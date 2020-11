L'Oroscopo di mercoledì 4 novembre sarà caratterizzato da intense emozioni per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare, fra i transiti planetari principali, la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone, Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Urano, la Luna in quadratura a Nettuno e Mercurio in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 4 novembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di mercoledì 4 novembre: determinazione per Ariete e Gemelli insoddisfatto

Ariete: avrete delle grandi soddisfazioni sul posto di lavoro. Finalmente, dopo tanto impegno e determinazione, potrete raccogliere i frutti delle vostre idee. Questo, purtroppo, causerà invidia in tutte quelle persone che desidereranno ottenere i vostri successi. Vi sentirete presi di mira e reagirete chiudendovi in voi stessi. L'oroscopo di domani suggerisce di non trincerarvi dietro a spesse barriere, sarà molto più utile dedicarvi a un'accurata selezione delle conoscenze da frequentare.

Toro: avvertirete delle spiacevoli sensazioni legate all'ansia. In un primo momento, cercherete di ignorarla e di non darle peso, ma dopo vi renderete conto di non poter convivere con essa.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rintracciare le cause che stanno alla base. Inoltre, trascorrere del tempo con la persona amata potrebbe rivelarsi un'ottima terapia. Il supporto emotivo, infatti, avrà un grande peso sul vostro umore e vi consentirà di recuperare il controllo della situazione.

Gemelli: la situazione sentimentale subirà una brusca battuta d'arresto. Vi renderete conto di voler rimanere più concentrati su voi stessi. Avrete tanti obiettivi da realizzare e, per il momento, l'impegno stabile con un partner esigente non vi renderà felici. Non ci sarà bisogno di essere scontrosi, il dialogo sarà la vostra migliore arma.

L'oroscopo consiglia di scegliere con cura le parole per non ferire i sentimenti dell'altro. Attenzione, però, a non prendere decisioni affrettate.

Cancro: sarà una giornata molto importante dal punto di vista dell'amicizia. Avrete delle dimostrazioni di forte lealtà nei vostri confronti e questo vi riempirà il cuore di gioia. Andrete al lavoro con uno spirito positivo e pronto a raggiungere grandi cose. Un po' più complessa sarà la situazione sentimentale. Farete fatica ad accettare i difetti del partner e proverete a mettere un freno alle sue contraddizioni. Sarà fondamentale seguire il vostro cuore e non farvi influenzare negativamente.

Previsioni zodiacali di mercoledì 4 novembre: Leone creativo e Vergine nostalgica

Leone: verrete travolti da una forza creativa non indifferente. Avrete fiducia nelle vostre risorse e non vi farete fermare dalle prime difficoltà. Spererete in un successo immediato, ma dovrete lottare molto prima di far conoscere la vostra arte. L'oroscopo consiglia di circondarvi di persone sincere e pronte a credere in voi. Avrete bisogno di un ambiente sereno e rilassato. Le negatività dovranno essere messe al mando perché potrebbero incidere, negativamente, sul vostro umore.

Vergine: avrete nostalgia per i tempi andati. Ripenserete ai momenti trascorsi a scuola, con i vostri amici, e vi renderete conto di avere molte più responsabilità sulle spalle.

Vi farete cogliere impreparati da un moto di delusione e panico, ma avrete tutte le carte in regola per sconfiggerlo. Le previsioni zodiacali suggeriscono di dedicarvi ad attività piacevoli e creative. Rispolverate le vecchie passioni e immergetevi completamente nella voglia di fare.

Bilancia: avrete la sensazione di stare sempre un passo indietro rispetto ai vostri amici. Vi sentirete in ritardo con il raggiungimento dei vostri obiettivi e con la costruzione di una famiglia. In realtà, le cose saranno ben diverse! L'oroscopo consiglia di seguire i vostri ritmi senza sforzarvi di accellerare i tempi. La diversità è una risorsa preziosa e voi riuscirete a sfruttare la vostra originalità per distinguervi dagli altri.

Potrebbero essere in arrivo delle sorprendenti novità in ambito romantico.

Scorpione: sarà un'ottima giornata dal punto di vista sentimentale. Stabilirete una connessione profonda con il partner e sarete in grado di aumentare il feeling di coppia. Le cose sul lavoro, però, saranno ben diverse. Dovrete affrontare una situazione turbolenta e difficile da gestire. Tutto sarà causato da alcune incomprensioni con i colleghi. L'oroscopo suggerisce di tenervi alla larga da inutili discussioni. Accettare le provocazioni, infatti, potrebbe causarvi dei problemi con i superiori.

Astrologia del 4 novembre: Sagittario confuso, relax per Pesci

Sagittario: non sarà facile scendere a patti con il lato più profondo di voi.

Verrete attraversati da pensieri contrastanti e farete fatica a fare il punto della situazione. L'incertezza e la confusione provate potrebbero spingervi a rimandare decisioni importanti. L'oroscopo consiglia di prendervi tutto il tempo necessario. La fretta, infatti, potrebbe essere una pessima consigliera. Coinvolgere gli amici nella vostra quotidianità sarà una mossa sensata e che vi renderà molto più ottimisti.

Capricorno: l'amore travolgerà il vostro cuore in tutta la sua interezza. Non avrete pensieri negativi, ma sarete pervasi da una sensazione di energia e benessere. Vi dedicherete al partner e cercherete di regalargli una sorpresa speciale. Le previsioni zodiacali di domani, però, suggeriscono di non concentrarvi solo sul lato romantico.

I vostri amici, infatti, potrebbero reclamare la vostra attenzione e accusarvi di essere un po' troppo distanti nell'ultimo periodo.

Acquario: un pizzico di allegria e vivacità non guasterà durante questo 4 novembre. Avrete bisogno di essere concentrati sul lavoro, però, accumulare uno stress eccessivo causerà l'effetto contrario. Si tratterà di una questione di equilibri, la cosa migliore sarà trovare un punto di incontro tra i vostri hobby e gli impegni lavorativi. Inoltre, la dolce situazione sentimentali vi renderà più sereni e solari. Il partner avrà solo parole gentili nei vostri confronti e vi riempirà di attenzioni!

Pesci: il divano eserciterà un'attrattiva irresistibile su di voi. Rimanderete tutti i vostri buoni propositi e sarete pronti a vivere una giornata all'insegna del relax.

La pigrizia prenderà il sopravvento, ma non ne farete un problema perché saprete che si tratterà solo di una cosa momentanea. L'oroscopo consiglia di fare il punto della situazione e di stilare una classifica delle vostre priorità principali: vi sentirete molto più leggeri e concentrati sulle cose davvero importanti.