Il 2021 che sta per iniziare per il segno della Vergine prevede molti cambiamenti, soprattutto per quel che concerne il settore professionale. Cambiare mansione o completamente lavoro sarà possibile, nonostante alcune piccole difficoltà da superare.

In ambito sentimentale le cose potrebbero apparire molto più difficili da gestire, tanto che i nati sotto questo segno potrebbero decidere di trascorrere un periodo da single deliberatamente.

In basso sono presenti nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo per il segno della Vergine.

Amore

Marte in trigono fino agli inizi di marzo vi renderà molto seducenti e magnetici, quindi non sarà un caso se avvertirete una certa dose di autostima in più, oltre a quella consolidata nel tempo.

Per le coppie il periodo migliore di rendere la vostra relazione più forte, decisamente più romantica e consapevolmente matura sarà quello che interesserà l'estate inoltrata, in prossimità di agosto. Anche Venere donerà i propri influssi positivi in questo periodo.

Per i single invece sarà un anno pieno di decisioni da prendere in merito alla propria vita sentimentale: i presupposti per una nuova relazione ci sono, ma potreste decidere di non intraprenderne nessuna, almeno per il momento.

In famiglia invece si riscontreranno degli alti e bassi che però non avranno ripercussioni molto importanti.

Lavoro

Sarà un anno di grandi cambiamenti per la sfera professionale, a cominciare con un lavoro nuovo, o comunque con una mansione nuova che vi spingerà verso orizzonti da voi finora inesplorati e molto interessanti.

Potreste anche decidere di prendere il volo avventurandovi in progetti in solitaria, di mettervi in proprio oppure di staccarvi completamente da un settore che finora forse non vi ha totalmente soddisfatto.

I più giovani e le personalità più intraprendenti saranno quelli che avranno le opportunità maggiori di guadagnare, di andare incontro a questo Urano che cambierà alla radice alcune questioni importanti.

Fortuna e salute

La piccola fortuna di Venere sarà dalla vostra parte nel corso dell'estate, ma purtroppo Giove vi darà un po' di ostacoli da dover affrontare a testa alta. Non sarà una passeggiata, ma partire con lo spirito giusto, ovvero quello di essere consapevoli di non avere la strada completamente “spianata”. Fate attenzione ai vostri risparmi, evitate di avventurarvi in questioni finanziarie che alla lunga potreste non riuscire a gestire.

Solo in questo modo sarete in grado di andare avanti.

Avrete molta creatività, anche se le energie non saranno esattamente eccellenti per tutto l'arco temporale dell'anno.