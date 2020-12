Il weekend che sta per sopraggiungere segna la fine di un anno poco fortunato quasi per tutti i segni zodiacali, secondo le previsioni dell'oroscopo quello che sta iniziando dovrebbe essere un anno migliore per molti.

Queste giornate, comprese tra venerdì 1 e domenica 3 gennaio 2021, porteranno qualche nota di fortuna per il Sagittario, mentre chi è nato sotto al segno dei Pesci si ritroverà costretto a lottare e si sentirà in bilico. Oroscopo leggermente più negativo, invece, per i nativi di Cancro ed Ariete, costretti a dover fare i conti con qualche nota di stress non calcolato anticipatamente.

Di seguito, l'andamento dei 12 segni zodiacali nel dettaglio relativamente al primo weekend del 2021.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo di questo primo weekend del mese di gennaio anticipa tre giornate all'insegna dello stress. Non si tratterà di un qualcosa di eccessivamente negativo, ma di un semplice fastidio che però potrebbe mettere a dura prova la pazienza di molti. In amore non ci sarà nulla di cui potersi lamentare, se non la mancanza di un lavoro stabile per potersi decidere ad effettuare il grande passo.

Toro - i nativi di questo segno zodiacale potranno godere dell'influenza positiva della fortuna che sarà in grado di infondere serenità e gioia nei cuori, soprattutto nella giornata di sabato.

Nonostante le restrizioni di questo periodo, chi è nato sotto a questo segno riuscirà a godersi appieno le emozioni che l'arrivo di un nuovo anno sono in grado di offrire.

Gemelli - periodo altalenante in ambito amoroso: qualche parola di troppo potrebbe portare alla rottura, od anche solo ad una increspatura, di una relazione creata con tanti sacrifici e in molto tempo.

Pesare attentamente le parole che si vogliono pronunciare e cercare di comprendere almeno in parte i sentimenti del partner sono passi fondamentali per non buttare via il tempo speso per la relazione.

Cancro - l'oroscopo di questo nuovo weekend, nonché primo fine settimana del nuovo anno, preannuncia giornate intense anche per coloro nati sotto al segno del Cancro.

La pace e la tranquillità non verranno intaccate appieno, ma qualche leggero fervore potrebbe subentrare già dalla giornata di venerdì 1 gennaio. Attenzione, quindi, a non arrabbiarsi per le piccolezze.

Leone - non tutti gli astri sono a favore e qualcuno potrebbe rendere la vita del Leone leggermente complicata. Nonostante la fortuna sia dalla parte dei nativi di questo segno zodiacale, qualche piccola influenza negativa potrebbe essere in grado di superare la barriera creata con tanto sacrificio ed abbassare l'umore per qualche momento. Nulla di cui doversi preoccupare più di tanto.

Vergine - la vita di coppia è stata agitata durante i giorni appena trascorsi e qualche strascico viene portato ancora dietro. Per riuscire a risolvere le varie incomprensioni con il partner bisognerà armarsi di buona volontà e tanta pazienza.

Attenzione a non esagerare con le accuse, mettere sul banco i vari pareri aiuta fino a quando la discussione non diventa accusatoria da una delle due parti.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la stanchezza accumulata durante la settimana appena trascorsa abbandonerà finalmente sia la mente che il corpo della Bilancia, donandole così, secondo le previsioni del nuovo oroscopo, una carica di energie inaspettata che permetterà di trascorrere l'intero weekend sorprendentemente. Circondarsi di persone sincere è il minimo per riuscire a trascorrere un capodanno entusiasmante anche rinchiusi in casa.

Scorpione - il peso delle parole andrebbe leggermente rivisto, specialmente dopo giornate intense sia in ambito lavorativo che all'interno del nucleo familiare.

Si dovrà tenere a mente che non sempre tutto è dovuto e che spesso e volentieri sarà necessario scendere dal proprio "trono" per ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. Cercare di avere sempre l'ultima parola è un buon modo per allontanare amici e familiari.

Sagittario - un oroscopo a dir poco fortunato è quello che preannuncia un fine settimana ricco di emozioni ed in perfetta sintonia con la dea bendata. La fortuna, infatti, ha deciso di volgere il proprio sguardo verso il Sagittario, donandogli giornate splendide in compagnia delle persone amate. Meglio non sprecare neanche un secondo e godersi appieno ciò che la vita ha deciso di riservare per il futuro.

Capricorno - pronti ad accogliere le splendide notizie che stanno per sopraggiungere, i nati sotto al segno del Capricorno potranno festeggiare in compagnia dei propri cari l'arrivo del nuovo anno e delle varie sorprese che vi sono in serbo.

Chi attende una qualche promozione potrà gioire ben presto, così come chi è in cerca del vero amore potrà imbattersi nella persona giusta quanto prima. Meglio, quindi, aprire occhi ed orecchie.

Acquario - se il cammino che si sta seguendo è tortuoso e pieno di imprevisti, evidentemente ci si è immessi sul sentiero sbagliato. Il primo weekend di gennaio permetterà di modificare le proprie scelte e tornare sui propri passi affinché si possa imboccare la strada giusta. Ascoltare i consigli dell'oroscopo e delle persone care, specialmente in questi periodi, aiuta a raggiungere molto rapidamente i propri obiettivi.

Pesci - qualche piccolo battibecco potrebbe nascere non solo all'interno della vita di coppia, ma anche in ambito lavorativo e portare al crearsi di situazioni spiacevoli che dovranno rapidamente essere risolte.

Certe situazioni sono in bilico. Affidarsi alla semplice fortuna o sperare che tutto si risolva in maniera autonoma è la scelta più sbagliata che si possa fare.