L'oroscopo di lunedì 14 dicembre prevede per i nativi del Toro dei cambiamenti che permetteranno di vivere con maggior tranquillità, mentre per il Leone potrebbero esserci delle spese impreviste da affrontare. Il Capricorno arriverà a un punto importante della propria carriera, ma dovrà mettere in considerazione che Giove presto cambierà segno, mentre l'Ariete avrà modo di fare delle proposte allettanti nei confronti del partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 14 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 14 dicembre segno per segno

Ariete: periodo particolarmente interessante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

In amore presto Venere si troverà in una posizione molto invitante, che vi spingerà a fare proposte davvero allettanti che possano elevare la vostra relazione. Se siete single sarà la giornata giusta per sentirsi in pace con il mondo ed essere sempre ottimisti. In ambito lavorativo anche se vi concentrate e vi impegnate ogni giorno, fate comunque attenzione su alcuni progetti in particolare. Voto - 8-

Toro: miglioramenti in arrivo secondo l'oroscopo del 14 dicembre. Avrete modo infatti di vivere una giornata più tranquilla e spensierata, senza pensare troppo ai problemi della vita quotidiana. Se avete una relazione stabile anche il partner sarà più morbido con voi. Per quanto riguarda il lavoro i problemi sono fatti per essere risolti, e con Giove ancora dalla vostra parte ci riuscirete.

Voto - 7

Gemelli: previsioni astrali di lunedì poco soddisfacenti per voi a causa della Luna in opposizione. In amore manca il feeling tra voi e il partner, e non sarà affatto facile riuscire a recuperarlo con questo cielo così complicato. Per quanto riguarda i single avrete ancora qualche possibilità per farvi avanti, ma dovrete farlo alla svelta. In ambito lavorativo potreste non essere particolarmente efficaci nelle vostre mansioni, a causa di qualche distrazione o incomprensione.

Voto - 6

Cancro: periodo abbastanza buono per voi nativi del segno. Gli astri saranno tutto sommato favorevoli, e avrete modo di godere di una relazione aperta, senza nulla da nascondere. Per quanto riguarda i single lasciate aperte le porte del vostro cuore e vedrete che non ve ne pentirete. Sul fronte lavorativo arriverà una fase che prevede Giove e Saturno non più opposti, regalandovi la possibilità di ripartire alla grande con i vostri progetti.

Voto - 7,5

Leone: Luna e Mercurio continuano a sostenervi in questo inizio di settimana. Dal punto di vista sentimentale dunque noterete una leggera ripresa nei rapporti con il partner, che verrà presto esaltata quando mercoledì Venere sarà in una posizione decisamente migliore per voi nativi del segno. Se siete single sarete più propensi ad instaurare rapporti più profondi nei confronti di chi già conoscete e amate. In ambito lavorativo questo cielo vi lascia qualche possibilità di miglioramento, ma data la situazione ci vorrà parecchio impegno. Attenzione inoltre a delle possibili spese impreviste. Voto - 7+

Vergine: giornata di lunedì sottotono a causa della Luna negativa. In amore l'atmosfera sarà un po’ più pesate, ma gestibile se mostrate anche in questi casi il vostro lato migliore, quel lato per cui il partner vi ama.

Se siete single forse prendersi un momento in più e ragionarci sopra potrebbe essere una buona idea. Nel lavoro invece cercherete di non dare nulla per scontato e vi impegnerete al massimo per portare a casa dei buoni risultati. Voto - 7-

Bilancia: l'oroscopo di lunedì 14 dicembre vede un cielo piuttosto sereno. In amore riuscirete a regalare emozioni al partner in maniera molto romantica. Se siete single riuscire ad instaurare belle e profonde conversazioni con la persona che vi piace metterà una bella atmosfera tra di voi. Per quanto riguarda il lavoro inizierete a pensare in grandi con i vostri progetti, dato inoltre che presto Giove e Saturno saranno dalla vostra parte. Per il momento ci sarà Mercurio a sostenervi. Voto - 8,5

Scorpione: l'ambito professionale inizierà a diventare pesante per voi nativi del segno.

Gli impegni aumenteranno e le energie cominceranno a calare. Attenzione inoltre perché presto Giove sarà negativo, pronto a darvi fastidio. Per quanto riguarda i sentimenti se siete single non mancherà un certo fascino e magnetismo fornito da Venere in congiunzione. Se invece avete una relazione stabile il sostegno dell'anima gemella vi farà sentire davvero felici. Voto - 7

Sagittario configurazione astrale che vede la Luna nel vostro segno ancora per una giornata intera. Sfruttatela appieno dal punto di vista sentimentale per sorprendere ancora una volta il partner e regalarvi emozioni intense. Se siete single inizierà per voi un nuovo ciclo che potrebbe dare vita a storie e momenti romantici ma soprattutto indimenticabili. Per quanto riguarda il lavoro vi renderete conto di avere tante idee e proposte interessanti da mettere su carta il prima possibile.

Voto - 8,5

Capricorno: carriera professionale che arriverà ad un punto importante secondo l'oroscopo. Giove sta per lasciare il vostro cielo, e voi sarete chiamati a prendere delle decisioni molto importanti, a cui servirà un po’ di tempo per pensarci. Bene la sfera sentimentale, grazie ad un'intesa di coppia forte che vi mette a vostro agio con il partner. Se siete single il vostro modo di fare potrebbe essere sorprendente. Voto - 8-

Acquario: cielo che vede sprazzi di miglioramento per voi nativi del segno. Secondo le previsioni astrologiche del 14 dicembre, ricomincerete a viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda del partner, ma per ricostruire il vostro rapporto servirà del tempo. Per quanto riguarda i single le vostre parole potrebbero assumere un tono più emotivo del solito.

In ambito lavorativo avere le giuste intuizioni fin da subito vi metterà in una posizione di vantaggio. Voto - 7+

Pesci: giornata no per voi a causa di astri negativi come la Luna e Mercurio. In amore infatti sarà difficile per voi comprendere appieno le esigenze del partner, arrivando talvolta a fraintendere. I cuori solitari preferiranno occuparsi delle loro faccende. In ambito lavorativo se non vi ritenete all'altezza di determinati progetti, allora sarebbe il caso di non farne parte. Voto - 6