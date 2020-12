L'Oroscopo di domani 3 dicembre è pronto a mettere in evidenza le previsioni sulla giornata di giovedì. Target dell'Astrologia quotidiana, l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione ai primi sei simboli zodiacali. Ovviamente per chi non lo sapesse, ricordiamo che fanno parte della prima tranche dello zodiaco i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, curiosi di scoprire in anteprima se il vostro segno rientri tra quelli baciati dalla fortuna? Ebbene, giusto per dare un breve anticipo sui migliori e peggiori del periodo diciamo che a spuntarla tra i sei segni in analisi saranno senz'altro Toro, Cancro e Vergine.

Intanto vi diciamo subito che non sarà una giornata ideale per i nati sotto il segno dei Gemelli, nel frangente sottoscritti in giornata da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di giovedì segno per segno.

Classifica stelline 3 dicembre

L'Astrologia quotidiana è pronta a dare una valenza, positiva o negativa che sia, alla giornata di giovedì, giro di boa dell'attuale settimana. Le effemeridi hanno permesso di valutare a priori la qualità del periodo riservato ai sei segni zodiacali attualmente in analisi, riportando il tutto fedelmente nella nostra classifica stelline quotidiana. In questo caso, le stelline interessano la giornata del 3 dicembre.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Diciamo subito che ad avere diritto a godere del primo posto, come già anticipato, il fortunato trio composto da Toro, Cancro e Vergine.

Molto positivo il frangente sotto analisi anche per altri due simboli astrali giudicati in giornata positiva: Ariete e Leone, ambedue valutati a quattro stelle.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Toro, Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: NESSUNO

★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 3 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo del 3 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata tranquilla, come piace a voi, senza sussulti o imprevisti che possano distogliervi dalle occupazioni preferite. Smaltiti con calma gli impegni, potrete ritagliarvi un angolino tutto vostro, per oziare e fantasticare in pace. Le stelle dispiegheranno i loro favori instillando a molti del segno maggiore passione nei rapporti sentimentali. Giorno perfetto quindi per godersi la giornata nel modo preferito, scoprire nuovi orizzonti e magari vivere dei momenti speciali. In coppia, la sintonia rasenterà quasi la perfezione. Single, vi sveglierete con le idee chiare, perché Giove vi renderà determinati ma soprattutto sicuri. Sarete carichi e pronti ad affrontare di petto le questioni che vi stanno più a cuore con l'obiettivo di risanare delle situazioni che ultimamente hanno subito un cambiamento poco piacevole.

Nel lavoro, la vostra mente non si ferma mai, lavora continuamente: sarà l'influenza di Venere a rendervi così istintivi e propositivi. Questo giovedì sarà perfetto in quanto avrete la soddisfazione di utilizzare le vostre idee e la vostra energia in favore dei colleghi: qualcuno avrà bisogno di essere aiutato. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì sono propense a regalare una giornata indimenticabile, all’insegna del dinamismo e del buonumore. Collaborazioni e amicizie, condite da idealismo. Brillanti e intraprendenti, non perderete nessuna delle occasioni che vi verranno servite per divertirsi. Gli astri del periodo regaleranno altresì tanta gioia ed allegria!

Il giorno accoglierà con un sorriso il vostro bisogno d'amore, favorendo la sintonia con il partner pur senza dimenticare di sostenere i programmi ed i vostri hobby. Single, la felicità sarà a portata di mano e le stelle vi regaleranno suggestioni ed occasioni a non finire. Sarete infatti più che mai padroni delle vostre emozioni; equilibrati e passionali, con la giusta carica per vivere bene. Non dovrete fare altro che approfittare di questo stato di grazia per mettere a segno i vostri colpi da maestro nelle faccende di cuore. Nel lavoro, grazie all'influenza di Marte, prenderete la giornata con molta calma e spensieratezza. I vostri ritmi saranno rallentati, ma non perderete mai di vista gli obiettivi quotidiani che vi siete prefissati.

Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo prevede il segno sotto tiro da astri poco positivi. La giornata scorrerà lenta, tra piccole delusioni, imprevisti, contrattempi e bersagli mancati. Errori di valutazione, pretese di diritti e privilegi che a ben guardare non vi spettano: fate un passo indietro... Il momento consiglia di essere molto prudenti, perché in più casi potreste ritrovarvi coinvolti in situazioni ad alto rischio che potrebbero degenerare in discussioni accese. Quindi, per placare gli animi e contenere il nervosismo, dovreste evitare di alimentare la tensione, bensì trovare un valido compromesso con chi avete di fronte.

