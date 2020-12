L’Oroscopo di martedì 15 dicembre apre le porte a una giornata con alti e bassi, ma non per tutti sarà così. C’è chi avrà un buon supporto astrale e sarà più scattante che mai e chi, invece, dovrà rivedere i conti e riflettere sul da farsi. Amore, soldi, famiglia, fortuna, scopriamo cosa prevedono gli astri per queste 24 ore, osservando anche la classifica disposta in ordine decrescente.

Oroscopo degli ultimi 4 segni

Capricorno - 12 - Dovrete mettercela tutta per arrivare a fine giornata senza innervosirvi. Le stelle parlano di un martedì alquanto spinoso in cui qualcuno o qualcosa vi urterà i nervi.

Avrete un diavolo per capello, ma dovrete fare buon viso a cattivo gioco. Occhio alla pressione che in queste 24 ore potrebbe fare i capricci. Avete bisogno di un bella vacanza.

Ariete - 11 - Periodo un po’ critico. Degli affari vanno male, c’è aria tesa all’interno del luogo di lavoro o in famiglia e, come se non bastasse, quest’anno sentite ancora meno l’atmosfera natalizia. Avete un gran bisogno di prendervi del tempo per chiudervi in voi stessi e riflettere approfonditamente su cosa non va e come superarlo. Non costringetevi a fingere uno stato d’animo migliore di quello che avete, altrimenti finireste per aggravare il disagio interiore che provate.

Gemelli - 10 - Un problema rischierà di sciuparvi la giornata, non a caso le stelle parlando di imprevisti in agguato!

Purtroppo vi toccherà affrontare un martedì sottotono e abbastanza demoralizzante, ma cercate di non gettare la spugna tanto facilmente. Mantenete alta la vostra curiosità e non stancatevi mai di fare domande e di cercare una soluzione o una spiegazione. Possibili problemi alla connessione e un piccolo fastidio fisico.

Scorpione - 9 - Martedì con qualche risposta o soluzione in arrivo.

Avrete modo di chiarire ogni incongruenza che si è abbattuta sulla vostra vita. Attenzione al traffico e ai mezzi di trasporto pubblici, se possibile optate per soluzioni alternative. Le terapie risulteranno favorite, in queste 24 ore il vostro corpo sarà in grande ripresa e finalmente vi libererete di quei dolori che vi hanno tormentato sinora. Bene anche il comparto affettivo.

Le previsioni astrali dei quattro segni nella media

Toro - 8 - Da quando è iniziato l’anno, molte cose sono precipitate rovinosamente. Progetti, viaggi, lavoro, famiglia, studio, socializzazione, tutto ciò ha subito una grave caduta che ha frantumato ogni vostra speranza. Dovrete fare uno sforzo in più e tenere duro fino alla fine dell’anno, intanto cercate di semplificare ogni dovere e cercate supporto nei libri e nel dialogo con le persone giuste.

Cancro - 7 - Questo è stato un 2020 in cui vi siete sentiti perseguitati dalla scalogna. I vostri dispositivi elettronici hanno fatto forfait e forse anche l’automobile vi ha recato parecchi problemi. Tra questo e le tante rinunce che avete fatto, non vedete l’ora che arrivi la fine dell’anno. Ma prima di chiudere un capitolo dolente della vostra vita dovrete vedervela con le ultime giornate con Saturno contro.

Dunque, aspettatevi un’altra giornata complicata ma tenete bene a mente che presto avrete una rivincita strepitosa.

Leone - 6 - In queste 24 ore sarete molto impazienti, soprattutto perché sarete in attesa di un evento che attendete da tempo. Tirate fuori il vostro carattere e allenate il muscolo della pazienza. Potrebbe essere essenziale rivedere delle scelte, specialmente se non ne siete più tanto convinti. In serata spegnete ogni aggeggio stressante e abbandonatevi alla lettura o alla visione di un bel programma televisivo.

Bilancia - 5 - I maschi di questo segno sono molto dediti al lavoro e hanno un’alta devozione verso la persona amata. Le femmine, invece, sono dotate di fascino e portano armonia ovunque vadano. Questa giornata si prevede più che normale, le stelle non vedono problemi ma nemmeno soluzioni.

Tutto quello che dovrete fare e continuare a battere il ferro finché è caldo: qualcosa sta per cambiare sul piano lavorativo o sentimentale.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni

Vergine - 4 - Martedì molto importante e soprattutto decisivo, le vostre azioni risulteranno più che determinanti. Se da tempo state portando avanti lo stesso modus operandi e le cose non funzionano abbastanza, allora cambiate disco e rinnovate tutto. Lasciare la strada vecchia per quella nuova può spaventare, ma vale la pena correre dei rischi in più per risalire la china.

Sagittario - 3 - Dicembre porta amore, emozioni e unità familiare. Dunque, a partire da questa giornata vi sentirete molto meglio, non solo a livello fisico ma anche mentale. Chi lavora in proprio o aspira a una promozione, riceverà riconoscimenti e qualche extra in più.

Sarà la giornata ideale per riparare i guasti e guardarsi attorno in cerca di soluzioni efficaci. Un corso o un libro vi aprirà nuovi percorsi di vita.

Pesci - 2 - Dopo un tranquillissimo lunedì, ecco che in queste 24 ore dovrete correre il più veloce possibile per stare dietro ai vostri doveri. Fortunatamente le stelle vi favoriranno donandovi la spinta giusta che vi permetterà di essere scattanti e conclusivi. In un baleno la vostra giornata finirà e potrete rilassarvi con la visione di un bel film o di una serie tv. Amore ok, anche se non si può dire lo stesso per i single.

Acquario - 1 - Oroscopo favorevole! Concentrazione alle stelle in questo martedì sorridente. Non esistete a chiedere chiarimenti o un aiuto, anzi fate tutto il possibile per semplificarvi l’esistenza.

A prescindere dalle vostre entrate, non vale la pena spendere per oggetti lussuosi che hanno la medesima durata di quelli normali, dunque, rivedete un po’ le vostre usanze/esigenze e cercate di essere più intelligenti possibili.