L'Oroscopo del giorno 1° gennaio è pronto a svelare come andrà l'inizio del nuovo anno nei riguardi dell'amore e nel lavoro. In questo frangente, l'Astrologia applicata al prossimo venerdì annuncia la presenza della Luna in Leone, fonte inesauribile di opportunità specialmente per gli innamorati o per coloro con problematiche sentimentali da risolvere. Ansiosi di scoprire qualche piccola anticipazione in merito ai segni più e meno fortunati?

In questo frangente, visto che trattiamo in esclusiva i soli simboli astrali appartenenti alla prima tranche dello zodiaco, si preannuncia un Capodanno vincente per gli amici dell'Ariete.

Il predetto simbolo di Fuoco potrà godere dell'ottimo trigono offerto da Venere verso Marte, pianeta di settore. A trovare il sostanziale supporto da parte dell'Astrologia in questo inizio di gennaio saranno anche Gemelli e Leone, entrambi supportati dalla Luna in Leone nonché da altri pianeti per quanto concerne la parte legata al lavoro.

Parlando della sestina in analisi, le odierne predizioni indicano in leggera difficoltà gli amici nativi del Cancro, nel contesto considerati in periodo "sottotono". Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di venerdì segno per segno.

Classifica stelline 1° gennaio

Le effemeridi riguardanti il prossimo venerdì hanno già tirato le somme in merito al grado di positività/negatività da attribuire ai sei simboli sotto analisi.

Come da copione, il responso astrale è schematizzato e pronto per essere svelato nella classifica stelline del 2021, in questo frangente interessante la giornata del 1°gennaio. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo i settori della vita riguardanti l'amore e il lavoro, in questa sede relativamente ai soli segni della prima sestina.

Qualcosa già è stata anticipata in apertura, adesso non resta che prendere visione della scaletta completa e scoprire la posizione stabilita dagli astri ai relativi segni.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno da Ariete a Vergine:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Cancro.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 1° gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'.

L'oroscopo del 1° gennaio al segno dell'Ariete predice una giornata in grande stile per il preannunciato trigono Marte-Venere. In amore, vivrete un grandioso venerdì da considerare come uno tra i migliori in assoluto. In merito alla parte affettiva del periodo, le stelle promettono una giornata di grande ottimismo, forte slancio e tanta disponibilità verso il partner. Regnerà così un clima sereno, nulla potrebbe trasformare il vostro sorriso in una smorfia di tristezza. Godetevi questo momento di serenità approfittando del periodo per passare momenti d'intensa intimità con la dolce metà. Single, vi sentirete bene, in armonia con l'ambiente che vi circonda. Questo giorno porterà infatti sicurezza, stabilità negli affetti e nelle relazioni d'amore: saranno le piccole cose di tutti i giorni a scaldarvi il cuore ed a riempirvi l'animo di gioia e di soddisfazione.

Nel lavoro, buone notizie daranno impulso necessario affinché i vostri progetti possano iniziare all'insegna dell'ottimismo. Tutto sarà bello e tranquillo il ché non favorirà certamente la voglia di rischiare per paura di rovinare questa calma. Voto 10.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano che il periodo non porti situazioni difficili da risolvere, anche se non si annuncia al massimo viste le quattro stelle a corredo del segno. Il consiglio per quanto concerne l'amore è quello di non mollare, qualunque cosa sarete chiamati ad affrontare. Per i sentimenti con problematiche da risolvere sarete franchi e diretti con le relazioni pronte a beneficiare di una ritrovata armonia, in crescita nel periodo.

Cercate di stupire il vostro partner con eventuali piccoli dolci accorgimenti, il che servirà a rendere intrigante soprattutto la serata. Single, il buon umore vi renderà popolari nei confronti di chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento visto che nel periodo senz'altro potrete contare su una forma smagliante. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta ma fatelo solo nel momento in cui si presentassero. Nel lavoro, i vostri ideali sono così alti che vi fanno girare la testa. Sarebbe un bene concentrarsi sulla costruzione di legami con la realtà, piuttosto che lasciare posto alla delusione. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia sul primo giorno del nuovo anno, in base anche a quanto evidenziato nell'oroscopo seguente, indica una perfetta partenza del mese di gennaio.

