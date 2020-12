L'oroscopo di giovedì 24 dicembre prevede la Luna spostarsi nel segno zodiacale del Toro, che si sentirà attirato da una persona sempre più importante, mentre Leone potrebbe essere attratto da incarichi al momento fuori portata. Vergine sarà piuttosto concentrata con il lavoro, grazie anche alla posizione favorevole di Mercurio, mentre per Sagittario sarà grandioso trascorrere del tempo con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di giovedì 24 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 24 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: giornata stimolante, anche senza la Luna nel vostro cielo secondo l'oroscopo.

Dal punto di vista sentimentale infatti sarete felici di stare insieme alla vostra anima gemella, allontanando tensioni e problemi. Se siete single sappiate che il grande amore esiste ed è a portata di mano. Dovrete solo aprire gli occhi. Per quanto riguarda il lavoro potreste non avere tanta voglia di fare. Tuttavia siate pazienti. Voto - 7,5

Toro: periodo grandioso per voi nativi del segno. La Luna in congiunzione vi farà dimenticare eventuali tensioni di coppia. State sereni dunque, e godetevi il momento con chi amate. Se siete single state valutando bene una nuova frequentazione in quanto per voi sta diventando sempre più importante. In ambito lavorativo Mercurio è favorevole, ciò nonostante prima di accettare un incarico studiate al meglio ogni dettaglio.

Voto - 8-

Gemelli: previsioni astrali della vigilia di Natale che vedranno un cielo discreto per voi nativi del segno. Voi single vi sentirete vicini alle esigenze degli altri, ma sarebbe bello se qualcuno facesse qualcosa per voi. Se avete una relazione fissa questa non sarà ancora così stabile, ma già in serata la situazione potrebbe migliorare. Nel lavoro non sarà richiesto tanto impegno, non in questa giornata.

Ciò nonostante non prendete certe situazioni sottogamba. Voto - 7+

Cancro: la famiglia sarà presente per voi e la Luna in sestile vi farà sentire più vicini ai vostri cari, soprattutto per chi non ha una persona da amare. Se invece avete una relazione stabile potreste ritrovarvi a ragionare sul vostro rapporto con il partner. In ambito lavorativo sfrutterete le vostre capacità organizzative per far felice i vostri colleghi.

Se siete alle prime esperienze forse un po’ di difficoltà ci sarà all'inizio, ma presto vi sentirete a vostro agio. Voto - 7,5

Leone: affronterete con grande positività l'amore i questa giornata secondo l'oroscopo di giovedì, nonostante la Luna si trovi in quadratura. Se il partner vi sembrerà distante infatti, saprete come tirarle su il morale, grazie anche all'influenza positiva di Venere. Se siete single vi basterà stare con persone di compagnia per essere felici. Nel lavoro invece questo cielo non è dei migliori, dunque meglio non buttarsi in progetti troppo ambiziosi. Voto - 7+

Vergine: ottima vigilia di Natale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questa giornata sarà intensa e divertente per voi, soprattutto dal punto di vista sentimentale, dove la Luna e Mercurio in buon aspetto vi permetteranno di godere della compagnia del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single nuove emozioni non aspetteranno altro che essere scoperte. Il lavoro in questa giornata potrebbe rappresentare una spina nel fianco, non tanto per via dei colleghi, piuttosto affiatati con voi, ma appunto perché dovrete lavorare proprio in questa giornata. Suvvia, cercate di resistere. Voto - 8-

Bilancia: oroscopo di giovedì in cui i pianeti vi daranno tante energie nel corso della giornata. In ambito lavorativo sarete mossi da una certa allegria che vi farà fare tutto più velocemente, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore inizierete a percepire un certo ottimismo e se qualcosa non funziona tra voi, avrete buone probabilità di risolverla. Se siete single un aiuto da parte di un amico sarà sempre ben accetto.

Voto - 7,5

Scorpione: le stelle non vi aiuteranno molto in questa giornata secondo l'oroscopo. Purtroppo la Luna nel segno del Toro vi metterà un po’ di pressione dal punto di vista sentimentale, dunque non date retta al vostro istinto e ragionate prima di agire. Se siete single non ci saranno grandi cambiamenti in amore, ma la giornata tutto sommato soddisfacente. Nel lavoro disponete nuove iniziative che potrebbero essere interessanti, soprattutto se di gruppo. Voto - 7-

Sagittario: vivrete la vostra giornata con naturalezza e disinvoltura secondo l'oroscopo di giovedì. In amore questo vostro atteggiamento vi aiuterà a sentirvi più in sintonia con il partner, vivendo momenti di tranquillità. Se siete single nuovi stimoli saranno utili per provare a cambiare atteggiamento o frequentare nuove persone.

Nel lavoro ci saranno conquiste importanti che raggiungerete presto. Dovrete solo confidare nelle vostre capacità e nelle vostre risorse. Voto - 8

Capricorno: avrete più tempo libero in questo periodo secondo l'oroscopo di giovedì 24 dicembre. La posizione favorevole di Venere inoltre vi permetterà di stare insieme alla vostra anima gemella in tranquillità, godendo di relax e sentimenti puri e sinceri. Se siete single il vostro modo di fare sempre allegro ed idealista vi farà vedere sempre le cose dal lato positivo. In ambito lavorativo essere fiduciosi delle vostre capacità vi metterà avanti rispetto ai colleghi. Voto - 8+

Acquario: la determinazione potrebbe aiutare nel lavoro in questa giornata, ma esagerare potrebbe causare problemi soprattutto con i colleghi.

In amore se siete single i sentimenti sottintesi potrebbero non essere di facile comprensione. Meglio essere diretti. Se avete una relazione stabile questo periodo potrebbe riservare qualcosa di positivo sia per voi che per la vostra anima gemella. Voto - 8,5

Pesci: riservati e un po’ cupi in questa giornata secondo l'oroscopo. In amore la Luna in sestile vi aiuterà un po’, ma sapete benissimo che ci sarà qualcosa tra voi e il partner da sistemare. Se siete single una situazione con una persona potrebbe non essere così limpida. Nel lavoro se avete un'idea interessante in mente, non correte troppo e sviluppatela a poco a poco. Voto - 6,5