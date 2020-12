L'Oroscopo di domani 30 dicembre riparte con nuove previsioni messe in conto ai settori relativi all'amore e al lavoro. In primo piano sono i segni appartenenti alla prima sestina, dunque rientranti tra quelli a partire dall'Ariete fino alla Vergine. In merito ai segni al top, si preannuncia un mercoledì davvero prezioso per tutti quelli aventi nel proprio tema natale i simboli astrali relativi a Cancro e Vergine, valutati a cinque stelle.

Ad avere il discreto supporto da parte di astri e pianeti di settore saranno Ariete e Leone. I due segni appena citati sono valutati in giornata da quattro stelle, dunque al riparo (o quasi) da eventuali turbolenze astrali.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di mercoledì segno per segno.

Classifica stelline 30 dicembre

Nuovo incontro con la classifica stelline quotidiana, in questo contesto interessante la giornata del 30 dicembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Ad avere di diritto l'ambita corona di segno migliore in assoluto saranno Cancro e Vergine. Solo due invece i segni in grado di reggere (quasi) il passo dei più fortunati del momento: Ariete e Leone. In coda al gruppo Toro e Gemelli, entrambi abbastanza in difficoltà, rispettivamente posizionati al penultimo e ultimo posto in scaletta.

Andiamo subito a dare spazio al resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Toro;

★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 30 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 30 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia piccoli (grandi) desideri da realizzare. Quindi, la giornata interessante questa parte della settimana sarà positiva, anche se non mancheranno momenti un po' impegnativi.

In amore, la Luna vi sosterrà, così potrete contare su questa giornata per realizzare qualcuno dei vostri sogni nel cassetto, magari insieme al partner. Sarà una giornata che vi piacerà particolarmente a patto di privilegiare coccole e buoni sentimenti. Vivrete insieme a chi amate una giornata coi fiocchi: approfittatene per rilassarvi e riposare, senza pensare a nulla.

Single, ci saranno delle forze nuove dentro di voi che tenteranno di condurvi verso la realizzazione di un progetto ambizioso. Non abbiate paura di tutto ciò che è nuovo, oppure pensare di perdere quello che per voi sono sicurezze scontate: a volte bisogna decidersi a cambiare per trovarsi meglio. Nel lavoro, sarà una giornata raggiante, per voi, con la Luna a favore i progetti che avete in mente riusciranno a meraviglia con poco sforzo. Voto 8.

♉ Toro: ★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì vedono una giornata non troppo facile da portare a buon fine, in questo caso valutata come probabile "sottotono". Dunque, periodo magro da prendere con le molle? Secondo le previsioni attuali sì, specialmente per quanto riguarda sentimenti e attività lavorative.

In amore, sarà una giornata un filo nervosa, le noie purtroppo non mancheranno. In ogni caso non avete motivo di preoccuparvi troppo! Se nel corso della serata non avrete voglia di farvi coinvolgere in coccole e tenerezze, fate almeno leva sul senso dell'umorismo per sorridere col partner e scacciare la malinconia. Single, non rinunciate ai vostri spazi personali o al vostro divertimento per un malinteso senso del dovere o per puro spirito di sacrificio. Fareste un torto a voi stessi, perché avete anche dei doveri nei vostri confronti. Nel lavoro, sarete voi straordinariamente a preoccuparvi, anche se non ci sarà ragione. Se avete adottato uno stile di vita superiore alle vostre possibilità, provate a ridimensionarvi, vedrete che tutto si aggiusterà.

Voto 7.

♊ Gemelli: ★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che eventuali incomprensioni d'amore non lasceranno tregua. Si prospettano turbolenze con il partner, che potrebbero portare via un po' del vostro spirito natalizio. Cercate il dialogo e dimostrate quel che avete da dimostrare, in modo da imboccare quanto prima la strada verso la serenità. Single, non tutto sarà tranquillo. Forse una nuvola all'orizzonte metterà in crisi anche quei rapporti affettivi più collaudati. Sforzatevi di capire le esigenze dei vostri familiari e non defilatevi quando qualcuno tenterà di coinvolgervi in una sua questione. Ricordate che la famiglia serve proprio a dare aiuto e comprensione. Nel lavoro, la situazione vi sembra drammatica con la Luna in un angolo non favorevole al vostro segno: tranquilli, perché non è poi così grave.

Riuscirete a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi. Cercate solo di dominare gli impulsi del momento agendo solo dopo aver riflesso. Voto 6.

Oroscopo mercoledì 30 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica un buon periodo, all'insegna della felicità e del "buon fare". In base a quanto previsto dalle stelle, per quanto riguarda i rapporti interpersonali, una utile energia vi invoglierà a puntare su alcuni obbiettivi da portare a buon fine entro questa o al massimo la prossima giornata. In amore, sarà un ottimo giorno. Anche se il vostro ardore passionale è sempre più apprezzato dal partner, un pizzico in più di romanticismo saprà donarvi senz'altro sensazioni nuove e indimenticabili.

Single, delle coincidenze che sembrano incredibili vi permetteranno di fare dei notevoli passi in avanti nei vostri progetti. Il cuore avrà bisogno di qualche cosa di nuovo: prendete delle iniziative anche se magari le considerate un po' azzardate. Perché in questo momento la fortuna accompagna le scelte ardite e aiuta gli audaci. Nel lavoro, sarà una giornata molto propizia al dialogo per gli affari, ma dovrete fare uno sforzo per non sprecare le vostre energie sui dettagli inutili. Potrete così essere creativi ed avrete l'ispirazione per riuscire a semplificare la vostra vita. Voto 9.

♌ Leone: ★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata un po' così, diciamo con una certa nostalgia per qualcosa di indefinito. Non lasciatevi demoralizzare da eventuali difficoltà nascenti: se doveste accusare un calo di energia cercate di stare calmi e chiedete sostegno a qualche amico/a o qualcuno della famiglia.

Perché volete fare sempre tutto da soli? In amore, viva la calma. Perché finalmente tutto andrà bene e non solo nella vita a due: vi sentirete sereni e saprete dimostrare con i fatti la stima e la considerazione che provate per il partner. Single, con l'Astro d'Argento parzialmente schierato dalla vostra parte, allaccerete una buona rete di amicizie o di contatti sociali, grazie ai quali vi sentirete apprezzati, ricercati e inseriti in un'atmosfera di allegria e leggerezza. Nel lavoro, sarete allettati da una nuova proposta che riguarderà sempre il vostro attuale ambito professionale, ma con maggiori possibilità di crescita e di sviluppo. Voto 8.

♍ Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 30 dicembre, prevede certamente una giornata molto convincente per voi del segno.

Infatti, quasi tutto il periodo fiorirà di nuovi impulsi in ambito sentimentale ma anche nel lavoro, portando la pace e la serenità dove dovesse servire con più urgenza. In campo sentimentale, i rapporti con il partner saranno alle stelle, così come la vostra salute e l'energia. Sprigionerete positività da ogni parte ed ancora una volta sarà molto piacevole essere al vostro fianco. Single, confortati da un cielo rassicurante, state finalmente riprendendo il controllo delle vostre emozioni. Buon senso, lucidità mentale, disponibilità al dialogo saranno le vostre carte vincenti! Se da tempo accarezzate un progetto ad alto tasso di creatività, dateci sotto ora che avete i requisiti per realizzarlo. Nel lavoro, le prospettive astrali saranno ottime, perché alcuni nuovi contatti potranno favorire successi concreti.

Potrebbe esserci uno sviluppo inatteso dalle situazioni lasciate in sospeso. Voto 9.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.