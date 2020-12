L'oroscopo di martedì 8 dicembre prevede tanta buona volontà per i nativi Ariete, che potranno contare su un valoroso Marte nel loro segno, mentre per Gemelli sarà fondamentale riuscire a gestire i sentimenti, considerato che la Luna si trova in quadratura dal segno della Vergine. Per la Bilancia potrebbe essere un buon momento per esprimere alcuni dubbi e confidarsi con il partner, mentre per Leone gli sforzi e sacrifici saranno importanti per progredire nel lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 8 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 8 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: previsioni zodiacali di martedì discrete per voi nativi del segno, considerato che Marte e Mercurio si trovano in ottima posizione.

Sul posto di lavoro infatti sarete favoriti, e con un po’ di buona volontà vi darete da fare per portare a casa più di un successo. Per quanto riguarda i sentimenti dovrete essere voi a prendere in mano la situazione per vivere una relazione di coppia stabile e duratura insieme al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potreste essere attratti da qualcuno che avete conosciuto di recente, ma dovrete valutare se sarà questo il momento giusto per farsi avanti. Voto - 8-

Toro: giornata di martedì nel complesso positiva per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno della Vergine vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, portandola verso una direzione migliore, nell'attesa che Venere passi in una posizione più favorevole.

Per quanto riguarda i single non è facile al momento trovare un punto d'ingresso ai sentimenti, ma per il momento potrebbe andarvi bene così. Nel lavoro Giove sarà ancora positivo, e non proponendo grossi affari, avrete la situazione sotto controllo. Voto - 7+

Gemelli: oroscopo di martedì non certo brillante per voi nativi del segno. La Luna in quadratura vi mette a disagio e sarà meglio per voi gestire al meglio i vostri sentimenti in questa giornata.

I cuori solitari non dovranno correre troppo, specialmente con giudizi troppo affrettati. In ambito lavorativo Mercurio si trova in opposizione, dunque valutate bene le offerte che vi arriveranno. Salute tutto sommato buona grazie a Marte favorevole. Voto - 6+

Cancro: accoglierete alcuni cambiamenti nella vostra vita sentimentale con gioia secondo l'oroscopo di martedì 8 dicembre.

In questa giornata sarete molto bravi a comunicare e agire con il partner, con un affiatamento di coppia veramente piacevole. I cuori solitari potrebbero aspettarsi dei cambiamenti, ma potrebbero non essere pronti. In ambito lavorativo occorrerà attenzione. Cercate di esprimervi in maniera molto chiara quando avete un progetto da proporre, perché potrebbe non essere visto di buon occhio. Voto - 7

Leone: Previsioni Astrali di martedì discrete per voi nativi del segno. Dal punto di vista lavorativo vi state riprendendo piano piano, grazie a Marte e Mercurio in ottima posizione, ma affinché raggiungiate nuovamente la cima saranno necessari ancora tanti sforzi e sacrifici. In amore recupererete un po’ d'intimità con il partner, e riuscirete a raggiungere un buon equilibrio tra dare e ricevere, tra amare ed essere amati.

Se siete single, sapete benissimo che in amore vince chi fugge, dunque lasciare un po’ in sospeso gli altri potrebbe essere una buona strategia. Ottima invece la salute. Voto - 7,5

Vergine: sentimenti che in questo periodo saranno piuttosto chiari grazie alla Luna in congiunzione secondo l'oroscopo. Vi sentirete abbastanza affettuosi e avrete voglia di condividere i vostri momenti migliori insieme alla vostra anima gemella. Se siete single dovrete fare emergere di più il vostro lato affettivo. Per quanto riguarda il lavoro in questo periodo meglio evitare investimenti ingenti a causa di Mercurio negativo. Concentratevi di più su quelle mansioni che sono più semplici da risolvere. Salute da tenere in considerazione a causa di Marte negativo. Voto - 7,5

Bilancia: periodo al momento non eccellente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ma in lenta ripresa.

Dal punto di vista sentimentale infatti questo potrebbe essere un buon momento per confidarsi con il partner e farsi forza. Se siete single avrete bisogno di un po’ d'amore in più, ma per questa volta l'affetto dei vostri amici o dei vostri cari sarà sufficiente. Per quanto riguarda il lavoro metterete la quinta su alcuni progetti grazie a Mercurio favorevole, facendo passi da gigante. Salute però da tenere d'occhio a causa di Marte opposto. Voto - 7

Scorpione: previsioni zodiacali dell'8 dicembre ottime per quanto riguarda i sentimenti. L'oroscopo annuncia una serie di abbracci e baci insieme al partner, soprattutto i nati alla fine del segno. Venere e la Luna vi sosterranno, dunque datevi da fare per far felice l'amore della vostra vita. Se siete single un incontro casuale potrebbe causarvi attrazione emotiva.

Nel lavoro le novità ci saranno, e saranno piuttosto valide, ma con Mercurio non più nel vostro cielo dovrete faticare di più per aggiudicarvele. Salute nel complesso discreta. Voto - 8-

Sagittario: avrete la giusta spinta al lavoro secondo l'oroscopo di martedì 8 dicembre, grazie alla posizione favorevole di Marte e Mercurio. Questa sensazione di avere tutto sotto controllo vi piace molto, e vi mette voglia di impegnarvi in progetti più ambiziosi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece fate molta attenzione perché la Luna in quadratura frena la vostra voglia di amare. Cercate di resistere almeno fino a domani. Se siete single ci saranno novità sentimentali, che però fareste meglio a rimandare. Bene la salute grazie a Marte. Voto - 7+

Capricorno: oroscopo di martedì discreto grazie alla Luna positiva dal segno della Vergine.

Dal punto di vista sentimentale non ci saranno segreti per la vostra relazione di coppia, che sarà piena di fascino e romanticismo. Se siete single sapete che ci sono alcune questioni da risolvere, e in questo periodo vi darete da fare. Per quanto riguarda il settore professionale la logica sarà un aspetto fondamentale per portare avanti alcune mansioni in questa giornata. Voto - 8

Acquario: l'amore in questo periodo proprio non riesce a trovare spazio secondo l'oroscopo di martedì. Trovare la giusta sintonia con la vostra anima gemella non sarà affatto facile, considerato anche che avrete tanti pensieri per la mente. Se siete single forse sarà il caso di rivedere le vostre priorità. Per quanto riguarda il settore professionale le energie ci saranno, e dunque una buona salute, ma sui progetti dovrete cercare di metterci un pizzico di originalità in più.

Voto - 6,5

Pesci: sensibilità e affettuosità potrebbero mancare in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in opposizione, e dal punto di vista sentimentale mancherà lo spunto per cercare di conquistare la vostra anima gemella. Se siete single potreste ritrovarvi in preda a sentimenti di nostalgia. Nel lavoro rimettersi in gioco sarà difficile con Mercurio negativo, ma indispensabile per riuscire ad andare avanti. Voto - 6,5