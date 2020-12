L'oroscopo del fine settimana che va dal 19 al 20 dicembre prevede una meravigliosa Luna calante nel segno dei Pesci, pronta a dare una mano ai nativi del segno e in generale ai segni d'acqua per quanto riguarda la sfera sentimentale. I nativi Capricorno invece potranno contare su emozioni sincere da parte della propria anima gemella, mentre Vergine avrà tanti pensieri per la testa, sia in amore che per quanto riguarda il lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend, dal 19 al 20 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 19-20 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: fine settimana più che discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Il passaggio di Venere sta giovando molto alla vostra relazione di coppia, che andrà avanti piuttosto spedita, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro nuovi progetti saranno all'orizzonte, e voi non vedrete l'ora di iniziarli, soprattutto se si tratterà di mansioni di gruppo. Voto - 8

Toro: una discreta Luna in sestile dal segno dei Pesci vi aiuterà nella vostra relazione di coppia nel prossimo fine settimana. In ambito lavorativo invece ci sarà da rimboccarsi le maniche a causa di Giove che diventa quadrato, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Voto - 7

Gemelli: settore professionale in rialzo dopo una settimana così così. Giove e Saturno si troveranno in trigono dal segno dell'Acquario, e avrete modo di sentirvi più a vostro agio.

In amore ci sarà ancora da lavorare un po’, ma a tutti capita di passare un periodo no con il partner. Voto - 7-

Cancro: fine settimana positivo secondo le previsioni astrali. La Luna in trigono dal segno dei Pesci vi darà una mano in amore, e darete una spinta all'intesa di coppia. In ambito professionale avrete bisogno di progetti davvero validi, che per il momento sono difficili da sviluppare.

Voto - 7+

Leone: Venere e Mercurio saranno di grande aiuto in questo periodo natalizio per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia infatti avrà modo di trascorrere momenti davvero romantici, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro andrete piuttosto spediti con le vostre mansioni, ma un'occhiatina in più non farebbe male.

Voto - 7,5

Vergine: piuttosto pensierosi secondo l'oroscopo del fine settimana. Avrete tante cose da fare al lavoro e un po’ d'ansia da prestazione si farà sentire. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se avete una persona speciale al vostro fianco, dovrete dimostrare in tutti i modi il vostro amore, ora che Venere è negativa. Voto - 7-

Bilancia: attenzione a questa Luna opposta che potrebbe mettervi in crisi nel prossimo fine settimana secondo l'oroscopo. Meglio essere cauti nei confronti del partner, anche se Venere vi assiste. Nel lavoro non sarà un periodo troppo faticoso, ma dovrete fare comunque del vostro meglio. Voto - 7-

Scorpione: un bel weekend per voi nativi del segno tutto sommato. Vi piacerà molto la compagnia della vostra anima gemella, grazie anche alla Luna favorevole che metterà la giusta atmosfera.

Nel lavoro resistete ancora un po’ e avrete modo di riposarvi in tutta tranquillità. Voto - 7,5

Sagittario: Venere e Mercurio sono in congiunzione, ma la Luna in quadratura potrebbe farvi un po’ i dispetti in amore. Meglio non toccare certi argomenti proprio adesso. Nel complesso però, andrete abbastanza d'accordo. In ambito lavorativo non scoraggiatevi, perché attendendo il momento più adatto, ne ricaverete il massimo. Voto - 7,5

Capricorno: una buona Luna in sestile vi permetterà di godere di una stabile relazione sentimentale secondo l'oroscopo. Il partner nutrirà emozioni sincere nei vostri confronti, con grandi benefici verso l'intesa di coppia. Nel lavoro Giove è andato via, dunque sarà richiesto maggior impegno da parte vostra con le mansioni.

Voto - 8-

Acquario: weekend leggermente sottotono ma comunque positivo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore il partner sarà piuttosto morbido con voi, e l'atmosfera sarà abbastanza piacevole. Nel lavoro le vostre scelte avranno significative ripercussioni nelle vostre mansioni, dunque scegliete bene. Voto - 7+

Pesci: previsioni zodiacali del prossimo fine settimana piuttosto buone con la Luna che vi terrà compagnia. In amore le emozioni con il partner si faranno sentire, dimenticando momentaneamente i problemi. Tuttavia trovate anche del tempo per risolverli questi problemi. Nel lavoro ci saranno meno incarichi da svolgere, ma richiederanno comunque impegno da parte vostra. Voto - 7,5