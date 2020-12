Lunedì 21 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna e Nettuno sui gradi dei Pesci, mentre Giove e Saturno transiteranno nel segno dell'Acquario. Plutone, il Sole e Mercurio permarranno in Capricorno, così come Urano proseguirà il domicilio in Toro. Infine, Marte risiederà nel segno dell'Ariete, nel frattempo Venere rimarrà stabile nel Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Pesci, meno roseo per Cancro e Leone.

Sul podio

1° posto Pesci: diplomatici. La settimana avrà buone chance di cominciare col vento in poppa in casa Pesci, coi nativi che sfoggeranno buone doti comunicative e, all'occorrenza, diplomatiche che li faranno essere una spanna sopra gli altri in ogni discussione intrapresa.

2° posto Ariete: ambiziosi. Con la decima dimora irradiata dal doppio trigono che Marte ingaggerà con Sole e Mercurio, il primo segno zodiacale sarà presumibilmente indotto a premere sul pedale dell'acceleratore nel settore lavorativo, dimostrando grande ambizione.

3° posto Sagittario: amore top. Lunedì i nati Sagittario potrebbero dedicare gran parte delle loro attenzioni verso il partner, riempiendolo di tenerezze sino a sera. Faccende professionali in secondo piano.

I mezzani

4° posto Bilancia: sognatrici. Il secondo segno d'Aria, nella giornata che aprirà questa settimana dicembrina, potrebbe non voler spendere nemmeno un istante a rimuginare sulle problematiche del momento, preferendo di gran lunga viaggiare di fantasia con la mente.

5° posto Gemelli: lavoro top.

I liberi professionisti del segno avanzeranno, c'è da scommetterci, spediti verso il raggiungimento delle mete prefisse, a patto che in queste 24 ore facciano attenzione a non pestare i piedi alla concorrenza. Con Venere disarmonica, difatti, il rischio di ripercussioni sarà alto e sarebbe un peccato vanificare parte del lavoro svolto in precedenza.

6° posto Acquario: focus sentimentale. Alcune faccende di cuore, probabilmente trascinate dai mesi estivi, avranno buone possibilità di tornare alla ribalta da questa giornata in poi, coi nati Acquario che dovranno affrontarle quanto prima.

7° posto Toro: taciturni. Lunedì in cui il primo segno di Terra avrà, con tutta probabilità, poca voglia di comunicare col mondo circostante, partner compreso, difatti si rifugerà nella propria zona di comfort tenendo le altre persone ben distanti.

8° posto Capricorno: a testa bassa. Riuscire ad ottenere risultati professionali degni di nota in queste 24 ore potrebbe essere un'ardua impresa per i nati Capricorno che, per ottenere qualche piccolo frutto, dovranno lavorare a testa bassa sino a sera.

9° posto Vergine: amore flop. Qualcosa parrà non quadrare sul versante sentimentale dei nati Vergine in questa giornata, nella quale la comunicazione non sarà al top e mancherà anche la verve sotto le lenzuola.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: distratti. Mercurio quadrato alla Luna in sesta casa renderà probabilmente la prima decade incline alle distrazioni, in particolar modo durante lo svolgimento di attività più rischiose, quindi meglio procrastinarle per evitare il peggio.

11° posto Cancro: indecisi.

Il futuro professionale dei nati Cancro potrebbe essere il leitmotiv della giornata, coi nativi che risulteranno parecchio indecisi su che strada intraprendere divenendo un pizzico pessimisti. Il momento astrale, Sole in opposizione in primis, però gli consiglia vivamente di attendere prima di operare una scelta in tal senso.

12° posto Leone: revisioni finanziarie. Meglio evitare per i nati Leone di lanciarsi in spese extra nella giornata di lunedì, sebbene il periodo festivo invogli continuamente a spendere i nativi farebbero meglio a serrare i cordoni della borsa.