Domenica 13 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno dello Scorpione (dove sosta Venere) ai gradi del Sagittario (dove staziona Mercurio ed il Sole), mentre Marte transiterà nel segno dell'Ariete. Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci, così come Urano permarrà in Toro. In ultimo, il Nodo Lunare resterà nel domicilio dei Gemelli come Giove, Saturno e Plutone rimarranno stabili in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Ariete: shopping. La settimana si concluderà probabilmente con una giornata all'insegna degli acquisti per i nati Ariete, che si prodigheranno nell'acquistare oggetti particolarmente funzionali alla propria abitazione.

2° posto Leone: entusiasta. Scrollatisi di dosso la Luna in Scorpione già all'ora di pranzo, i nati Leone potrebbero avere più chiaro il quadro generale delle proprie opportunità professionali, e ciò darà una belle sferzata al loro entusiasmo.

3° posto Sagittario: organizzati. Nulla sfuggirà all'occhio vigile del terzo segno di Fuoco in questa giornata, coi nativi che organizzeranno, con tutta probabilità, ogni attività pratica e professionale nel dettaglio, in modo da spianarsi la strada per il prossimo futuro.

I mezzani

4° posto Acquario: lavoro top. Domenica che si prospetta interessante per i nati Acquario, i quali potranno mettere in atto alcune vecchie intuizioni professionali pregresse che gli potrebbero permettere di allargare il proprio bacino d'utenza.

5° posto Toro: affaccendati. Tante, forse troppe le incombenze da ultimare questa domenica in casa Toro, coi nativi che non vorranno presumibilmente rinviarne nessuna, arrivando a sera stremati ma estremamente soddisfatti del lavoro compiuto.

6° posto Scorpione: mattinata top. Col terzetto Luna-Venere-Nettuno nel loro Elemento sino alla tarda mattinata, i nativi dovrebbero concentrare le attività più importanti proprio in quelle ore, in modo da evitare che le stesse siano influenzate da equivoci e rallentamenti.

7° posto Cancro: taciturni. Il sestile Saturno-Venere che terrà banco nelle ore pomeridiane potrebbe rendere i nativi particolarmente silenziosi durante lo svolgimento delle attività lavorative, ma ciò non influirà sulla qualità delle mansioni svolte.

8° posto Gemelli: alti e bassi. Giornata che avrà buone possibilità di essere influenzata da un tono umorale altalenante in casa Gemelli, coi nativi che non capiranno a fondo le motivazioni di tali alti e bassi.

In serata sarà bene evitare di rispondere a tono al partner, meglio fare orecchie da mercante.

9° posto Bilancia: svogliati. La voglia di mettersi in gioco non busserà probabilmente alla porta di casa Bilancia in queste 24 ore, dove il secondo segno d'Aria deciderà di dedicarsi a quelle attività casalinghe spesso rinviate.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: puntigliosi. Essere a favore di un lavoro certosino è qualcosa di lodevole, ma questa domenica i nativi a capo di un team professionale potrebbero alzare un po' troppo l'asticella, mettendo in campo una spropositata puntigliosità.

11° posto Vergine: finanze flop. Il leitmotiv domenicale potrebbe essere risparmio, specialmente per i nati Vergine che non hanno badato a spese per acquistare ben e servizi decisamente non indispensabili negli ultimi mesi.

12° posto Pesci: nervosi. Il dodicesimo segno zodiacale potrebbe avere un diavolo per capello, nella seconda parte della giornata, dove la congiunzione dei Luminari sommata a Nettuno diretto nella loro orbita li farà scattare alla minima provocazione.