L'oroscopo di domenica 20 dicembre prevede un fine settimana importante per i nativi Pesci, in quanto la Luna sarà in congiunzione e dunque la giornata sarà da sfruttare per eventuali chiarimenti con il partner, mentre per il Leone in questo periodo è importante che i rapporti siano armoniosi e collaborativi. Giove si sposterà ufficialmente nel segno zodiacale dell'Acquario, che quindi per circa un anno potrà contare su una marcia in più in ambito professionale, mentre l'Ariete sfrutterà la posizione favorevole di Mercurio per darsi da fare con le proprie mansioni.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 20 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 20 dicembre segno per segno

Ariete: dal punto di vista sentimentale, se siete single, potrebbe essere un buon momento per conoscere nuove persone, e la vostra determinazione potrebbe farvi guadagnare anche una relazione a distanza. Se invece avete una relazione stabile, cercherete di difendere la vostra libertà di coppia, perché il partner per voi è molto importante e perché Venere favorevole ve lo permette. Nel lavoro sfruttate la posizione di Mercurio se davvero ci tenete a svolgere incarichi di più ampio respiro. Voto - 8

Toro: la Luna in sestile dal segno dei Pesci che sarà molto importante in questa giornata secondo l'oroscopo. Se infatti la vostra relazione naviga in brutte acque, provate a chiarire con la vostra anima gemella e trovate una soluzione ai vostri problemi.

Per quanto riguarda i single potreste recuperare punti nei confronti della persona che vi piace. In ambito lavorativo Giove passa nel segno dell'Acquario, il che significa che adesso dovrete fare molta attenzione a come vi muovete. Voto - 7

Gemelli: periodo poco favorevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere e la Luna sono negative e dal punto di vista sentimentale, soprattutto se siete single, sarà meglio che teniate sotto controllo le vostre insofferenze.

Se avete una relazione fissa invece, esprimervi con il partner non sarà semplice, né con le parole né con i fatti. Nel lavoro non perdete le staffe se le cose non vanno bene. Mercurio è negativo, ma Giove da questa giornata vi sosterrà. Fate un bel respiro e vedete le cose dal lato positivo. Voto - 6,5

Cancro: se non vi sentite sicuri delle vostre capacità, forse sarebbe il caso di parlarne con qualcuno, o comunque sia trovare un modo per tornare ad essere ottimisti.

State svolgendo bene le vostre mansioni, dunque guardate sempre il bicchiere mezzo pieno. In amore voi single vi scioglierete facilmente dopo una serie di complimenti. Se avete una relazione fissa riuscirete a trarre forza dalla vostra anima gemella, e ora che Giove non è più opposto, godrete di un po’ di fortuna in più. Voto - 7+

Leone: potrebbero iniziare a insorgere dei problemi da punto di vista professionale secondo l'oroscopo di domenica 20 dicembre. Giove diventa infatti opposto e sarà così almeno per i prossimi dodici mesi. Per fortuna al momento Mercurio è positivo dal segno del Sagittario, e non sentirete molta pressione, ma sarebbe comunque opportuno prestare attenzione. In amore invece la situazione sarà stabile e con Venere dalla vostra parte vi godrete queste giornate nel più completo romanticismo.

Se siete single tratterete le persone che amate con estrema cura. Voto - 7,5

Vergine: si apre per voi un momento di riflessione in ambito lavorativo secondo. Sta per finire un ciclo durato un bel po’ di tempo, adesso è il momento di fare il passo in avanti. Passo che però non vi ispira a causa di Mercurio quadrato. In amore le incertezze vengono a galla quando non vedete il partner con gli stessi occhi, ma dovrebbe essere solo una fase di passaggio, dunque abbiate pazienza. Se siete single pensate per una volta a farvi voi un regalo. Voto - 6,5

Bilancia: comincia una stagione lavorativa florida e piena di novità opportunità per i nativi del segno. Giove si troverà in ottima posizione per un lungo periodo di tempo e insieme a Mercurio in sestile dal segno del Sagittario, potreste impegnarvi per chiudere al meglio l'anno e iniziare quello nuovo sotto i migliori auspici.

Bene anche la sfera sentimentale, grazie ad un cielo piuttosto sereno che vi metterà a vostro agio con il partner. Se siete single poserete più volte il vostro sguardo verso la persona che vi piace. Voto - 8,5

Scorpione: sfera sentimentale molto buona grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Pesci. In amore la vostra relazione è stabile e il vostro modo di rendere felice il partner è unico. Se siete single il vostro piano per corteggiare la vostra potenziale anima gemella potrebbe avere risvolti inaspettati. In ambito lavorativo Giove diventa negativo, e la situazione potrebbe non essere così promettente come sperate. Meglio rivedere la vostra tabella di marcia. Voto - 7-

Sagittario: settimana che finisce con un po’ di tranquillità in meno a causa della Luna in quadratura.

Secondo le previsioni zodiacali del 20 dicembre, la vostra relazione di coppia rallenterà un po’, ma sarà comunque piuttosto valida, soprattutto quando c'è dialogo tra voi e il partner. Se siete single se riuscite ad attirare la sua attenzione è fatta. Per quanto riguarda il lavoro Giove si sposterà in una posizione più agiata per voi, perfetto per dare una spinta alla vostra carriera professionale. Voto - 8-

Capricorno: il pianeta Giove lascia il vostro cielo secondo l'oroscopo di domenica. Ciò nonostante troverete un modo per superare certe avversità al lavoro e sfruttare al meglio le novità in vista. Insomma, un leggero calo di prestazioni, ma che saranno ancora accettabili. In amore se siete single sappiate che il vostro sorriso potrebbe essere l'arma vincente per fare colpo.

Se invece avete una relazione stabile è tempo di regali, dunque sarebbe il caso di farne uno al partner. Voto - 8

Acquario: buone notizie per quanto riguarda la vostra configurazione astrale secondo l'oroscopo. Giove entrerà a far parte del vostro cielo, e in ambito professionale le cose tenderanno a migliorare, previo impegno da parte vostra. In amore Venere vi sta aiutando molto con la vostra relazione di coppia, e la strada si farà sempre più in discesa. Se siete single potreste finalmente rendervi conto dei sentimenti che provate verso una persona in particolare. Voto - 9

Pesci: giornata in cui dovrete sfruttare appieno la Luna in congiunzione secondo l'oroscopo, soprattutto in amore, per cercare di chiarire eventuali problemi di coppia, causati magari da questa Venere negativa che non vi lascia in pace.

Se siete single siate ben chiari quando vi esprimete. Per quanto riguarda il lavoro perderete il supporto di Giove, e sarebbe necessario agire con molta attenzione. Voto - 7-