Nel corso dell'inverno a cavallo fra il 2020 e il 2021 i nati sotto il segno del Leone avranno immediatamente l'appoggio di Venere sia in amore che nella fortuna, ma ci sarà Giove a fungere da ostacolo sul lavoro. Bisognerà essere cauti, non sbagliare né osare troppo con dei progetti difficili da superare e fare attenzione alle spese che subentreranno per cominciare l'anno.

Le energie di Marte saranno preponderanti per sentirsi forti e capaci di grandi cose.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il Leone per la stagione invernale.

Amore

Venere sarà favorevole al vostro segno esattamente all'inizio dell'inverno, e nel mese di gennaio raggiungerà il suo culmine.

In questo periodo particolare ci sarà l'occasione di consolidare la vostra storia d'amore oppure di avviare dei progetti che nel corso dell'anno non avete potuto fare a meno di rimandare. Per molte persone che sono single oppure sono appena uscite da una relazione, sarà tempo di respirare aria nuova e di fare altre conoscenze. Se volete fare conquiste, dovrete affrettare le cose nel mese di dicembre, perché Marte sta lentamente arrivando ad una posizione poco favorevole al vostro segno e dunque vi conferirà un potere decisamente meno attrattivo man mano che trascorrerà del tempo.

Lavoro

Sarà un periodo senza infamia né lode sul suolo professionale. Sarete molto carichi e pronti per tanti progetti in essere, ma dovrete ricordarvi che la fortuna di Giove non sarà delle migliori.

Quindi la scelta più saggia da prendere sarà quella di non osare troppo con la creatività, ma di tenerla per poterla sfruttare successivamente. Risparmiate, evitate di investire ma al tempo stesso toglietevi qualche piccolo sfizio, dal momento che dovrete tenere duro per molto tempo prima di tornare ad emergere.

Fate attenzione quando vi presenterete ad un colloquio di lavoro, perché i futuri datori di lavoro potrebbero basare la propria decisione sulla prima impressione.

Lavorate molto sulle vostre capacità dialettiche e non sbaglierete.

Fortuna e salute

Anche se non ci saranno dei risvolti molto fortunati, dovrete comunque evitare di demoralizzarvi e fare del vostro meglio per poter potenziare la vostra posizione professionale. Marte sarà un aiuto essenziale per non “crollare” alle prime occasioni e per perseguire una novità che sicuramente nel corso di gennaio dovrebbe arrivare.

Come già detto, le energie di Marte saranno forti e sostanziose, avrete dalla vostra parte tutta la grinta di cui necessitate fin dal mattino per gran parte dell'arco stagionale. Non conoscerete riposo, perché avrete voglia di tanta attività fisica in casa.