempo per recuperare energia.

Nel lavoro, avete tutto sotto controllo, come conviene ad un segno razionale ed organizzato con il vostro. Tuttavia, con un po' più di buona volontà è possibile migliorare ancora la vostra posizione professionale rendendola piacevole ed interessante. Voto 8.

Oroscopo sabato 28 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato, punto di partenza del prossimo weekend, ha preventivato il periodo ai massimi livelli. In arrivo dunque un giorno sereno e brillante. A tal proposito, senz'altro gli astri vedono come favolosa soprattutto la parte riguardante il pomeriggio e poi il "clou", ovviamente nel finale di serata. In amore, sarete completamente focalizzati sulla soddisfazione del vostro partner, rendendo ogni cosa che riguarda la coppia assolutamente speciale.

Pertanto, riuscirete a realizzare con la persona amata una magica alchimia: una perfetta intesa renderà il periodo euforico e a tratti estremamente coinvolgente: ottimo così! Single, non potrete essere che felici con tanti pianeti schierati dalla vostra. All'improvviso vi sentirete al centro del mondo, trionfanti per gentilezza ed armonia. Se finora non vi siete sentiti belli, qualcuno/a molto presto potrebbe farvi cambiare idea: questo sabato amore e serenità danzeranno sul tetto di casa vostra. Nel lavoro, pur di conseguire gli obiettivi prestabiliti sarete disposti ad uno sforzo supplementare. Sarà un gesto forte, che non passerà certo inosservato ed il senso di responsabilità dimostrato varrà la stima dei superiori.

Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani annuncia un sabato di fine settimana davvero in grande stile per voi del segno. Dunque, si prospetta una giornata più che ottima in tutti i sensi. In campo sentimentale, soprattutto, la Luna in Toro di questi giorni vi sorriderà senz'altro, regalando a tanti di voi passioni sfrenate su cui sfogare con piacere emozioni e sani istinti affettivi. In amore, riuscirete a portare allegria anche ad amici e famigliari, soprattutto se con problemi e situazioni da risolvere. In molti casi condividerete ideali e sogni, ma anche alcuni spunti creativi e momenti di gioco. L’influenza dell'Astrologia sul vostro segno si farà sentire: avrete voglia di fare nuove cose e, perché no, concedersi una serata romantica senza troppe pretese.

Single, sarete raggiunti da una polvere di brillante positività che vi renderà scintillanti e seducenti, grazie anche agli attuali influssi solari. Dateci sotto sfruttando al meglio ogni esperienze già vissuta. Nel lavoro sarà una giornata spumeggiante: con i pianeti a favore gli affari saranno in pole position! Per stravincere sull'interlocutore la soluzione sarà solamente quella di sorprenderlo con una mossa astuta, possibilmente imprevedibile. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, sabato 28 novembre, anticipa una giornata abbastanza pesante certificata da effemeridi dissonanti. Anche se alcune situazioni non prenderanno la direzione auspicata, pazienza, non è detto che questo sia un male alla fine.

In campo sentimentale sarete lievemente contrastati da Luna e Urano, a questo giro disarmonici al segno. Affronterete meglio i disguidi della giornata contando essenzialmente sulle sole vostre risorse interiori e mentali. Con il partner cercherete il dialogo, ma la presenza inopportuna di qualcuno (provate a immaginare chi potrebbe essere) renderà complicato un po' tutto. Single, se aveste troppo timore nell'affrontare una persona oppure di parlare a cuore aperto, allora pensate bene se è il caso di continuare o troncare sul nascere ogni legame. State rilassati e non forzate gli eventi. Nel lavoro, istinto ed intuizione saranno provvidenziali per illuminarvi circa le decisioni da prendere e le strade da seguire, specialmente lungo i percorsi più complessi.

Fidatevi della vostra capacità di analisi e, se non doveste sentirvi certi di quello che volete o dovete fare, chiedete aiuto. Voto 6.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.