Single, sarà tutta colpa della Luna se avrete dei problemi in famiglia o malesseri improvvisi, anche se non gravi. Questo stato di cose potrebbe disturbare non poco infiacchendo la vostra proverbiale grinta. Nel lavoro, per trascorrere in pace questo giovedì dovreste ammorbidire il vostro approccio nei confronti delle persone che hanno opinioni differenti dalle vostre. Le ostilità non fanno bene a nessuno, né a voi né a coloro che vi circondano. Voto 6.

Oroscopo giovedì 3 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo di giovedì predice l'arrivo di una una giornata frizzante e piena di sorprese, in particolare per quanto riguarda i programmi famigliari: nuove idee potranno essere concretizzate a breve.

Gli aspetti odierni stimolano cambiamenti e rinnovamenti in ogni ambito, dal lavoro alle amicizie. In amore, questo sarà un giorno molto interessante perché riuscirete a viverlo serenamente con il partner. Non ci saranno tanti problemi perché sapete cosa fare e cosa dire al momento giusto. Sarà così una giornata perfetta da trascorrere tranquillamente e serenamente con chi si ama. Single, la giornata di domani vi ricorderà l'importanza dei sentimenti, della tenerezza: avrete una gran voglia di lasciarvi andare ai sogni, alle illusioni e qualcuno di voi potrà farsi rapire da un miraggio e magari (ri)piombare tra le braccia di un vecchio amore mai scordato: davvero molto interessante! Nel lavoro, con la Luna a favore, comprensione e ragionevolezza domineranno la scena.

Sarete lucidi ed avrete un intenso senso critico ed uno spiccato spirito di osservazione; potrete cosi essere competitivi, in qualsiasi situazione. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede che (forse) potreste trovarvi spiazzati da un imprevisto: recupererete presto il controllo. Assumete intanto l’atteggiamento che vi è consono in modo da riuscire a resistere ad ogni tipo di intoppo. Fiducia ed entusiasmo vi guideranno verso un modo diverso di imporvi, caratterizzato da maggiore sicurezza in voi stessi. Sarete la coppia dello stupore, perché avrete la capacità di remare controcorrente, di reinventarvi e di venirvi incontro in barba ai transiti sfavorevoli. Single, ci saranno parecchie occasioni per dare una svolta interessante alla vostra esistenza; non sottovalutate le piccole cose ma mettete del vostro in tutto ciò che farete!

Le persone che avete vicino vi dimostreranno il loro affetto, dandovi qualcosa più del solito: starà a voi cogliere l'attimo ed approfittarne. Nel lavoro, grazie alla posizione della Luna, vi lascerete alle spalle degli episodi che vi hanno a lungo condizionato l'umore. Ritroverete quindi la vostra ilarità, ma soprattutto una grande forza. Sarete pronti a reagire e ad afferrare la vostra vita lavorativa con un'insolita grinta. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 3 dicembre indica che potrete contare su grandi energie: daranno i frutti se saprete indirizzarle verso una fase creativa, mantenendo alta la concentrazione. Si profila all’orizzonte anche la possibilità di viaggiare, di conoscere luoghi nuovi oppure fare esperienze con persone simpatiche.

In campo sentimentale, la passione sarà nell’aria e riuscirete facilmente ad approfittare del presente, che sarà perfetto per rafforzare i legami con chi amate. Non ponetevi troppo domande inutili, ma godetevi la giornata felici e sereni. Single, trascorrerete un bel giovedì, senza ombra di dubbio! La Luna sarà garanzia di forti emozioni, grande praticità, mai come in questo giorno percepirete a pelle che i vostri sensi e le vostre emozioni si riveleranno esatte! Nel lavoro, i movimenti delle stelle indicano che sarete abili a bilanciare la vostra capacità critica con l'impulsività che caratterizza la vostra indole. Saprete quindi esporre adeguatamente le vostre argomentazioni, persuadendo anche coloro che sono costantemente contro di voi, ottenendo degli ottimi risultati.

Voto 9.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.