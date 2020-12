Ultimo giorno della settimana che sta per prendere il via per tutte e dodici i segni zodiacali. Leggiamo l'Oroscopo e le previsioni astrologiche del 20 dicembre 2020 per tutti i segni con le novità che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore quella di oggi sarà una giornata impegnativa, le coppie in crisi devono fare attenzione alle parole. Nel lavoro il momento è positivo, dovete soltanto cercare di non creare polemiche inutili.

Toro: per i sentimenti vivrete momenti interessanti in famiglia e con la persona amata. Nel lavoro gli ultimi impegni sono stati importanti, ma nel complesso siete entusiasti di quanto fatto.

Gemelli: a livello sentimentale le stelle sono dalla vostra parte e non mancheranno le nuove opportunità anche per i single del segno. Nel lavoro sono favoriti i nuovi incontri e nuovi progetti.

Cancro: in amore in questa giornata potreste andare incontro a momenti di tensione, qualcuno sarà contro di voi. A livello lavorativo meglio lasciarsi scivolare le cose addosso.

Leone: per i sentimenti dovrete fare attenzione ad alcune perplessità. Non mancheranno comunque dei momenti positivi da vivere. Nel lavoro siete in attesa di alcune novità che arriveranno presto.

Vergine: a livello sentimentale con la Luna nel segno si potrà recuperare. Favorite le relazioni. Nel lavoro con l'arrivo della fine di dicembre coloro che hanno vissuto un calo ora vedranno una ripresa.

Previsioni e oroscopo del 20 dicembre 2020: la giornata dei segni

Bilancia: per i sentimenti grazie alla Luna nel segno vi sentite più forti, le cose andranno meglio ed i rapporti sono favoriti. Nel lavoro alcune persone potranno essere contro di voi, per questo è meglio non dare troppa retta a quello che vi diranno.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore nuove occasioni per i single del segno, avete la possibilità di fare nuove conoscenze.

A livello lavorativo giornata che potrebbe portare qualcosa in più.

Sagittario: a livello amoroso la giornata sarà interessante visto che Giove non è più in opposizione e quindi non mancheranno alcuni cambiamenti. Nel lavoro sfruttate al meglio questa giornata per ottenere quanto desiderato.

Capricorno: in l'amore vi sentite abbastanza nervosi, si recupererà a partire dalla prossima settimana.

Nel lavoro alcune cose che avevate progettato non stanno andando come vorreste, fortunatamente con l'arrivo di gennaio le cose miglioreranno.

Acquario: a livello sentimentale c'è bisogno di maggiore chiarezza in qualche storia per non andare incontro a problemi da qui ai prossimi giorni. Nel lavoro chi ha un'attività importante è in attesa di risposte.

Pesci: in amore questa giornata sarà interessante e porterà nuove opportunità. Avrete finalmente le risposte che cercavate. Nel lavoro per alcuni potrebbe arrivare il momento di fare una scelta.