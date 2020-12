L'oroscopo della settimana che va dal 21 al 27 dicembre prevede il passaggio del pianeta Mercurio nel segno zodiacale del Capricorno in sostituzione a Giove, che da poco è entrato nel segno dell'Acquario, mentre i nativi Sagittario saranno premiati al lavoro per progetti di ampia portata che si riveleranno un successo, anche senza più Mercurio favorevole. La Luna fondamentalmente si troverà nel segno dell'Ariete e del Toro, regalando loro discreti successi in amore, mentre Leone potrà contare su una luminosa Venere per prepararsi al meglio per queste feste ormai in arrivo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 21 al 27 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 21 al 27 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: settimana che vede un cielo discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo da una parte avrete Giove in sestile dal segno dell'Acquario, dall'altra invece ci sarà Mercurio in quadratura, dunque un po’ di fortuna vi assisterà con le vostre mansioni, ma un po’ d'attenzione sarà comunque necessaria. In amore la Luna sarà in congiunzione da martedì fino a giovedì pomeriggio circa, e vi aiuterà a trascorrere questa settimana di festa in serenità con il partner. Se siete single tenderete a preoccuparvi di più delle persone che amate di più in questo periodo, ma nulla vieta una bella e gradita sorpresa.

Voto - 8+

Toro: previsioni zodiacali della prossima settimana tutto sommato buone per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, dal punto di vista lavorativo faticherete un po’ con le vostre mansioni, colpa anche di Giove in quadratura. Fortunatamente però i rapporti con i colleghi saranno ottimali grazie a Mercurio favorevole, e vi daranno una mano qualora ne abbiate bisogno.

Per quanto riguarda i sentimenti sarete bravi ad evitare i litigi di coppia, e con la Luna in congiunzione fino a sabato l'atmosfera in famiglia sarà molto accogliente, per un Natale gioioso. Se siete single un nuovo ciclo d'amore porterà forti emozioni in voi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Gemelli: non un periodo ottimale secondo l'oroscopo al momento.

Questo cielo non vi riserverà piacevoli eventi, al massimo qualche bel momento insieme al partner per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie alla Luna in Ariete. Provate a dimostrare con più forza quanto ci tenete alla vostra anima gemella. Se siete single invece provate a dimostrare le vostre intenzioni con i fatti e non con le parole. In ambito lavorativo Mercurio smette di darvi fastidio, e con Giove favorevole vi sentirete all'altezza di determinate mansioni. Voto - 7-

Cancro: giornata di lunedì che partirà bene grazie alla Luna in trigono secondo l'oroscopo, ma fino a giovedì dovrete resistere perché sarà in quadratura dal segno dell'Ariete, per poi tornare nuovamente favorevole dal segno del Toro. Insomma, alcuni alti e bassi nella vostra relazione di coppia, per cui meglio non strafare con il partner.

Per quanto riguarda i single se quest'ultimo periodo non vi è sembrato semplice, presto avrete modo di rifarvi, basta essere fiduciosi. In ambito lavorativo Mercurio diventerà opposto per un po’ di tempo, e le vostre idee potrebbero slittare a un secondo momento. Voto - 7-

Leone: oroscopo della settimana discreto per voi nativi del segno. La prima parte sarà piuttosto spumeggiante, con una bella Luna pronta ad illuminare la vostra relazione di coppia. Nella restante parte della settimana cercate di continuare ad essere così morbidi con il partner. Anche se la Luna sarà opposta, avrete comunque Venere dalla vostra parte. Se siete single le emozioni che proverete saranno intense, ma un po’ incerte. In ambito lavorativo fate attenzione perché perdete il supporto di Mercurio, e Giove è opposto, dunque pianificate al meglio le vostre strategie professionali.

Voto - 7+

Vergine: configurazione astrale che prevede un ottimo Mercurio in trigono dal segno del Capricorno per il prossimo periodo secondo l'oroscopo. Questo significa che in ambito lavorativo, ma volendo anche in amore, i rapporti sociali e sentimentali miglioreranno molto. Provate a proporre dei progetti di gruppo se vi va. Per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, il fine settimana si prospetta ideale per stare un po’ con il partner, sotto una magnifica Luna in trigono dal segno del Toro. I single avranno voglia di leggerezza e riusciranno a prendersi del tempo solo per loro. Voto - 7,5

Bilancia: ottimo periodo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Giove e Venere saranno vostri alleati nel prossimo periodo, piuttosto fortunato soprattutto in amore.

Date del vostro meglio per dimostrare quanto ci tenete alla vostra anima gemella. Se siete single incontrare gente positiva vi aiuterà a vedere le cose con maggior fiducia e ottimismo. In ambito lavorativo forse Mercurio in quadratura potrebbe essere fastidioso, ma non sarà un grosso problema per quanto riguarda le vostre mansioni. Voto - 8

Scorpione: non una settimana eccezionale per voi nativi del segno, complice la Luna in opposizione dal segno del Toro a partire da giovedì pomeriggio, e di Giove ormai in quadratura dal segno dell'Acquario. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale le prossime potrebbero essere giornate nervose, eccezion fatta per lunedì, giornata da sfruttare appieno. Se siete single forse sarebbe il caso di cambiare qualcosa nella vostra routine.

In ambito lavorativo la vostra condotta sarà molto importante per il datore di lavoro, dunque mostrate sempre rispetto e voglia di fare. Voto - 6,5

Sagittario: la Luna in Ariete e Giove in sestile dal segno dell'Acquario saranno un vero toccasana per dare un po’ di brio alla vostra quotidianità. In amore i sentimenti nei confronti del partner s'intensificheranno, e di conseguenza l'affiatamento di coppia toccherà i sui massimi livelli, come non accadeva da tempo. Se siete single non ci saranno grosse novità, ma sicuramente non la finirete di staccare gli occhi di dosso la persona che vi piace. In ambito lavorativo Mercurio abbandonerà il vostro cielo, con qualche piccolo rallentamento nelle vostre mansioni, ma Marte e Giove saranno positivi, pronti ad assistervi nelle vostre imprese.

Voto - 9

Capricorno: un buon periodo per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, una rinnovata fiducia nei confronti del partner, grazie anche alla Luna in trigono dal segno del Toro, vi regaleranno un Natale davvero delizioso in compagnia del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single i consigli preziosi che riceverete potrebbero influenzarvi positivamente per approcciarvi come si deve verso il vostro potenziale partner. In ambito lavorativo se ne va Giove ed entra Mercurio, che potrebbe regalarvi interessanti opportunità da valutare con attenzione. Voto - 8,5

Acquario: oroscopo settimanale niente male per voi nativi del segno. Giove sosterà nel vostro cielo per un po’ di tempo, e dal punto di vista lavorativo sarà utile per pianificare al meglio il prossimo periodo ed ottenere solamente il meglio dalle vostre mansioni.

Per quanto riguarda i sentimenti se siete single, utilizzando il giusto metodo potreste riuscire ad avvicinarvi alla persona che vi piace. Se invece avete una relazione stabile preoccuparsi del partner sarà romantico e nobile da parte vostra. Venere inoltre vi renderà affascinanti, e darà un tono diverso alle vostre serate con il partner. Voto - 8

Pesci: al momento non siete così entusiasti della vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. Va bene che la Luna vi darà una mano, ammorbidendo un po’ la situazione, ma vi servirà qualcosa che possa far cambiare veramente direzione alla vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i single sarete pronti a mettervi sul mercato, ma ad un prezzo piuttosto alto. In ambito lavorativo Mercurio torna favorevole, e presto riuscirete a rifarvi nei confronti della concorrenza.

Voto - 7-