Nel 2021 troviamo sul piano astrale quattro passaggi planetari rilevanti: Marte viaggerà dal segno del Toro al Sagittario, mentre Giove si avvicenderà tra Pesci ed Acquario, nel frattempo Urano passerà dal moto diretto a retrogrado il 20 agosto e, infine, Saturno si sposterà dal moto retrogrado a diretto il 10 ottobre.

Di seguito l'Oroscopo annuale, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale dei Pesci.

Amore

Le questioni amorose di casa Pesci nel 2021 dovranno, con ogni probabilità, fare i conti con un nuovo modo di comunicare, che risulti più sincero e comprensivo nei confronti del partner.

Mettere in campo questa schiettezza, come esigerà il terzetto Urano-Saturno-Giove, potrebbe non andare particolarmente a genio all'amato bene ma, allo stesso tempo, servirà a mettere sul piatto alcune questioni in sospeso. Ciò che, difatti, da metà 2019 ad oggi, non è stato sviscerato nel menàge amoroso andrà, una volta per tutte, affrontato vis a vis con la dolce metà. Inoltre, sarà richiesta maggiore comprensione circa il comportamento del partner, in modo da cimentare ancor di più la simbiosi di coppia che pareva essersi allentata durante gli ultimi anni. Dal 13 maggio al 19 giugno, inoltre, potranno constatare se tali cambi comportamentali avranno realmente dato i frutti sperati e viaggiare verso il 29 dicembre con la consapevolezza che Giove in Pesci, da quella data e per tutto il 2022, sorveglierà i loro sentimenti.

Le prime due settimane di giugno, infine, saranno le più indicate per i single alla ricerca di flirt effimeri ma appaganti.

Lavoro

Le faccende professionali del dodicesimo segno zodiacale nel nuovo anno potrebbero dover fare i conti con le osticità dei pianeti lenti, che li spingeranno verso un mood più collaborativo. Sebbene non facente parte del loro corredo astrologico, i nati Pesci metteranno probabilmente in campo, durante questo 2021, un atteggiamento spiccatamente individualistico.

Il loro comportamento sarà, con tutta probabilità, figlio della voglia nativa di proteggersi dai numerosi attacchi astrali ma, dal 20 giugno al 27 luglio, dovranno necessariamente accettare i consigli astrali, in modo da non incorrere in rischi lavorativi supplementari. Chi, difatti, da inizio estate in poi deciderà di divenire più incline alla collaborazione nel luogo professionale, noterà che anche delle nuove possibilità in tal senso potranno palesarsi di fronte ai loro occhi increduli.

Chi, invece, non avrà seguito tali suggerimenti del parterre planetario, potrebbe vanificare i buoni propositi professionali di Giove sui loro gradi per tutto il 2022. La fine di maggio, infine, sarà la più indicata per gli inoccupati del segno alla ricerca di una nuova occupazione lavorativa, purché adeguino le loro richieste economiche. Periodi fortunati: dal 25 al 27 maggio, dal 23 al 30 giugno ed il 30 dicembre.