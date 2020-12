L'oroscopo di sabato 5 dicembre prevede un inizio di fine settimana sontuoso per i nativi del Leone per quanto riguarda il lavoro, sentendo la necessità di dover cambiare qualcosa per migliorare, mentre Acquario potrebbe dire fin troppo spesso ciò che pensa realmente, nel bene o nel male. Non mancherà una spiccata sensibilità per i nativi del Cancro, grazie a questa Venere favorevole, mentre il Toro potrebbe sentirsi un po’ incerto o dubbioso della direzione che sta prendendo la propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di sabato 5 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni sabato 5 dicembre segno per segno

Ariete: in armonia con le persone che vi circondano, secondo l'Oroscopo di sabato il periodo sarà più che valido per godere di belle emozioni dal punto di vista sentimentale. Con il partner infatti, quando amate veramente, nulla vi può fermare, soprattutto voi nati nella prima decade. Se foste single godetevi la compagnia dei vostri amici, e se trovate l'amore, fate qualcosa per conquistarlo. Nel lavoro la determinazione a volte è molto importante per riuscire a svolgere bene i vostri progetti. Voto - 8

Toro: sfera sentimentale un po’ incerta in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo del 5 dicembre. La Luna in quadratura dal segno del Leone e Venere in opposizione, portano dei dubbi nella vostra relazione di coppia che fareste meglio ad analizzare bene e cercare di scacciarli via.

I single potrebbero mettere da parte la loro indole amorevole e sensuale. Sul fronte lavorativo se ci sono delle cose che tendono a funzionare male, sarebbe opportuno che li sistemiate, magari chiedendo l'intervento di chi ne sa più di voi. Voto - 6+

Gemelli: ancora qualche spesa da sostenere in ambito lavorativo.

L'oroscopo di sabato prevede diversi ostacoli da superare, complice Mercurio in opposizione che vi renderà più difficile svolgere le vostre mansioni. In amore invece nulla di grave al momento, grazie anche ad una bella Luna favorevole che sosterrà la vostra relazione di coppia per tutto il weekend. Se foste single anche solo stringere la mano alla persona che amate sarà la cosa più bella di sempre per voi.

Voto - 7-

Cancro: se foste single le relazioni sentimentali potrebbero avere uno sviluppo più rapido secondo l'oroscopo. Starà a voi però decidere se tenere il passo o rallentare. Se avete una relazione stabile proverete emozioni profonde quanto intense insieme al partner, e non vi resterà che essere abbastanza convincenti per coinvolgere la persona che amate. Nel lavoro sarà necessaria una certa serietà e professionalità per riuscire a convincere non solo i colleghi, ma anche la clientela che siete qualificati per il vostro ruolo. Voto - 7,5

Leone: cielo finalmente grandioso per voi nativi del segno dopo alcune settimane non proprio positive. La Luna abbraccerà il vostro segno zodiacale, permettendovi in amore di recuperare un’intesa ormai perduta.

Se foste single le emozioni cresceranno e difficilmente riuscirete a trattenervi. Nel lavoro Mercurio si troverà in posizione favorevole, portando qualche miglioramento. Ciò nonostante potrebbe essere necessario qualche cambiamento da parte vostra, affinché la situazione migliori davvero. Voto - 8-

Vergine: configurazione astrale sicuramente non delle migliori di quest'anno ormai quasi al termine. Il Sole infatti si troverà in opposizione, mentre Mercurio sarà in quadratura. Ciò nonostante sarete particolarmente ottimisti e in amore cercherete di far leva sui sentimenti per tenere alto l'affiatamento di coppia. Se foste single dedicate più tempo a voi stessi per una volta. Nel lavoro dovrete cercare di cambiare le vostre abitudini e accettare alcuni cambiamenti per andare avanti.

Voto - 7-

Bilancia: oroscopo di sabato più che discreto per voi nativi del segno, grazie a questa configurazione astrale che prevede la Luna e il Sole favorevoli. Dal punto di vista sentimentale non avrete segreti per la vostra anima gemella, rendendo la vostra relazione trasparente. Se foste single, magari un po’ timidi, questa sarà la giornata ideale per prendere coraggio e farsi avanti. Nel lavoro gli affari avranno effetti a volte non prevedibili, dunque meglio mostrare un po’ di cautela in progetti che all'apparenza potrebbero promettervi un po’ troppo. Voto - 7+

Scorpione: il modo in cui vivrete i vostri sentimenti potrebbe non essere così efficace secondo l'oroscopo di sabato 5 dicembre.

Le previsioni zodiacali infatti annunciano che la Luna in quadratura dal segno del Leone renderà difficile la comunicazione con la vostra anima gemella. meglio dunque non mettere in discussione ogni cosa. Se foste single le cose non cambiano facilmente, ma solamente passo dopo passo. Nel lavoro dovrete accrescere la vostra creatività per ottenere risultati migliori dalle vostre mansioni. Qualcuno però potrebbe anche decidere di darvi una mano. Voto - 7-

Sagittario: previsioni astrali del 5 dicembre più che soddisfacenti per voi nativi del segno, grazie ad astri favorevoli come la Luna dal segno del Leone, oltre che al Sole e Mercurio in congiunzione. In amore voi single vorreste sentirvi protagonisti di relazioni d'amore intense, e con il vostro atteggiamento così estroverso potreste anche riuscirci.

Se avete una relazione stabile Venere sarà presto positiva, e allora sì che ne vedrete delle belle. Nel lavoro anche nelle mansioni individuali riuscirete a dare il meglio di voi, soprattutto se foste nati nella terza decade. Voto - 9

Capricorno: configurazione astrale non così contraria in questa giornata secondo l'oroscopo. Giove e Saturno in posizione favorevole vi garantiranno prestazioni sopra la media, di cui ne andrete particolarmente fieri. Dal punto di vista sentimentale questo cielo sarà sgombro da pianeti in posizione negativa, dunque le emozioni saranno piuttosto intense tra voi e la vostra anima gemella se ci metterete il giusto impegno e romanticismo. Se foste single non siate insofferenti o ansiosi e cercate di vedere le cose sempre dal lato positivo.

Voto - 8+

Acquario: oroscopo di sabato non molto convincente per voi nativi del segno. Con alcuni astri in posizione negativa, come la Luna e Venere, non sarà facile arrivare a fine giornata senza neanche un errore. In amore infatti potreste dire fin troppo spesso quello che realmente pensate degli altri o del partner, e non sarà sempre qualcosa di bello. Se foste single le lamentele altrui non vi piaceranno affatto, specialmente per le motivazioni più inutili. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà favorevole, dunque curate al meglio i dettagli e non siate troppo impulsivi. Voto - 6,5

Pesci: sarete un po’ troppo su di giri in questa giornata. In amore questo atteggiamento a volte è gradito dal partner, ma ci saranno dei casi in cui potrebbe non essere così gradito.

Cercate di rispettare le volontà degli altri. Se foste single il vostro umore sarà molto buono e interagire con il mondo non vi spaventerà affatto. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in quadratura al momento è un po’ fastidioso, e potrebbe rendere più lento o complicato lo svolgimento delle vostre mansioni. Voto - 7