Ottimo il supporto in arrivo da Venere e Sole, entrambi da considerare speculari positivi al 98,8%. Buona anche la Luna in Leone, nel frangente solleticata da Urano e Saturno. In amore, sarà fantastico questo primo giorno dell'anno in cui i vostri sentimenti saranno al "top". Potrete certamente contare sulle buone stelle per vivere una giornata fatta di belle emozioni, divertendovi insieme al partner, agli amici e famigliari. Single, il cielo butterà benzina sul fuoco proponendo numerose tentazioni o opportunità d'avventura da cogliere al volo. Il vostro buonumore sarà davvero contagioso. Nel lavoro infine, dedicatevi con impegno ad un progetto che desiderate realizzare con tutte le vostre forze, perché sarà proprio questo primo dell'anno il momento per poterci dare dentro in modo da arrivare all'obiettivo.

In aumento il vostro prestigio sociale ed economico. Voto 9.

Oroscopo venerdì 1° gennaio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì giudica la partenza del 2021 in linea con i periodi "sottotono". Il periodo dunque, potrebbe essere davvero di basso livello. In amore, la Luna vi volterà completamente le spalle: prima di prendere una qualsiasi decisione, fate chiarezza in voi stessi e focalizzate con calma i veri obiettivi. Una leggera tensione animerà il rapporto di coppia, in ogni modo senza compromettere l'attuale equilibrio: fate attenzione ad evitare inutili distrazioni. Single, alcuni pianeti abbastanza dispettosi renderanno turbolento questo primo giorno del nuovo anno. Sappiamo che le novità vi spaventano e preferireste andare sul sicuro, però, sappiate che non tutto può essere stabilito a tavolino, purtroppo.

Chiedetevi intanto se davvero vale la pena perdere il controllo per ogni sciocchezza, oppure lasciare che le cose facciano il loro corso, senza innervosirsi troppo. Nel lavoro, non spaventatevi delle responsabilità se sembreranno piombarvi addosso tutte insieme. Avete tanta grinta, capacità, tenacia, spalle robuste, rimboccatevi le maniche e state tranquilli, perché ce la farete senza timori. Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo del giorno prevede che partirà molto bene questa parte iniziale del 2021, con un venerdì improntato alla concretezza e sul buon fare. I rapporti interpersonali andranno a gonfie vele soprattutto nei riguardi dei sentimenti che ne usciranno rafforzati. In amore pertanto, se avete una storia d'amore felice in corso, la giornata e soprattutto la serata vi renderanno ancora più sorridenti.

L'intesa con il partner sarà eccellente, vi comprenderete come non mai: vi basterà un'occhiata per sapere cosa desidera la vostra anima gemella. Single, il cielo del periodo si adatterà proprio al caso vostro e, se doveste essere nella condizione di farvi perdonare qualche piccolo peccato, sarà molto più facile con un sorriso abbagliante degno della migliore pubblicità di dentifricio. L'attività professionale sta marciando bene, ve ne accorgerete senza possibilità di equivoci specialmente se lavorate alle dipendenze altrui. Gli astri di venerdì agevoleranno i contatti, favoriranno la comunicazione, accresceranno la vostra simpatia e vi renderanno imbattibili. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di venerdì 1° gennaio preannuncia l'arrivo di uno splendido inizio anno, certamente in grado di regalare una giornata molto interessante.

La parte più convincente del periodo arriverà nelle relazioni legate ai sentimenti e alle amicizie. Ansiosi di scoprire come è stata preventivata nel complesso la giornata? In campo sentimentale, se non volete rovinare l'armonia del rapporto di coppia siate più comprensivi nei confronti del partner. Ciò non significa che dovete essere sempre d'accordo con lui/lei, ma almeno cercate di ascoltare o stare più tempo insieme. Single, la Luna vi sorriderà e vi darà la possibilità di circondarvi di persone che riescono a tirar fuori il meglio da voi. Giove infatti, nel corso degli ultimi tempi vi ha fatto recuperare l'ottimismo che avevate perso. È possibile che una persona vicino a voi vi faccia una corte serrata: accettate l'invito se veramente interessati, altrimenti declinatelo fin da subito.

Nel lavoro, sarete inarrestabili, con il desiderio segreto di far mangiare la polvere alla concorrenza ed agli ostacoli! Cercate di operare con precisione e metodo per arginare il disordine e tenere alto il vostro rendimento professionale. Voto 8.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.